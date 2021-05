کانال یوتوب Unbox Therapy به‌تازگی از ماکتی با اندازه‌ی واقعی آیفون ۱۳ پرو مکس در ویدیویی استفاده کرده است. با وجود اینکه ماکت استفاده شده در این ویدیو تنها یک ماکت ساده است و همانند گوشی اصلی عمل نمی‌کند، اما نگاهی به این ماکت ما را به شکل بهتری با ابعاد و شکل نهایی آیفون ۱۳ پرو که اپل امسال از آن رونمایی می‌کند، آشنا می‌کند.

ماکت‌های گوشی‌های رونمایی نشده به طور معمول براساس طرح‌های شماتیک منتشر شده در شایعه‌ها ساخته می‌شوند. در ضمن باید گفت که به طور معمول شرکت‌های سازنده‌ی گوشی در جهان چندین ماه قبل از رونمایی از گوشی جدید اطلاعات مربوط به طراحی ظاهری گوشی‌هایشان را در اختیار سازندگان لوازم جانبی قرار می‌دهند.

همان‌گونه که گفته شد ماکت آیفون ۱۳ پرو مکس نمایش داده شده در این ویدیو براساس اطلاعات و رندر‌های فاش شده تاکنون ساخته شده است و انتظار می‌‌رود که طراحی ظاهری این ماکت نشان داده شده تفاوت چندانی را با آیفون ۱۳ پرو مکس اصلی نداشته باشد.

نگاهی به این ماکت نشان می‌دهد که آیفون ۱۳ پرو مکس در مقایسه با نسل قبلی خود دارای دو تغییر بسیار بزرگ است. اولین تفاوت این است که ناچ به کار رفته در آیفون ۱۳ پرو مکس در مقایسه با آیفون ۱۲ پرو مکس دارای عرض کمتری است. در واقع عرض ناچ به کار رفته در آیفون ۱۳ پرو مکس ۸.۳۱ میلی‌متر از آیفون ۱۲ پرو مکس کمتر است.

گویا اپل برای کاهش اندازه‌ی ناچ اسپیکر مربوط به انجام مکالمات را به حاشیه‌ی بالایی نمایشگر منتقل کرده و اجزای تشکیل‌دهنده‌ی سیستم تشخیص چهره‌ی Face ID مانند دوربین TrueDepth را هم به صورت فشرده‌تری در کنار یکدیگر قرار داده است.

دومین تغییر چشمگیر رخ داده در آیفون ۱۳ پرو مکس مربوط به ماژول دوربین پشتی این دستگاه است. اطلاعات منتشر شده درباره‌ی دوربین آیفون ۱۳ پرو مکس نشان می‌دهد که اپل می‌خواهد از دوربین فوق‌عریض بهبود یافته و با گشودگی دیافراگم f/1.8 در این آیفون استفاده کند. برای اطلاع باید بگوییم که گشودگی دیافراگم دوربین فوق‌عریض مدل‌های کنونی آیفون f/2.4 است.

آیفون ۱۳ پرو ممکن است عکاسی پرتره‌ی پیشرفته‌تر و رنگ مشکی مات داشته باشد

استفاده از دیافراگم بازتر در دوربین باعث می‌شود که در زمان ثبت تصاویر نور بیشتری از لنز رد شده و به سنسور ثبت عکس برسد در نتیجه کیفیت تصاویر گرفته شده به خصوص در زمان عکاسی در محیط‌هایی با نور کم بهبود پیدا می‌کند.

همچنین دیگر شایعه‌های منتشر شده درباره‌ی دوربین آیفون ۱۳ پرو مکس عنوان می‌کنند که اپل می‌خواهد اندازه‌ی سنسور ثبت تصاویر به کار رفته در ماژول دوربین این آیفون را هم افزایش دهد و از سنسوری با پیکسل‌هایی با اندازه‌ی ۲ میکرومتر در این آیفون استفاده کند.

بدون شک استفاده از سنسوری جدید و با پیکسل‌های بزرگتر باعث می‌شود که در زمان ثبت تصاویر هم نور بیشتری به سنسور برسد و کیفیت تصاویر بهبود پیدا کند. با توجه به این موضوع و رخ دادن این تغییر‌ها انتظار می‌رود که اندازه‌ی ماژول دوربین پشتی آیفون ۱۳ پرو مکس افزایش پیدا کند که در ماکت نشان داده شده در این ویدیو هم شاهد این موضوع و افزایش اندازه‌ی ماژول دوربین هستیم.

اپل ممکن است یک ویژگی بسیار محبوب را به کل خانواده‌ی آیفون ۱۳ اضافه کند

موارد گفته شده تنها تغییرات ظاهری رخ داده در ماکت آیفون ۱۳ پرو مکس هستند و می‌توان گفت که در این ماکت هیچ تغییری در محل قرارگیری پورت شارژ و دکمه‌های این آیفون رخ نداده است. با توجه به این موضوع می‌توانیم بگوییم که این ماکت شایعه‌های منتشر شده درباره‌ی توسعه‌ی آیفون ۱۳ پرو مکس به صورت بدون پورت را رد می‌کند.

با توجه به خبر‌های منتشر شده می‌توانیم بگوییم که اپل از نسل جدید آیفون‌ها با نام احتمالی سری آیفون‌های ۱۳ در ماه سپتامبر (شهریور) رونمایی می‌کند. از جمله دیگر قابلیت‌های این آیفون‌های جدید می‌توان به برخورداری از تراشه‌ی جدید A15 Bionic و استفاده از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی در مدل‌های پرو آیفون‌های ۱۳ اشاره کرد.

دیگر شایعه‌های منتشر شده عنوان می‌کنند که اپل ممکن است در آیفون‌های ۲۰۲۱ از سنسور تشخیص اثر انگشت Touch ID در زیر نمایشگر استفاده کند. اگر تمامی شایعه‌های منتشر شده درباره‌ی نسل جدید آیفون درست باشند بدون شک این آیفون‌های یکی از بهترین‌ گوشی‌های امسال خواهند بود.

آیفون ۱۳؛ هرآنچه تا این لحظه می‌دانیم

منبع: Phone Arena

The post ماکت آیفون ۱۳ پرو مکس شکل جدید ناچ و ماژول دوربین را نشان می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala