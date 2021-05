مدت زمان زیادی است که بازار تبلت‌های بالارده بیشتر در اختیار شرکت‌های بزرگی چون سامسونگ و هواوی بوده و کمتر دیده بودیم شرکتی مثل شیائومی هم نماینده‌های زیادی در این بخش داشته باشد. اما خب به نظر می‌رسد شیائومی هم به‌زودی قرار است با ساخت سه تبلت قدرتمند، به بازار تبلت‌های بالارده بازگردد.

در حال حاضر تبلت‌های بالارده‌ی زیادی در بازار وجود دارند اما گزینه‌هایی که بتوان به آن‌ها اعتماد کرد، محصولات ساخت سامسونگ، هواوی، اپل و مایکروسافت هستند که البته دو گزینه‌ی آخر بسیار قیمت بالایی هم دارند. در این دوران که قیمت لوازم هوشمند بسیار بالاست، بسیار خوشحال کننده بود اگر می‌دیدیم شیائومی به عنوان شرکتی که غالبا محصولات خود را با قیمت پایین عرضه می‌کند، به ساخت تبلت‌های بالارده مشغول شده و خب خوشبختانه این اتفاق هم رخ داده.

به گزارش یکی از افشاگران که غالبا به افشای اطلاعات مربوط به محصولات شیائومی می‌پردازد، اطلاعاتی از اپلیکیشن سیستم رابط کاربری MIUI 12.5 منتشر شده که نشان می‌دهد به احتمال زیاد به‌زودی سه تبلت پرچم‌دار با بهره‌مندی از اسنپدراگون سری ۸۰۰ راهی بازار خواهند شد. البته پیش‌تر هم این خبری در رابطه با وجود سه تبلت قدرتمند از شیائومی منتشر شده بود اما خبری که امروز منتشر شده، بیش از پیش به شایعات مطرح شده در این رابطه دامن زده است.

سه تبلت جدید شیائومی به ترتیب با نام رمز nabu ،enuma و elish شناخته می‌شوند اما خب دقیقا مشخص نیست کدام یک از آن‌ها مدل بهتر و قدرتمندتر خواهد بود یا اینکه اصلا از چه مشخصاتی بهره می‌برند. الیته با توجه به اطلاعاتی که بعدا در این رابطه منتشر شد، متوجه شدیم شماره مدل تبلتی که با نام رمز enuma شناخته می‌شود به K81 ختم می‌شود اما شماره مدل elish به K81A؛ به این معنا که احتمالا این دو محصول، دو مدل مختلف از یک تبلت هستند. همچنین به نظر می‌رسد enuma از قابلیت تماس صوتی هم بهره می‌برد به این معنا که احتمالا از قابلیت ۵G یا LTE نیز پشتیبانی می‌کند.

شماره مدل تبلت سوم، یعنی nabu، به K82 ختم می‌شود که در واقع نشان دهنده‌ی یک محصول کاملا متفاوت است. فقط می‌دانیم این تبلت شیائومی احتمالا نمایشگری ۱۰٫۹۷ اینچی خواهد داشت، در غیر این صورت اطلاعات خاص دیگری در رابطه با سایر نمایشگرها در اختیار نداریم. البته جز اینکه گفته می‌شود هر سه تبلت از نمایشگرهایی با پنل IPS LCD و وضوح ۲۵۶۰ × ۱۶۰۰ پیکسل بهره می‌برند که از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز نیز در آن‌ها پشتیبانی می‌شود.

اگرچه به این نکته اشاره کردیم که دقیقا نمی‌دانیم کدام تبلت قدرتمندتر و بهتر خواهد بود اما با در نظر گرفتن شواهد، به نظر می‌رسد nabu به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۵۵، ۸۵۵ پلاس یا حتی ۸۶۰ مجهز خواهد شد که البته گزینه‌ی سوم بسیار محتمل‌تر است. دو تبلت دیگر هم ظاهرا به یکی از سه پردازنده‌های اسنپدراگون ۸۶۵، ۸۶۵ پلاس یا ۸۷۰ مجهز خواهند شد. اطلاعات بیشتر پیرامون این محصولات باید طی روزها یا هفته‌های آتی منتشر شود چون به نظر می‌رسد شیائومی می‌خواهد به‌زودی از آن‌ها رونمایی کند.

منبع: GSMArena

The post شیائومی به‌زودی از تبلت‌های بالارده‌ی خود رونمایی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala