تصاویری از گلکسی زد فولد ۳ و گلکسی زد فلیپ ۳ منتشر شد

همانطور که احتمالا می‌دانید، سامسونگ در آینده‌ی نزدیک از گوشی‌های تاشوی گلکسی زد فولد ۳ و گلکسی زد فلیپ ۳ رونمایی خواهد کرد. هنوز تاریخ دقیق رونمایی این گوشی‌ها فاش نشده ولی به لطف تصاویر منتشر شده از آن‌ها، حالا می‌توانیم به بخشی از ویژگی‌های این دو گوشی بپردازیم.

گلکسی زد فلیپ ۳

طبق این تصاویر، گلکسی زد فلیپ ۳ روی هم رفته نسبت به نسل قبلی بدنه‌ی ضخیم‌تری دارد. همچنین به نظر می‌رسد سامسونگ توانسته شکاف بین دو نمایشگر را هنگام بسته بودن گوشی کاهش دهد اما همچنان فاصله‌ی بسیار کوچکی بین دو بخش نمایشگر دیده می‌شود.

در این تصاویر ۴ رنگ از گلکسی زد فلیپ ۳ به نمایش گذاشته شده و در پنل پشتی هم نمایشگر بیرونی ابعاد بزرگ‌تری پیدا کرده است. همانطور که می‌توانید ببینید، با استفاده از نمایشگر بیرونی امکان خواندن کامل یک پیام وجود دارد. همچنین در بخش پشتی گوشی هم شاهد دو دوربین اصلی هستیم که ظاهرا با دوربین اصلی و اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی سروکار داریم.

از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توانیم به تعبیه‌ی حسگر اثر انگشت در دکمه‌ی پاور اشاره کنیم که نسل قبلی این گوشی هم مبتنی بر همین مشخصه است. همچنین به لطف بهبود قابلیت Flex Mode، کاربران به طور همزمان می‌توانند از دو اپلیکیشن استفاده کنند. به نظر می‌رسد این قابلیت در این گوشی جدید از اپلیکیشن‌های بیشتری پشتیبانی می‌کند.

گلکسی‌ زد‌ فولد ۳

در رابطه با گلکسی زد فولد ۳ اطلاعات کمتری فاش شده ولی روی هم رفته به لطف تصاویر منتشر شده، می‌توانیم به جزئیات طراحی این گوشی و برخی از امکانات آن بپردازیم. طبق این تصاویر، همانطور که انتظار داشتیم گلکسی زد فولد ۳ از قلم S Pen پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این، این گوشی مجهز به دوربین سلفی زیر نمایشگر است که این یعنی اولین گوشی تاشوی مجهز به این قابلیت خواهد بود.

همچنین باید به دوربین سه‌گانه در پنل پشتی هم اشاره کنیم و ظاهرا این گوشی از شارژ سریع ۲۵ واتی پشتیبانی می‌کند. مدتی قبل اعلام شد که گلکسی زد فولد ۳ از گواهی IP برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار بهره می‌برد.

طبق گزارش‌های منتشر شده، سامسونگ در ماه ژوئیه (تیر-مرداد) از گوشی‌های گلکسی زد فلیپ ۳ و گلکسی زد فولد ۳ رونمایی خواهد کرد.

از نسل جدید گوشی‌های تاشوی سامسونگ چه انتظاراتی داریم؟

