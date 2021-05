اپل ممکن است یک ویژگی عالی را سال آینده به اپل واچ اضافه کند

ویژگی‌هایی مربوط به سلامتی کاربر که اپل از سال ۲۰۱۵ با رونمایی از اپل واچ، در این پوشیدنی هوشمند از آن‌ها استفاده می‌کند تاکنون توانسته‌اند که جان بسیاری از افراد را نجات دهند. به عنوان نمونه قابلیت مربوط به اندازه‌گیری ضربان قلب شاید معروف‌ترین ویژگی این پوشیدنی هوشمند باشد که تاکنون جان بسیاری از افراد را نجات داده است.

از زمان رونمایی از اپل واچ، داستان‌های بسیار زیادی منتشر شدند که نشان می‌دادند اپل واچ با قابلیت‌های مربوط به سلامت جسمی کاربر چگونه توانسته است که جان بسیاری از افراد را از مرگ نجات دهد. همچنین باید گفت که اپل با رونمایی از اپل واچ سری ۴ در سال ۲۰۱۸ قابلیت گرفتن نوار قلب، ECG، را هم به اپل واچ اضافه کرد تا این پوشیدنی هوشمند به دستگاه قدرتمندی برای بررسی سلامت جسمی کاربران تبدیل شود.

وجود قابلیت ECG در اپل واچ باعث می‌شود که این ساعت هوشمند بتواند ریتم نامنظم تپش قلب را تشخیص دهد که این ریتم نامنظم تپش می‌تواند هشدار اولیه از ابتلای فرد به بیماری فیبریلاسیون دهلیزی (AFib) باشد. تشخیص دیرهنگام این بیماری باعث به وجود آمدن سکته، لخته شدن خون، از کار افتادن قلب و بیماری‌های جدی دیگر می‌شود.

همچنین اپل در سال گذشته با رونمایی از اپل واچ سری ۶ قابلیت سنجش میزان اکسیژن موجود در خون را به این ساعت هوشمند اضافه کرد. در نتیجه اکنون این ساعت می‌تواند درصد اکسیژنی را که توسط گلبول‌های قرمز حمل می‌شود را اندازه‌گیری کند.

بدون شک اطلاع از این موضوع که چند درصد از اکسیژن دریافتی توسط شش‌ها به وسیله‌ی گلبول‌های قرمز به سرتاسر بدن حمل می‌شود، می‌تواند به کاربران یک دید کلی را درباره‌ی وضعیت سلامتی جسمیشان بدهد. در ضمن با توجه به شرایط کنونی جهان و همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ استفاده از این قابلیت ممکن است که به شما هشدار‌هایی را درباره‌ی ابتلا به این بیماری بدهد.

میزان اکسیژن موجود در خون یک فرد در حالت عادی باید بین %۹۵ تا %۱۰۰ باشد. یکی دیگر از قابلیت‌های مفید استفاده شده در اپل‌ واچ‌های اپل قابلیت تشخیص سقوط کاربر از ارتفاع است. این قابلیت در زمانی که فرد دارای اپل واچ از ارتفاع سقوط کند، فعال شده و در صورت بلند نشدن فرد اقدامات لازم مانند تماس با افراد یا اورژانس را برای کمک به فرد انجام می‌دهد.

اپل ممکن است همین امسال یک ساعت هوشمند جان‌سخت عرضه کند

در سال‌های گذشته همواره شایعه‌های مختلفی منتشر شده‌اند که عنوان می‌کردند اپل در آینده قابلیت‌های بیشتری را برای سنجش سلامت به این ساعت هوشمند اضافه خواهد کرد. این شایعه‌ها همچنین عنوان می‌کردند که اپل در اپل واچ‌های بعدی از قابلیتی برای سنجش میزان قند خون فرد استفاده خواهد کرد.

اطلاع از میزان قند خون برای افراد مبتلا به دیابت که مجبور هستند برای کنترل این بیماری به خودشان انسولین تزریق کنند، بسیار مهم است. در واقع این افراد باید قبل از تزریق انسولین از میزان قند خود مطلع شده و با توجه به این موضوع مقدار دوز انسولین لازم برای تزریق را مشخص کنند.

