طبق جدیدترین گزارش شرکت Counterpoint Research، شرکت‌های مدیاتک و کوالکام در سال ۲۰۲۱ هم در صدر بازار جهانی چیپست موبایل باقی می‌مانند. بر اساس تخمین‌های صورت گرفته، سهم بازار مدیاتک در سال جاری به ۳۷ درصد می‌رسد ولی در زمینه‌ی چیپست‌های ۵G، کوالکام مقام اول را حفظ خواهد کرد.

بنا به این گزارش، بزرگ‌ترین بازنده در سال ۲۰۲۱ شرکت HiSilicon است که زیرمجموعه‌ی هواوی محسوب می‌شود و نام آن حتی در بین ۵ شرکت برتر هم دیده نمی‌شود. هواوی که برای تولید تراشه‌های خود به شرکت‌های دیگر وابسته است، به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند با شرکت‌های مهمی مانند TSMC همکاری داشته باشد. به جای این شرکت، نام Unisoc دیده می‌شود که یک شرکت چینی تولیدکننده‌ی چیپست‌های بسیار ارزان‌قیمت به حساب می‌آید. از طرف دیگر، انتظار می‌رود در سال جاری سهم سامسونگ از بازار جهانی چیپست موبایل از ۱۱ درصد به ۸ درصد کاهش پیدا کند.

با توجه به کاهش قیمت چیپست‌های ۵G، روزبه‌روز شمار بیشتری از گوشی‌ها از این چیپست‌ها بهره می‌برند و همین موضوع به مدیاتک که سازنده‌ی چیپست‌های موبایل ارزان‌قیمت است کمک می‌کند تا سهم بازار خود را افزایش بدهد. البته در سال جاری میلادی در زمینه‌ی چیپست‌های موبایل ۵G رقابت سختی بین کوالکام، مدیاتک و اپل برای دستیابی به سهم بازار بیشتر شکل می‌گیرد.

علاوه بر موارد اشاره شده، باید به معضل کمبود جهانی تراشه هم اشاره کنیم که به گفته‌ی برخی مدیران، همین موضوع منجر به افزایش قیمت چیپست‌ها و در نتیجه افزایش قیمت گوشی‌های هوشمند می‌شود. باید ببینیم شرکت‌های فعال در حوزه‌ی چیپست موبایل برای پشت سر گذاشتن این بحران چه استراتژی‌هایی در نظر گرفته‌اند.

