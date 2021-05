اگرچه سامسونگ از نظر نام‌گذاری گیج‌کننده‌ی گوشی‌های خود به پای برخی شرکت‌های رقیب نمی‌رسد، اما در هر صورت شباهت گوشی‌های سری گلکسی A، M و F کاربران زیادی را گیج کرده است. در همین رابطه، طبق یک گزارش جدید سامسونگ در حال ساخت گوشی گلکسی F22 است.

به احتمال زیاد، این گوشی مبتنی بر گلکسی A22 است. طی هفته‌های گذشته تصاویر رندر منتسب به این گوشی و بخشی از مشخصات آن فاش شده است. اگرچه هنوز مدل ۴G و ۵G گلکسی A22 رسما معرفی نشده‌اند، اما با توجه به اطلاعات فاش شده با خیال راحت می‌توانیم به ویژگی‌های آن بپردازیم.

روی هم رفته، سری گلکسی F بیشتر مبتنی بر گوشی‌های سری گلکسی A هستند و در ضمن برخی از آن‌ها همان گوشی‌های گلکسی A محسوب می‌شوند که صرفا با نامی جدید به دست کاربران می‌رسند. در این میان، مشخص نیست که آیا گلکسی F22 بر مبنای مدل ۴G گوشی گلکسی A22 است یا مدل ۵G این گوشی. بر اساس بنچمارک فاش شده، مدل ۵G گلکسی A22 از چیپست Dimensity 700 و ۶ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد.

همچنین گلکسی A22 مجهز به دوربین سه‌گانه است که ظاهرا از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و سنسور ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است. در بریدگی قطره‌ای شکل نمایشگر هم یک دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها، گلکسی A22 ماه آینده معرفی خواهد شد و احتمالا گلکسی F22 هم در همان زمان برای بازار هند معرفی می‌شود.