همان‌گونه که می‌دانید این افراد برای اندازه‌گیری میزان قند خون قبل از تزریق، مجبور هستند تا از خود مقدار اندکی خون بگیرند و این خون را بر روی نوار‌های مخصوص و گران قیمتی قرار داده و در آخر این نوار را در دستگاه اندازه‌‌گیرنده‌ی قند خون بگذارند.

باید بگوییم که انجام این کار آن هم به صورت مرتب و قبل از هر تزریق، یک کار دردناک و هزینه‌بر است. بدون شک اگر اپل بتواند که قابلیتی را در اپل واچ قرار دهد که این ساعت هوشمند بدون نیاز به گرفتن خون و قرار دادن آن بر روی نوار مخصوص بتواند قند خون فرد را اندازه‌گیری کند، تقاضا برای خرید اپل واچ افزایش می‌یابد و این ساعت رکورد جدیدی را در فروش ثبت خواهد کرد.

اپل واچ در سال ۲۰۲۰ هم عنوان پرفروش‌ترین ساعت هوشمند جهان را حفظ کرد

در روز گذشته گزارشی توسط نشریه‌ی انگلیسی The Telegraph منتشر شده است که نشان می‌دهد اپل ممکن است قابیت اندازه‌گیری قند خون را در سال ۲۰۲۲ به اپل واچ اضافه کند. در ضمن این نشریه عنوان می‌کند که اپل بزرگترین مشتری شرکتی به نام Rockley Photonics است. شرکت Rockley در واقع نسل جدیدی از سنسور‌ها را توسعه می‌دهد که انتظار می‌رود از آن‌ها در سال آینده در اپل واچ استفاده شود.

سنسور‌هایی که این شرکت توسعه می‌دهد با فرستادن نور اینفرارد به پوست و بازگشت آن به پوشیدنی هوشمند می‌توانند که اطلاعات خاصی را از خون شخص بدست بیاورند. همکاری اپل با شرکت Rockley زمانی به صورت عمومی مطرح شد که این شرکت در زمان فروش سهام خود در نیویورک در اسناد مربوطه به این موضوع اشاره کرده بود.

چگونه قفل آیفون را بدون برداشتن ماسک با اپل واچ باز کنیم؟

این شرکت همچنین دفتر‌هایی را در شهر‌های اکسفورد، ولز و سیلیکون ولی دارد. در این مدارک افشا شده در نیویورک به این موضوع اشاره شده بود که در دو سال گذشته شرکت اپل یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد این شرکت بوده است. علاوه‌بر این، در این مدارک افشا شده گفته شده بود که با توجه به توافق تأمین و توسعه‌ی صورت گرفته میان این دو شرکت، اپل همچنان به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد این شرکت باقی خواهد ماند.

مدیر عامل شرکت Rockley یعنی Andrew Rickman گفته است که او انتظار دارد تا از فناوری این شرکت در سال آینده در محصولاتی استفاده شود. البته باید گفت که با وجود مطرح شدن این صحبت توسط این شخص، او مشخص نکرده است که محصولات اپل هم جز این محصولات هستند یا نه.

علاوه‌بر سنسور تشخیص‌دهنده‌ی میزان قند خون، گویا اپل به دنبال استفاده از سنسور‌های دیگری هم در اپل واچ است. به عنوان نمونه این شرکت می‌خواهد تا سنسور‌هایی را هم برای سنجش میزان الکل موجود در خون و اندازه‌گیری فشار خون به اپل واچ‌های بعدی اضافه کند.

بدون شک باید بگوییم که استفاده از سنسور تشخیص‌دهنده‌ی قند خون در اپل واچ می‌تواند یک موفقیت بزرگ برای این شرکت باشد. مدیر عامل اپل، تیم کوک، در گذشته عنوان کرده بود که توجه به موضوعات مربوط به سنجش سلامت کاربران یکی از پارامتر‌های بسیار مهم برای آینده اپل است.

در نهایت باید بگوییم که اپل واچ یک مثال عالی از محصولی است که نشان می‌دهد چگونه اپل با یکپارچه‌سازی نرم‌افزار و سخت‌افزار دستگاهی را برای سنجش سلامت کاربران ارائه کرده است.

آیا واقعا به ساعت هوشمند نیاز دارید؟

منبع: Phone Arena

