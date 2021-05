سامسونگ قرار است به‌زودی از گوشی گلکسی A82 5G رونمایی کند که البته فعلا خبری از تاریخ دقیق این اتفاق منتشر نشده. اما در حالی که هنوز محصولی با این نام رسما رونمایی نشده، شاهد اشاره به نام آن در وب‌سایت سامسونگ بودیم.

گلکسی A82 5G یکی از گوشی‌های مورد انتظار سامسونگ است که نمی‌دانیم چه زمانی رونمایی می‌شود اما ظاهرا قرار است شرکت کره‌ای آن را با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس راهی بازار کند. در واقع انتظار می‌رود این گوشی همان مدل جهانی گلکسی کوانتوم ۲ باشد اما خب نمی‌توانیم دقیقا در این رابطه نظر بدهیم. ولی اگر واقعا چنین خبری درست باشد، بنابراین گلکسی A82 5G نیز باید با مشخصات مشابه این محصول راهی بازار شود.

گلکسی کوانتوم اما فعلا در بازار جهانی در دسترس قرار ندارد و انتظار هم نداریم که این اتفاق رخ دهد. اما گلکسی A82 5G در بازار جهانی هم عرضه خواهد شد. حال جالب اینجاست در حالی که اصلا رونمایی رسمی هم از این گوشی نشده، شاهد اشاره به نام آن در وب‌سایت رسمی سامسونگ بودیم. سامسونگ به‌تازگی لیست گوشی‌های خود را که آپدیت فصلی را دریافت می‌کند در وب‌سایت خود اعلام کرده که در آن، نام گلکسی A82 5G هم در کنار گوشی‌هایی نظیر گلکسی A72 و گلکسی A32 مشاهده می‌شود.

اشاره به نام این گوشی می‌تواند به این معنا باشد که احتمالا به‌زودی شاهد رونمایی از آن خواهیم بود. اما خب فعلا که این اتفاق رخ داده و نه خبری در این رابطه منتشر شده. البته همانطور که اشاره شد، گفته می‌شود این گوشی همان مدل جهانی گلکسی کوانتوم ۲ است. بنابراین باید انتظار داشته باشیم نماینده‌ی مورد انتظار شرکت کره‌ای به نمایشگری ۶.۷ اینچی با پنلی از جنس OLED و رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز مجهز شود. نمایشگری که برخلاف سایر میان‌رده‌های سامسونگ، از وضوح تصویر ۳۲۰۰ × ۱۴۰۰ بهره می‌برد که البته در این وضوح، رفرش‌ریت به ۶۰ هرتز محدود می‌شود.

دوربین سلفی این گوشی ۱۰ مگاپیکسلی است اما کیفیت بالایی دارد و روی پنل پشتی هم شاهد سه دوربین شامل دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی با پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال، دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین ۵ مگاپیکسلی ماکرو هستیم. حال جالب اینجاست که گوشی‌هایی نظیر گلکسی A72 از دوربین تله‌فوتو بهره می‌برند اما اگر قرار باشد گلکسی A82 5G همان کوانتوم ۲ باشد، خبری از دوربین تله‌فوتو در آن نخواهد بود. این گوشی اما توانایی ضبط ویدیوهای ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه و ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه را داراست. بنابراین در بخش دوربین، خیلی هم گوشی خاصی محسوب نمی‌شود.

اما آنچه که باعث شگفتی کاربران شده، استفاده از پردازنده‌ی سه نسل قبل یعنی اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس در آن است در حالی که پردازنده‌های جدید با قدرت مشابه هم برای استفاده در آن در دسترس هستند اما دلیل اینکه سامسونگ تصمیم گرفته چنین پردازنده‌ی قدیمی را برای این گوشی مورد استفاده قرار دهد اصلا مشخص نیست. در کنار این پردازنده اما ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی هم در نظر گرفته شده که تنها ترکیب موجود برای این گوشی است. اندروید ۱۱ و باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هم از دیگر مشخصاتی هستند که انتظار داریم در گلکسی A82 5G ببینیم.

همانطور که اشاره شد، فعلا خر خاصی در رابطه با تاریخ دقیق رونمایی از گلکسی A82 5G منتشر نشده و باید منتظر ماند و دید طی روزها یا هفته‌های آتی چه اطلاعاتی در این باره در دسترس قرار می‌گیرد.

