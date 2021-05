گوشی‌های سری گلکسی نوت سامسونگ از زمان عرضه تاکنون از محبوب‌ترین و بهترین گوشی‌های اندرویدی بودند که در دسترس کاربران قرار داشتند. اما به نظر می‌رسد سال آینده، یعنی زمانی که سامسونگ گلکسی نوت ۲۲ را راهی بازار می‌کند، دیگر این گوشی‌ها محبوبیت سابق را نخواهند داشت و به‌عبارتی می‌توان گفت دیگر دوره‌ی گوشی‌های نوت به‌سر آمده.

سامسونگ سال ۲۰۲۱ را با عرضه‌ی گوشی‌های سری گلکسی S21 آغاز کرد. گوشی‌هایی که در سه مدل استاندارد، پلاس و اولترا عرضه شدند و توانستند موفقیت بسیار زیادی را هم در بازار بدست بیاورند. سامسونگ مشکلاتی که گریبان‌گیر سری گلکسی S20 شده بود را پیدا و رفع کرد تا بدین ترتیب سری S21 به عنوان یکی از بهترین و بی‌نقص‌ترین پرچم‌دارها در دسترس کاربران قرار بگیرند.

اما اینطور که به نظر می‌رسد، برخلاف سال گذشته، امسال این گوشی‌ها تنها پرچم‌داران شرکت کره‌ای با ظاهری معمولی خواهند بود چون سامسونگ اعلام کرده قصد دارد سال آینده از گوشی‌های سری نوت رونمایی کند و امسال اگر قرار به عرضه‌ی پرچم‌داری باشد، آن گوشی حتما تاشو است. بنابراین کاربران باید یک سال، با گوشی‌هایی سر کنند که ظاهری مدرن و عجیب داشته و اگر هم تمایلی به این گوشی‌ها نداشته باشند، سری S21 کاملا پاسخ‌گوی نیازشان خواهد بود.

اما سوال اینجاست که اگر یک سال بگذرد و کاربران گوشی‌های دوست‌داشتنی سری نوت با آن قلم‌های محبوب را در دسترس نداشته باشند، با در نظر گرفتن اینکه سری نوت ۲۰ با پردازنده‌ی اگزینوس ۹۹۰ خیلی مورد توجه قرار ندارد و گلکسی S21 اولترا هم از قلم پشتیبانی می‌کند، آیا باز هم عرضه‌ی محصولی از سری نوت منطقی خواهد بود یا باید کم کم به این نتیجه برسیم که دوران گوشی‌های محبوب سامسونگ به‌سر آمده؟

سامسونگ معتقد است اگر امسال خبری از گوشی‌های سری نوت نیست فقط به این خاطر بوده که مشکل تامین تراشه کل دنیا را تحت تاثیر منفی قرار داده و شرکت تراشه‌ی کافی برای ساخت پرچم‌دار در اختیار ندارد. اما خب از طرفی دیگر برای گوشی‌های تاشو سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی صورت گرفته. با در نظر گرفتن گوشی‌های تاشوی سامسونگ، شیائومی و هواوی که اکنون در بازار هم در دسترس قرار دارند، انتظار می‌رود سال آینده، تعداد و تنوع این محصولات بیشتر هم شود و ظاهرا دیگر تمایل کاربران به این سمت کشیده خواهد شد. حال در این شرایط، چه نیازی به گوشی‌هایی با ظاهر قدیمی نظیر گلکسی نوت خواهد بود؟

حتی اگر گوشی‌های تاشو هم تا سال آینده خیلی مورد توجه قرار نگیرند و حتی اگر امسال هم از یک گوشی از سری نوت رونمایی شود، گلکسی S21 اولترا یک مثال بارز از محصولی است که کاربران را از خرید یک گوشی از سری نوت بی‌نیاز می‌کند. چرا که از قلم S-Pen پشتیبانی می‌کند و طراحی فوق‌العاده خوبی هم دارد. البته منظور این نیست که سری نوت باید کاملا از چرخه‌ی تولید خارج شوند اما خب سوال اینجاست که اگر قرار باشد گلکسی نوت جدید همان مدل اولترا از سری S با پشتیبانی از قلم S-Pen باشد، چه لطفی دارد؟

