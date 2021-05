با توجه به موفقیت بالگرد نبوغ در انجام مأموریت‌های از پیش تعیین شده، ناسا تصمیم به تمدید مأموریت آن به مدت یک ماه دیگر کرد و اکنون برخی از برنامه‌های آینده‌ی این بالگرد از جمله پروازهای بی‌بازگشت را تشریح کرده است.

بالگرد مریخ‌پیمای «نبوغ» (Ingenuity) یک فصل تازه در مأموریت‌ها به سیاره‌ی سرخ گشود زیرا می‌تواند نقاطی را کاوش کند که دیگر ربات‌ها و تجهیزات فضایی امکان ورود به آن را ندارند.

«جانی لم» (Johnny Lam) خلبان نبوغ درباره‌ی کاوشگرهای پرنده در مریخ گفت: «من معتقدم که با موفقیت بالگرد نبوغ، بُعد کاوش هوایی مریخ باز شد و می‌توانیم به نقاط سخت‌گذر دسترسی پیدا کنیم، تصاویر جدیدی تهیه کنیم و با شناسایی عوارض سطحی بهترین مسیرها را برای حرکت در مریخ انتخاب کنیم.»

این بالگرد در هفته‌ی گذشته چهارمین پرواز خود را در مریخ انجام داد و ۱۳۳ متر به سمت جنوب پرواز کرد تا از منطقه‌ی فرود احتمالی جدید خود، تصاویر هوایی تهیه کند. پرواز بعدی یک سفر یک طرفه به محل فرود جدید است. این بالگرد در نهایت سعی خواهد کرد همراه با مریخ‌نورد «پشتکار» (Perseverance) پرواز کند تا شیوه‌ی کارکرد به عنوان پیشاهنگ و دستیار سطح‌نوردها در مأموریت‌های آینده‌ی مریخ آزمایش شود.

پرواز تاریخی بالگرد نبوغ، ثابت کرد که هواگردها هم در مریخ امکان پرواز دارند اما پروازهای بعدی نشان داد که این پرنده‌های بدون سرنشین می‌توانند به آسانی و بدون سقوط در جو رقیق مریخ به فعالیت بپردازند.

پرواز تاریخی بالگرد نبوغ در جو مریخ را تماشا کنید

اکنون بالگرد نبوغ فاز نمایش فناوری را پشت سر گذاشته و با انجام پرواز چهارم و آماده شدن برای پنجم در فاز انتقالی است تا با پرواز ششم به مأموریت تمدید شده یعنی فاز نمایش عملیات وارد شود.

نبوغ تا کنون پرواز یک طرفه و بی‌بازگشت انجام نداده است و همه‌ی پروازها شامل برخاستن از میدان هوایی «برادران رایت» و بازگشت به آن بوده که یک منطقه‌ی صاف نزدیک به محل فرود مریخ‌نورد پشتکار است. بنابراین پرواز یک طرفه چالش کاملا تازه‌ای خواهد بود و مانند فعالیتی است که پهپادهای علمی هوایی ویژه هنگام پیمودن مسافت‌های زیاد در مأموریت‌های آینده به مریخ انجام خواهند داد.

«توماس زوربوچن» (Thomas Zurbuchen) معاون علوم در دفتر مرکزی ناسا خاطرنشان کرد: «نمایش فناوری نبوغ موفقیت چشمگیری داشته و با توجه به اینکه بالگرد در سلامت کامل است، قصد داریم با اولویت‌بندی و پیشبرد اهداف علمی کوتاه‌مدت به کمک تیم مریخ‌نورد پشتکار، از آن برای درک بهتر سازوکار سیستم‌های هوایی آینده استفاده کنیم.»

بالگرد نبوغ آمده می‌شود تا در فاز نمایش عملیات جسورانه‌ترین مأموریت‌های خود را انجام دهد. هیچ تضمینی برای زنده ماند این هلیکوپتر وجود ندارد اما اگر این چالش‌ها با موفقیت انجام شود، گامی عظیم برای سفرهای آینده به مریخ خواهد بود که پرواز موتوردار هم بخشی اصلی از برنامه‌ی آن‌ها باشد.

بالگرد نبوغ در گوگل هم به پرواز درآمد

عکس کاور: طرحی گرافیکی از پرواز بالگرد نبوغ در مریخ

