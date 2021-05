سامسونگ در سال ۲۰۱۷ گوشی گلکسی S8 و S8 پلاس را راهی بازار کرد. این گوشی‌های پرچم‌دار به مدت چند سال زبان طراحی و رویکرد سامسونگ را در قبال پرچم‌داران خود شکل دادند. با وجود اینکه چهار سال از عرضه‌ی این گوشی‌ها می‌گذرد، اما تا مدتی قبل هم برای آن‌ها به‌روزرسانی نرم‌افزاری منتشر می‌شد. اما حالا سامسونگ اعلام کرده که روند انتشار آپدیت را برای گوشی‌های گلکسی S8 و S8 پلاس را متوقف می‌کند.

البته این تصمیم به معنای عدم امکان استفاده از این گوشی‌ها نیست اما در هر صورت به دلیل ارائه نشدن نسخه‌های جدید نرم‌افزار، چنین کاری برخی ریسک‌های امنیتی را به همراه خواهد داشت.

گلکسی S8 و S8 پلاس به دلیل داشتن ویژگی‌های جذاب، مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفتند. گوشی S8 از نمایشگر ۵.۸ اینچی امولد با اگزینوس ۸۸۹۵ و اسنپدراگون ۸۳۵ راهی بازار شد. از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توانیم به دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی و باتری ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کنیم. مدل پلاس هم مبتنی بر نمایشگر ۶.۲ اینچی بود و از باتری ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد.

این دو گوشی در ابتدا با اندروید ۷ به دست کاربران رسیدند و دو نسخه‌ی بعدی اندروید را هم دریافت کردند. گلکسی S8 و S8 پلاس اولین گوشی‌های سامسونگ بودند که از نمایشگر کم‌حاشیه، چیپست ۱۰ نانومتری، مشخصه DeX و پورت USB-C بهره می‌بردند. در این میان باید خاطرنشان کنیم که گوشی‌های گلکسی S8 اکتیو و S8 لایت کماکان به دریافت آپدیت‌های نرم‌افزاری ادامه خواهند داد.

با وجود اینکه این گوشی‌های پرچم‌دار فقط دو نسخه‌ی اصلی اندروید را دریافت کرده‌اند، اما سامسونگ سال گذشته اعلام کرد که بخش بزرگی از گوشی‌های این شرکت ۳ نسخه‌ی جدید اندروید را بعد از عرضه دریافت می‌کنند. همچنین مدیران این شرکت اعلام کرده‌اند که کاربران گوشی‌ها و تبلت‌های موردنظر به مدت ۴ سال از آپدیت‌های امنیتی بهره‌مند خواهند شد.

۳ ساله شدن آپدیت اندروید گوشی‌های سامسونگ انتظارات را بالا می‌برد

