سامسونگ در این ماه از قدرتمندترین گلکسی‌های تاریخ که در واقع لپ‌تاپ‌های جدید شرکت بودند رونمایی کرد. لپ‌تاپ‌هایی که در کنار قابلیت‌های خوب خود از یک شارژر ۶۵ واتی هم بهره می‌برند که می‌تواند امیدوارمان کند سامسونگ در گوشی‌های پرچم‌دار آینده‌ی خود از آن استفاده کند.

سامسونگ به همراه گوشی‌های سری گلکسی S21 هیچ شارژری عرضه نکرد. در واقع وقتی جعبه‌ی این گوشی‌ها را باز می‌کنید فقط با خود گوشی، یک سری دفترچه‌ی راهنما و یک کابل USB-C به USB-C مواجه خواهید شد؛ این یعنی باید برای خرید هدفون و شارژر مبلغ جداگانه‌ای را هزینه کنید. سامسونگ دلیل انجام این کار را حفاظت از محیط زیست می‌داند اما خب هرچه که بوده باعث شده قیمت تمام‌شده‌ی محصولات کاهش پیدا کند (هرچند با خرید شارژر و هدفون تا حدودی جبران می‌شود).

انتظار نمی‌رود گوشی‌های آینده‌ای که شرکت کره‌ای راهی بازار می‌کند از شارژر درون جعبه هم بهره ببرند؛ اما خب نمی‌توان این احتمال را هم در نظر نگرفت. به خصوص اینکه می‌بینیم سامسونگ اکنون شارژر ۶۵ واتی را هم در سبد محصولات خود دارد. لپ‌تاپ‌های جدیدی که این شرکت در رویداد آنپکد اخیر خود رونمایی کرد، از این شارژر بهره می‌برند. باتری بکار رفته در این لپ‌تاپ‌ها نسبتا پرظرفیت است، به گونه‌ای که با یک بار شارژ، حدودا می‌تواند ۸ ساعت و نیم لپ‌تاپ را روشن نگه دارد. بعد از اینکه شارژ هم به اتمام رسید، کاربر می‌تواند با این شارژر پرسرعت آن را شارژ کند. اما چیزی که اهمیت دارد این است که سامسونگ شاید با تولید این شارژر، هدف دیگری هم در سر داشته باشد.

شرکت کره‌ای در رویداد آنپکد اخیر، تعریف و تمجید زیادی از باتری‌های جدید خود که از جنس گالیوم نیترید هستند به عمل آورد. اگر با گالیوم نیترید آشنایی ندارید باید بگوییم این یک ترکیب شیمیایی است که غالبا در لوازم الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما مدت زمان کوتاهی است که در ساخت شارژر گوشی‌ها نیز از آن استفاده می‌شود. دلیل اصلی استفاده از این ماده در ساخت شارژرها این است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد آداپتورهایی با اندازه‌ی بسیار کوچک‌تر از آداپتورهای سیلیکونی تولید کنند در حالی که از لحاظ سرعت شارژ، تفاوت زیادی بین آن‌ها دیده نمی‌شود. این یعنی برخلاف قبل، اکنون می‌توان لپ‌تاپ‌ها را (برخی از لپ‌تاپ‌ها) با آداپتوری شارژ کرد که از لحاظ قدرت فرقی با گذشته ندارد اما از لحاظ اندازه تقریبا نصف شده است.

چند سال قبل بود که وب‌سایت‌های مختلف در رابطه با آینده‌ی درخشانی که در انتظار شارژرها بود متن‌هایی نوشته بودند و دلیل عمده‌ی آن هم به خاطر ترکیب شیمیایی یاد شده یعنی گالیوم نیترید بود. حالا سامسونگ جز اولین شرکت‌هایی است که این فناوری را درون شارژرهای خود مورد استفاده قرار داده اما سوال مهمی که پیش می‌آید این است که آیا این فناوری فقط به شارژر لپ‌تاپ‌ها محدود خواهد شد؟

درست مانند سیاستی که اپل در پیش گرفت، سامسونگ هم شارژر را از جعبه‌ی گلکسی‌های سری S21 حذف کرد. حتی شایعاتی مطرح شده مبنی براینکه این سیاست می‌توان گوشی‌های تاشوی مورد انتظار شرکت را هم تحت تاثیر قرار دهد و آن‌ها هم بدون شارژر راهی بازار شوند. اینکه فکر کنیم شرکت کره‌ای سال بعد گلکسی‌های جدید را با شارژر راهی بازار می‌کند کمی عجیب و در عین حال تا حدودی هم بعید است اما اگر قرار باشد اندازه‌ی شارژرها کوچک‌تر شود، پس می‌توان راهی پیدا کرد که هم از محیط زیست محافظت شود، هم اینکه کاربران از شارژر درون جعبه هم بهره‌مند شوند.

متاسفانه سامسونگ به این موضوع اشاره نکرد که از شارژرهای این لپ‌تاپ‌ها می‌توان برای شارژ گوشی‌های هوشمند هم استفاده کرد. هرچند در هر صورت گوشی‌های جدید هم در نهایت از سرعت ۲۵ وات پشتیبانی می‌کنند و خب نمی‌توانند از تمام پتانسیل این شارژر استفاده کنند. حتی این میزان کمتر از سرعت شارژ بسیاری از پرچم‌دارهای اندرویدی است که با شارژر راهی بازار می‌شوند.

اما خب با شناختی که از سامسونگ داریم، این شرکت نمی‌تواند تحمل کند فناوری جذابی معرفی شده باشد اما در آن، از سایر شرکت‌ها عقب‌تر باشد. بنابراین شاید پرچم‌دارهای آینده‌ی خود را با قابلیت پشتیبانی از شارژرهایی با سرعت بالاتر از ۲۵ وات راهی بازار کند. همین موضوع باعث شده حدس و گمان‌هایی پیرامون گوشی‌های مورد انتظار غول کره‌ای بوجود بیاید مبنی براینکه شاید سامسونگ آن‌ها را با پشتیبانی از شارژر ۶۵ واتی راهی بازار کند. حال اینکه آیا درون جعبه هم این شارژر وجود خواهد داشت یا باز هم به عنوان یک لوازم جانبی قابل تهیه است، موضوعی است که برای مطلع شدن از آن باید ماه‌های زیادی منتظر بمانیم.

البته باید به این نکته اشاره کنیم که اگر قصد خرید لپ‌تاپ‌های جدید سامسونگ را داشته باشید خوشبختانه شارژر ۶۵ واتی درون جعبه‌ی آن‌ها وجود دارد و سیاست فعلی مبنی بر کاهش اثرات مخرب زیست محیطی فقط شامل حال گوشی‌ها می‌شود.

