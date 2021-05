مارتِین راسر (Martijn Rasser)، از کارشناسان یک شرکت خصوصی امنیتی ایالات متحده‌ی آمریکا معتقد است این احتمال وجود دارد که کشورها طی سال‌های آینده برای کنترل بازار تراشه با یکدیگر به جنگ بپردازند و با توجه به شرایط موجود، اصلا بعید نیست چین برای به دست آوردن این هدف با تایوان وارد جنگ شود.

همانطور که می‌دانید، فعلا وضعیت نیمه‌هادی اصلا ثبات ندارد و مشکلات زیادی هم در این بخش، شرکت‌های سازنده‌ی سخت‌افزار را تهدید می‌کند. تایوان به عنوان بزرگ‌ترین قطب تولیدکننده‌ی تراشه در جهان که در ساخت تراشه از فناوری‌های فوق‌العاده پیشرفته‌ای هم استفاده می‌کند، متاسفانه در حال تبدیل شدن به کشوری است که احتمالا کشورهایی نظیر چین برای کنترل بازار تراشه، حتی فکر جنگ با آن را هم در سر می‌پرورانند. به گفته‌ی مارتین راسر، «اگر چین کنترل صنعت نیمه‌هادی تایوان را بر عهده بگیرد می‌تواند به بازار تراشه حکومت کرده و به تمام امکانات و تجهیزات پیشرفته که کنترل آن‌ها از کنترل نفت جهان هم ارزشمندتر است، دسترسی داشته باشد.»

راسر می‌گوید «کشوری که بتواند طراحی و تولید میکروچیپ‌ها را بر عهده بگیرد، حاکم بلامنازع دنیا در قرن ۲۱ خواهد بود.» با شناختی هم که از چین داریم، این احتمال وجود دارد که این کشور با آگاهی کامل از اهمیت این موضوع، فکر تصاحب و کنترل صنعت نیمه‌هادی تایوان را در سر داشته باشد. اینکه می‌گوییم این موضوع بسیار حائز اهمیت است به این خاطر است که اگر به سرنوشت هواوی نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد که اگر تراشه به یک شرکت سازنده‌ی سخت‌افزار ارسال نشود، حتی باعث نابودی آن خواهد شد. چرا که صنعت نیمه‌هادی تقریبا در تمامی بخش‌های زندگی مدرن ما و در هر چیزی که ما برای برقراری ارتباط در یک جامعه از آن استفاده می‌کنیم وجود دارد.

ماه مه سال گذشته بود که آمریکا اعلام کرد شرکت‌های سازنده‌ی تراشه نظیر TSMC که مقر آن در تایوان بنا شده، برای ارسال تراشه به هواوی نیاز به دریافت مجوز از سازمان بازرگانی ایالات متحده دارند. این تحریم حتی شامل تراشه‌هایی که خود هواوی طراحی می‌کرد نیز می‌شود. هواوی توانسته بود تا حدودی با تحریم سنگین نرم‌افزاری گوگل کنار بیاید اما از وقتی که تحریم تراشه هم اضافه شد، شاهد این بودیم که میزان فروش گوشی‌های این شرکت حتی تا ۷۰ درصد هم افت داشته (در سه ماه نخست امسال).