گلکسی نوت؛ تاریخچه‌ی نوآوری‌های بزرگترین موبایل‌های سامسونگ

آن زمانی که سامسونگ از گوشی‌های سری نوت رونمایی کرده بود، نمایشگر بزرگی برای آن‌ها در نظر گرفت تا نوشتن روی آن‌ها بسیار آسان باشد. اما از وقتی که سری گلکسی S هم به نمایشگرهای بزرگی مجهز شدند، نوشتن روی این گوشی‌ها هم به همان اندازه لذت‌بخش است و حالا هم که پشتیبانی از قلم حداقل به مدل اولترا راه یافته، دیگر سری نوت چه وجه تمایزی تعیین‌کننده‌ای با مدل اولترا از سری S خواهد داشت که بخواهیم آن را ترجیح دهیم؟ جز اینکه یک اسلات درون گوشی برای قلم در نظر گرفته شده و از لحاظ ظاهری هم اندکی گوشه‌های فریم تیز هستند، واقعا فرق خاصی بین دو سری دیده نمی‌شود.

از طرفی اسلاتی هم که برای قرارگیری قلم درون گوشی تعبیه می‌شود، سازندگان را با چالش‌هایی مواجه می‌کند. کوچک‌ترین فضا درون گوشی ارزشمند است و شرکت‌ها باید از آن برای تعبیه‌ی باتری‌های بزرگ‌تر استفاده کنند اما خب اسلات قلم این فضای خالی را پر می‌کند. به همین خاطر است که می‌بینیم گلکسی S20 اولترا یا S21 اولترا از باتری‌های بزرگ‌تری به نسبت نوت ۲۰ اولترا بهره می‌برند و همین تفاوت بین نوت ۱۰ پلاس و S20 پلاس هم دیده می‌شود. اگر تمام شرایط با هم برابر باشد، در یک گوشی بدون اسلات مخصوص قلم می‌توان باتری بزرگ‌تری تعبیه کرد.

اگر از عدم بهره‌مندی از قلم و مشکل فوکوس خودکار گلکسی S20 اولترا که آن هم یک اشتباه از سوی سامسونگ بود فاکتور بگیریم، می‌بینیم که گلکسی نوت ۲۰ اولترا در هیچ زمینه‌ی دیگری بهتر از آن نبود. استفاده از مدل پلاس پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ هم چیزی نیست که همیشه شاهد آن باشیم و معمولا این دو گوشی با مشخصات مشابه راهی بازار می‌شوند.

به نظر می‌رسد دقیقا به همین خاطر بود که سامسونگ تلاش کرد ابتدا گلکسی S21 اولترا را با قابلیت پشتیبانی از قلم اما نه با اسلاتی مخصوص آن راهی بازار کند تا بازخورد کاربران را مشاهده کند. اگرچه نبود فضایی درون گوشی برای قرارگیری قلم کمی آزاردهنده است اما خب چون خیلی از کاربران این گوشی‌ها از قاب محافظ استفاده می‌کنند، شرکت‌های سازنده‌ی قاب محافظ گوشی توانستند این مشکل را هم حل کنند. بنابراین فقط کافی است یک قلم S-Pen خریداری کنید تا تمام قابلیت‌های آن را در گوشی S21 اولترای خود هم تجربه کنید و از خرید یک گوشی نوت بی‌نیاز شوید. S-Pen به صورت لوازم جانبی می‌تواند در اندازه‌های بزرگ‌تر هم باشد تا بدین ترتیب فرایند یادداشت‌برداری یا کار با آن برای کاربران راحت‌تر باشد.

به نظر می‌رسد سامسونگ دیگر نیازی به عرضه‌ی دو پرچم‌دار تقریبا یکسان که کاربران مشابهی هم دارند نخواهد داشت.

البته قلم‌های کنونی (لوازم جانبی) از یک سری قابلیت‌های مبتنی بر بلوتوث نظیر شاتر دوربین و ژست‌های حرکتی پشتیبانی نمی‌کنند اما خب انتظار می‌رود اواخر امسال، قلمی تحت عنوان S-Pen پلاس با دارا بودن تمام این قابلیت‌ها، راهی بازار شود که تقریبا همزمان با عرضه‌ی گوشی تاشوی گلکسی زد فولد ۳ هم خواهد بود؛ محصولی که گفته می‌شود از قلم S-Pen هم پشتیبانی می‌کند تا بدین ترتیب، از خاص بودن گوشی‌های نوت بیش از پیش کاسته شود.

