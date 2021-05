به لطف یک تیم تحقیقاتی ژاپنی، فناوری جدیدی کشف شده که انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک بتوان با استفاده از آن، طول عمر باتری گوشی یا سایر لوازم هوشمند مبتنی بر باتری را به شکل چشمگیری افزایش داد.

شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند طی چند سال اخیر در بسیاری از زمینه‌ها پیشرفت داشته‌اند و این موضوع اصلا قابل انکار نیست. فقط کافی است پرچم‌داران یک دهه‌ی اخیر را با یکدیگر مقایسه کنید تا متوجه‌ی میزان پیشرفت آن‌ها در طول زمان شوید. اما بخشی که این شرکت‌ها نتوانستند علی‌رغم پیشرفت در آن، کاربران را خیلی راضی نگه دارند، طول عمر باتری است.

البته شرکت‌های زیادی در گوشی‌های خود از باتری‌های ۵۰۰۰ یا ۶۰۰۰ و در برخی موارد حتی ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت استفاده کرده‌اند اما در بسیاری از پرچم‌دارها، میزان استاندارد همان ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت است که با همه‌گیر شدن پنل‌های ۱۲۰ هرتزی، این میزان هم دیگر خیلی کافی به نظر نمی‌رسد. هرچند به نسبت چند سال قبل، این میزان هم واقعا پیشرفت چشمگیری بوده. برخی از شرکت‌ها مشکل تمام شدن سریع شارژ را با راه حل‌هایی نظیر شارژرهای سریع جبران کرده‌اند که حداقل اگر باتری زود تخلیه شد، زود هم شارژ شود. اما خب نگرانی‌هایی وجود دارد از این بابت که با استفاده از شارژرهای سریع، طول عمر باتری کاهش پیدا می‌کند. حتی بدون استفاده از شارژرهای سریع هم باتری بعد از گذشت مدتی، سلامت خود را از دست می‌داد.

بسیاری از شرکت‌ها برای افزایش طول عمر باتری از روش‌ها و تکنیک‌های نرم‌افزاری استفاده می‌کنند که اجازه نمی‌دهد گوشی به طور کامل شارژ شود. از طرفی وضعیت سلامت باتری را هم مدام به کاربر گزارش می‌دهند تا بدین ترتیب کاربر در راستای حفظ هرچه بیشتر آن تلاش کند. اما خب با این حال باتری‌ها بعد از گذشت یک سال، بسته به میزان و شرایط استفاده، ۵ الی ۱۰ درصد از طول عمر مفید خود را از دست می‌دهند. در یک سال بعد هم این روند سریع‌تر می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد مشکل همچنان پابرجاست. سوال اینجاست که آیا راهی وجود دارد که کاربر حتی به مدت سه سال بدون نگرانی از بابت کاهش طول عمر باتری گوشی، از آن استفاده کند؟

اینطور که به نظر می‌رسد، راه حل این مشکل به دست یک تیم تحقیقاتی ژاپنی کشف شده. این تیم که عضو موسسه‌ی JAIST ژاپن هستند، موفق شدند موادی را کشف کنند که تاثیر چشمگیری در افزایش طول عمر باتری گوشی دارد. به گزارش وب‌سایت SamMobile، مواد جدید کشف شده باعث کند شدن کاهش سلامت باتری می‌شوند به گونه‌ای که حتی بعد از ۵ سال یا بیشتر، همچنان ۹۵ درصد از سلامت باتری باقی می‌ماند و این یعنی در بدترین حالت، سالی ۱ درصد از سلامت باتری کم می‌شود و این فوق‌العاده است. چون می‌توان گوشی را به مدت طولانی‌تری نگه داشت.

