مینگ چی کو، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که اپل در حال ساخت آیفون تاشو با نمایشگر ۸ اینچی اولد است که در سال ۲۰۲۳ راهی بازار خواهد شد. به گفته‌ی این افشاگر، نمایشگر این گوشی از رزولوشن QHD+ بهره می‌برد و در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون واحد از آن به دست کاربران می‌رسد.

آقای «کو» پیش‌بینی کرده که به‌زودی تولید گوشی‌های تاشو برای تمام برندهای بازار موبایل ضروری خواهد شد و او معتقد است که اپل به لطف اکوسیستم نرم‌افزاری و توان سخت‌افزاری که دارد، می‌تواند به بزرگ‌ترین برنده‌ی این بازار تبدیل شود. طبق پیش‌بینی این تحلیلگر، گوشی‌های تاشو در آینده مرزهای بین گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و لپ‌تاپ‌ها را کم‌رنگ می‌کنند.

سامسونگ در حال حاضر بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی نمایشگرهای اولد در جهان محسوب می‌شود و گفته می‌شود اپل هم برای آیفون تاشو صرفا از نمایشگرهای انعطاف‌پذیر سامسونگ استفاده خواهد کرد. این نخستین باری نیست که آقای «کو» اطلاعاتی در مورد آیفون تاشو فاش می‌کند.

چند ماه قبل هم این افشاگر اعلام کرد اپل در حال ساخت آیفون تاشو با نمایشگر مبتنی بر اندازه‌ی بین ۷٫۵ تا ۸ اینچی است. البته در این گزارش گفته بود که عرضه‌ی این گوشی به حل چالش‌های فنی و مشکلات مربوط به تولید انبوه بستگی دارد. اما با توجه به این گزارش جدید، به نظر می‌رسد اپل توانسته بر چالش‌های موردنظر غلبه کند و به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۳ شاهد اولین آیفون تاشو خواهیم بود.

