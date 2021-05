طبق گزارش‌های منتشر شده، آیفون ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ پرو مکس از نمایشگرهای اولد ۱۲۰ هرتزی بهره می‌برند. حالا یک سایت کره‌ای گزارش داده که سامسونگ تنها سازنده‌ی نمایشگرهای این دو گوشی خواهد بود.

طبق این گزارش، این نمایشگرها مبتنی بر فناوری LTPO هستند که با این فناوری مصرف انرژی تا حد قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. با وجود اینکه طی سال‌های گذشته شایعات زیادی در مورد بهره‌گیری آیفون از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی مطرح شده، اما به نظر می‌رسد بالاخره آیفون ۱۳ پرو و پرو مکس همراه با این قابلیت راهی بازار خواهند شد.

همانطور که احتمالا می‌دانید، افزایش رفرش ریت نمایشگر فشار بیشتری بر روی باتری وارد می‌کند و در نتیجه عمر باتری کاهش پیدا می‌کند. اما با فناوری LTPO، فناوری رفرش ریت متغیر امکان‌پذیر می‌شود و کاربران می‌توانند بدون نگرانی از افزایش قابل توجهی مصرف انرژی، از این رفرش ریت بهره ببرند.

آیپد پرو از سال ۲۰۱۷ همراه با نمایشگرهای ۱۲۰ هرتز راهی بازار شده که البته اپل برای این قابلیت نام ProMotion را انتخاب کرده است. همچنین باید خاطرنشان کنیم در حال حاضر بخش بزرگی از گوشی‌های اندرویدی از نمایشگرهای ۱۲۰ هرتز بهره می‌برند و اپل هم مطابق معمول بعد از چند سال انتظار قرار است چنین مشخصه‌ای را برای بخشی از آیفون‌های جدید به ارمغان بیاورد.

نمایشگر LTPO چیست و چگونه مصرف انرژی را کاهش می‌دهد؟