با اضافه شدن پشتیبانی از قلم S-Pen به مدل اولترا از گوشی‌های سری S، دیگر نیاز خاصی به گوشی‌های سری نوت نخواهد بود چون هرآنچه که بخواهند در این گوشی‌ها نیز به‌راحتی انجام می‌شود. نکته‌ی مثبت اینکه این کار باعث می‌شود سامسونگ بتواند باتری‌های بزرگ‌تری هم برای گوشی‌های خود در نظر بگیرد تا کاربر از این سو، محصولی بادوام‌تری در اختیار داشته باشد. به نظر می‌رسد این کار خیلی بهتر از این است که شرکت هر سال هزینه‌ی زیادی را صرف ساخت گوشی‌های سری نوت کند در حالی که کاربران هر دو گوشی این روزها تقریبا فرق خاصی با یکدیگر ندارند چون دو گوشی کاملا کارهای مشابهی را انجام می‌دهند.

اما خب نمی‌توان فراموش کرد که در سال ۲۰۲۲، سامسونگ قصد دارد سری نوت را بازگرداند. در حالی که انتظار می‌رود گوشی مورد انتظار از سری نوت در واقع شباهت بسیاری به گلکسی S22 داشته باشد، اما با مسیری که سامسونگ در طراحی گوشی‌هایش در پیش گرفته، این کار بسیار بیهوده خواهد بود. سامسونگ برنامه‌ی امسال خود را با گوشی‌های تاشو پر کرده و سال آینده هم همین برنامه را دارد. حتی گفته می‌شود شرکت کره‌ای ساخت گوشی‌های رول‌شونده را هم در سر دارد. بنابراین گوشی نوت بعدی باید یک تمایز ویژه به نسبت پرچم‌دارهای سری S داشته باشد.

چرا چاره‌ای جز توجه به گوشی‌های سامسونگ نداریم؟

آنچه که فکر می‌کنیم این است که گلکسی نوت بعدی باید به شکل یک گوشی تاشو یا رول‌شونده باشد؛ یعنی یک گوشی خاص با قابلیت‌های خاص تا حداقل تفاوتی با گوشی‌های سری S داشته باشد. به نظر می‌رسد این بهترین چیزی است که سامسونگ می‌تواند ارائه دهد؛ همچنان یک گوشی قدرتمند و پرچم‌دار اما با شکلی متفاوت که آن را از سایر پرچم‌دارهای شرکت متمایز می‌کند. قلم S-Pen برای گوشی‌هایی با نمایشگر افزایشی مثل تاشو و رول شونده عالی است. دیگر نگرانی هم از بابت طول عمر باتری وجود نخواهد داشت چون این گوشی‌ها به خودی خود ضخامت بیشتری از گوشی‌های معمولی دارند و خب سامسونگ خواهد توانست مشکل باتری را حل کند و در عین حال اسلاتی را هم برای قلم در نظر بگیرد.

آنچه که انتظار داریم، چیزی نیست که پیش‌تر ندیده باشیم. اگر به خاطر داشته باشید، سال‌ها قبل و در شرایطی که همه‌ی شرکت‌ها مشغول ساخت گوشی‌های معمولی بودند، سامسونگ گلکسی نوت اج را راهی بازار کرد؛ محصولی که از نمایشگر منحنی بهره می‌برد و به مرور زمان هم سایر شرکت‌ها از جمله خود سامسونگ از طراحی زیبا و منحصر بفرد آن به شکل بهبود یافته‌ای در سایر گوشی‌ها استفاده کردند. آنچه که می‌خواهیم ببینیم همین تغییرات متمایزکننده است که دلیلی جز اسلات قلم اختصاصی برای خرید به کاربر ارائه دهد.

با مدل‌های اولترا از پرچم‌داران سری S سامسونگ، مرز بین خانواده‌ی گلکسی نوت و S باریک‌تر از قبل شده چون تنها عامل تفاوت یعنی قلم هم دیگر راه خود را به این سری باز کرده و به عبارتی می‌توان گفت سری S تغییراتی را که باید به خود دیده و حالا نوبت به کهکشانی‌های نوت رسیده که خودی نشان دهند و برگ برنده‌ی دیگری را رو کنند. در غیر این صورت سامسونگ مجاب خواهد شد حتما یکی از پرچم‌دارهای خود را در آینده‌ای نزدیک از سبد محصولات خود حذف کند.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا فکر می‌کنید سامسونگ باید تغییرات گسترده‌ای را در شکل ظاهری گوشی‌های سری نوت خود پدید بیاورد؟

توجه: این مطلب نظر شخصی نویسنده‌ی وب‌سایت منبع است و ممکن است کاربران زیادی با آن موافق نباشند.