ماه گذشته بود که فرمانده‌ی ارشد نظامی آمریکا در منطقه اقیانوس آرام این احتمال را مطرح کرد که شاید چین در شش سال آینده به تایوان حمله کند. اگر این اتفاق رخ دهد، به نظر می‌رسد دولت بایدن باید برای حفظ فناوری‌های خود ایالات متحده هم که شده با تایوان در این نبرد سخت همکاری کند تا هرگونه تنش با چین در نهایت به سود این دو کشور و نه چین به پایان برسد. بزرگ‌ترین شرکت تولید تراشه در جهان یعنی TSMC که مقر آن در تایوان بنا شده، از فناوری آمریکا در ساخت تراشه استفاده می‌کند و شرکت آمریکایی اپل هم بزرگ‌ترین مشتری آن است، دلیل اصلی وقوع این نزاع احتمالی خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری فاکس نیوز، چین طی روزهای اخیر، جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های دور-برد خود را بر فراز آسمان تایوان به پرواز درآورده. جای تعجبی ندارد کشوری مثل چین که می‌داند ۷۰ درصد نیمه‌هادی جهان در کشور تایوان تولید می‌شود، فکری غیر از حمله به آن را در سر داشته باشد. دولت آمریکا نگران است اگر چین بتواند کنترل این صنعت را بر عهده بگیرد، به توانایی‌های نظامی غیرقابل مهاری دست پیدا کند و به خطری فوق‌العاده جدی برای سایر کشورها تبدیل شود.

دو هفته‌ی پیش بود که دولت بایدن در راستای جلوگیری از فروش تراشه به چین، ۷ شرکت طرف قرارداد با TSMC را در لیست سیاه قرار داد تا بدین ترتیب این کشور نتواند از تراشه‌های پیشرفته در ساخت سلاح استفاده کند. در حال حاضر بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین شرکت سازنده‌ی تراشه در خود چین یعنی SMIC، چندین نسل از فناوری ۵ نانومتری TSMC و سامسونگ عقب‌تر است و به همین خاطر چین برای آنچه که در سر دارد، قطعا نیاز دارد به TSMC و فناوری‌های این شرکت دسترسی داشته باشد.

تحریم‌های آمریکا تا چه مدت می‌تواند سرعت رشد هواوی را کم کند؟

البته شرکت SMIC بعد از تحریم‌های سخت‌افزاری علیه هواوی و چین، تلاش خود را برای خرید تجهیزات پیشرفته‌ی لیتوگرافی چندین برابر کرد تا بتواند تراشه‌هایی کوچک‌تر و کم‌مصرف‌تر تولید کند اما خب تا به این لحظه این هدف سخت دست‌نیافتنی بوده. به همین خاطر این احتمال روز به روز شانس بیشتری برای به حقیقت پیوستن پیدا می‌کند که چین به تایوان حمله کند. حتی راسر هم این احتمال را رد نکرد و در صحبت‌های خود گفت: «تلاش‌های چین برای دست‌یابی به این فناوری‌ها ناکام بوده به همین خاطر می‌توان به‌راحتی این احتمال را داد که پکن، ریسک حمله به تایوان و کنترل صنعت نیمه‌هادی این کشور را به جان بخرد».

سناتور تامی تابرول هم طی یک بیانیه‌ای تا حدودی تهدید آمیز اعلام کرد: «تایوان نه تنها به خاطر مردمش، بلکه به خاطر سیاست دموکراتی که دارد مورد توجه قرار گرفته. جهان آزاد باید خود را نگران نقش حیاتی که صنعت نیمه‌هادی در زندگی ایفا می‌کند بداند. چین اگر تصور می‌کند می‌تواند به تایوان تعرض کند قطعا اشتباه کرده است.»

با در نظر گرفتن همه‌ی این موارد، احتمال اینکه چین برای کنترل وضعیت نابسامان موجود با آمریکا مذاکره کند بسیار کمتر از این است که بخواهد با تایوان وارد جنگ شود. چرا که به نظر می‌رسد حتی اگر مذاکره‌ای هم صورت بگیرد، در نهایت نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. آنچه که آمریکا می‌خواهد، چیزی نیست که چین تمایل به انجام آن داشته باشد و مادامی که وضعیت به همین شکل باشد، به نظر می‌رسد گزینه‌ای جز حمله به تایوان روی میز چین وجود نخواهد داشت.

هشدار TSMC؛ کمبود جهانی تراشه ممکن است تا سال ۲۰۲۲ ادامه پیدا کند

منبع: PhoneArena

The post آیا چین برای کنترل بازار تراشه به تایوان حمله می‌کند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala