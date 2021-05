دقایقی پیش با پرتاب و در مدار قرار دادن ۶۰ ماهواره‌ی دیگر از صورت فلکی ماهواره‌ای استارلینک، تعداد ناوگان فعال این شبکه‌ی اینترنت سراسری ماهواره‌ای به حدود ۱۵۰۰ رسید.

پرتاب امشب با نام «استارلینک ۲۵» (Starlink 25) در ساعت ۱۵:۰۱ منطقه‌ی زمانی شرقی (۲۳:۳۱ به وقت تهران) از پایگاه فضایی کندی انجام شد. این سیزدهمین مأموریت پرتاب موشک اسپیس‌ایکس در سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود.

این شرکت با تکیه بر ناوگان موشک‌های اثبات شده به سرعت پرتاب‌های خود را پیش می‌برد و پرتاب‌های امسال همه با استفاده از تقویت‌کننده‌های بازیابی شده از پرتاب‌های قبلی انجام شده است.

اسپیس‌ایکس استارلینک را با هدف ایجاد دسترسی سریع به اینترنت برای کاربران در سراسر جهان ایجاد کرد. این سرویس به‌ویژه برای کاربران در مناطق روستایی یا دوردست که هم‌اکنون ارتباط اینترنتی محدود و ناپایداری دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از زمانی که نخستین ماهواره‌های استارلینک پرتاب شدند، اسپیس‌ایکس صورت فلکی ماهواره‌ای اولیه را با ۱۴۴۰ ماهواره برنامه‌ریزی کرده بود و اکنون این شرکت از این تعداد فراتر رفته و به ۱۴۹۸ ماهواره در مدار رسیده است. با گذر از به این تعداد اسپیس‌ایکس به دنبال آغاز خدمات‌دهی رسمی اینترنت ماهواره‌ای استارلینک است.

کاربران می‌توانند با استفاده از وب‌سایت این شرکت و با سپرده‌ی کمی برای این سرویس نام‌نویسی کنند. اگرچه ممکن است چندین ماه طول بکشد تا سرویس واقعی دردسترس قرار بگیرد.

مأموریت امروز به‌طور کلی پرتاب ۱۱۷ برای موشک قابل بازیابی و ۷۰ متری فالکون ۹ بود. حدود ۹ دقیقه پس از بلند شدن موشک، بوستر مرحله‌ی اول با شماره‌ی B1049 بر روی سکوی شناور بدون سرنشین «البته که هنوز دوستت دارم» فرود آمد تا دومین بوستر موشک فالکون ۹ باشد که ۹ مرتبه پرتاب و بازیابی می‌شود. پیش از این هم بوستر شماره B1051 این موشک یک رکورد را برای اسپیس‌ایکس ثبت کرده بود.

با وجود اینکه اسپیس‌ایکس به‌زودی فاز اول خدمات‌دهی رسمی را آغاز می‌کند اما شمار ماهواره‌های استارلینک به همین تعداد محدود نمی‌ماند و این شرکت قصد دارد ۳۰ هزار ماهواره‌ی دیگر هم در مدار قرار دهد. با این کار علاوه بر اینکه برخی از ماهواره‌های تازه، جایگزین ماهواره‌های قدیمی می‌شوند، ظرفیت تازه‌ای هم به شبکه‌ی اینترنت سراسری استارلینک افزوده می‌شود.