مواد جدیدی که این تیم ژاپنی کشف کرده‌، Bis-imino-acenaphthenequinone-Paraphenylene یا به اختصار BP نام دارد و ظاهرا تاثیر چشمگیری هم در کندتر شدن روند کاهش سلامت باتری دارد. به طور دقیق‌تر، بعد از ۱۷۰۰ چرخه‌ی شارژ، همچنان ۹۵ درصد از سلامت باتری گوشی باقی می‌ماند. اگر به خاطر داشته باشید، زمانی که شیائومی از گوشی می ۱۰ اولترا با شارژر ۱۲۰ واتی بسیار سریع آن رونمایی کرده بود، اعلام کرد سلامت باتری بعد از ۸۰۰ چرخه شارژ، ۹۰ درصد خواهد بود. البته این در صورتی است که از شارژ سریع استفاده کنید و خب مشخص نیست ادعای تیم ژاپنی در رابطه با ماده‌ی جدید دقیقا با در نظر گرفتن چه شرایطی مطرح شده.

تولید باتری‌هایی با طول عمر بالا [به شرکت‌ها] در ساخت لوازمی بادوام برای استفاده‌ی طولانی مدت کمک خواهد کرد. این پیشرفت باعث می‌شود مصرف‌کنندگان حتی لوازم الکتریکی گران‌قیمت نظیر ماشین‌های الکتریکی را بدون نگرانی از بابت طول عمر پایین باتری خریداری کرده و سال‌ها از آن استفاده کنند.

با توجه به گفته‌های پروفسور متسومی، انتظار می‌رود فناوری باتری جدید در راستای دستیابی به باتری‌هایی با طول عمر بالا، به شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند نیز کمک شایانی کند تا بدین ترتیب کاربران بتوانند سال‌ها از گوشی خود استفاده کنند بدون اینکه از سلامت باتری آن کاسته شود. حتی شرکت‌هایی هم که به‌تازگی به بازار لوازم هوشمند قدم گذاشته‌اند می‌توانند به کمک این فناوری، محصولات مطمئن و باکیفیتی را تولید کنند.

می‌دانیم شرکت‌هایی نظیر اپل، شیائومی و هواوی در نظر دارند حوزه‌ی فعالیتی خود را از آنچه که بیشتر می‌دانیم یعنی گوشی هوشمند، به خودروهای الکتریکی گسترش دهند. بنابراین چه چیزی بهتر از این فناوری جدید که به آن‌ها در ساخت باتری‌هایی با دوام کمک می‌کند؟ حتی شیائومی هم که مدت‌هاست اسکوتر برقی می‌سازد می‌تواند به لطف این فناوری طول عمر باتری اسکوترهای برقی خود را افزایش دهد.

مهم‌تر از همه اینکه گجت‌های پوشیدنی نظیر ایربادز، ساعت هوشمند، مچ‌بند هوشمند و بسیاری موارد دیگر که از باتری به عنوان منبع تغذیه‌ی خود استفاده می‌کنند می‌توانند از این فناوری جدید بهره‌مند شوند. به همین خاطر انتظار می‌رود زمانی که تیم تحقیقاتی این فناوری را رسما وارد عمل می‌کند، بتوانیم آن را در تمامی لوازم هوشمند شاهد باشیم. بسیار مشتاقیم ببینیم این فناوری چگونه توسعه پیدا می‌کند و اولین نسل از محصولاتی که با بهره‌مندی از آن روانه‌ی بازار می‌شوند، چه برتری‌هایی به نسبت قبل خواهند داشت.

در دوره‌ای که برخی از شرکت‌ها امکان استفاده از باتری‌های قدرتمند برای گوشی‌ها (یا سایر محصولات هوشمند) خود دارند اما این کار را بنا به دلایلی انجام نمی‌دهند، جالب خواهد بود ببینیم موضع آن‌ها در قبال این فناوری جدید چگونه خواهد بود. چون در صورت تحقق، برای خرید محصولات نسل جدید، شرکت‌ها باید دلیل کاملا قانع‌کننده‌ای ارائه دهند. در غیر این صورت وقتی یک پرچم‌دار قدرتمند با باتری بادوام در اختیار داشته باشید، احتمالا دلیل خاصی برای خرید یک پرچم‌دار جدید نخواهید داشت.

