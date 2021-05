به گفته‌ی مینگ چی کو، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، اپل قصد دارد در نیمه‌ی دوم سال جاری از آیپد مینی ۶ رونمایی کند. در گزارش جدید این تحلیلگر آمده که تحولات جهانی منجر به رشد فروش آیپدها شده است و انتظار می‌رود نسل جدید مدل‌های ۱۱ و ۱۲٫۹ اینچی آیپد پرو هم فروش قابل توجهی داشته باشند.

مینگ چی کو و سایت Digitimes قبلا گفته بودند که آیپد مینی ۶ در نیمه‌ی نخست سال جاری راهی بازار می‌شود. اما به نظر می‌رسد به دلیل مشکلات موجود در فرایند تولید و تامین قطعات، اپل ناچار به تعویق تاریخ عرضه‌ی این تبلت شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آیپد مینی جدید از نمایشگر ۸٫۴ اینچی با حاشیه‌های باریک‌تر نسبت به نسل قبلی بهره می‌برد.

همچنین باید انتظار استفاده‌ی دوباره از تاچ آی‌دی و پورت لایتنینگ را داشته باشیم. بخشی از کاربران انتظار دارند که این آیپد مانند نسل جدید آیپد ایر و آیپد پرو با طراحی جدیدی راهی بازار شود ولی به نظر می‌رسد طراحی آیپد مینی ۶ نمی‌تواند نظر این دسته از کاربران را جلب کند.

همچنین گفته می‌شود اپل در حال توسعه‌ی یک مدل آیپد مینی مبتنی بر نمایشگر mini-LED است. برای یادآوری باید بگوییم که اپل مدتی قبل از آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچی مجهز به نمایشگر mini-LED رونمایی کرد. اگرچه این نوع نمایشگرها هم در اصل از نوع LCD محسوب می‌شوند، اما روی هم رفته کنتراست بهتری را ارائه می‌دهند.

منبع: MacRumors

The post عرضه‌ی آیپد مینی ۶ احتمالا به نیمه‌ی دوم ۲۰۲۱ موکول شده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala