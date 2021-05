هیأت نظارت فیسبوک تعلیق حساب کاربری دونالد ترامپ را تأیید کرد

هیأت نظارت فیسبوک ساعاتی قبل تعلیق حساب کاربری دونالد ترامپ را تأیید کرد. با این حال، این هیأت از فیسبوک خواسته که طی ۶ ماه آینده با توجه به قوانین این شرکت، تصمیم نهایی را در مورد وضعیت حساب کاربری دونالد ترامپ اتخاذ کند. این یعنی احتمال بازگشت رییس جمهور سابق آمریکا به این شبکه اجتماعی وجود دارد ولی در نهایت خود فیسبوک باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

در بیانیه‌ی منتشر شده از طرف معاون امور ارتباطات و بین‌الملل فیسبوک، آمده که این شرکت تصمیم هیأت نظارت را در نظر می‌گیرد و در رابطه با ممنوعیت دائمی حساب کاربری آقای ترامپ تصمیم‌گیری خواهند کرد. در این بین، حساب کاربری او در حالت تعلیق باقی می‌ماند.

در سال ۲۰۱۸ فیسبوک این هیأت نظارت را تأسیس کرد که به طور کامل مستقل از این شرکت اداره می‌شود و متخصصان با پس‌زمینه‌های گوناگون در این هیأت مشغول فعالیت هستند. این هیأت به عنوان یک نوع دادگاه تجدید نظر برای برخی پرونده‌ها انجام وظیفه می‌کند ولی بررسی وضعیت حساب کاربری ترامپ تاکنون پرسروصداترین پرونده‌ی بررسی شده توسط این هیأت بوده است.

حساب کاربری ترامپ در فیسبوک در پی یورش مرگبار هواداران او به ساختمان کنگره تعلیق شد. کمی بعد از این تصمیم، فیسبوک از هیأت نظرات درخواست کرد که این ممنوعیت را مورد بررسی قرار دهد. به نظر این هیأت نظارت، پست‌های ترامپ در تاریخ ۶ ژانویه در یورش طرفداران او به ساختمان کنگره نقش داشته است.

باید خاطرنشان کنیم در پی حمله‌ی طرفداران او به ساختمان کنگره، حساب کاربری آقای ترامپ در دیگر شبکه‌های اجتماعی هم بسته شد. در این میان اگرچه آقای ترامپ دیگر حق استفاده از توییتر را ندارد، اما مدیرعامل یوتیوب مدتی قبل قول داد که بعد از کاهش احتمال اقدامات خشونت‌آمیز، حساب کاربری او را بازمی‌گرداند.

شبکه‌های اجتماعی نقش بزرگی را در افزایش شهرت آقای ترامپ ایفا کرده‌اند. چند روز یک منبع ناشناس اعلام کرد که بازگشت دونالد ترامپ به فیسبوک برای بقای سیاسی او ضروری است. همچنین شب گذشته آقای ترامپ پلتفرم ارتباطی خود را رونمایی کرد که در حقیقت یک وبلاگ ساده محسوب می‌شود و قرار است دونالد ترامپ در آن پست‌های خود را قرار دهد. هواداران او هم از طریق ایمیل یا شماره تلفن می‌توانند از انتشار پست‌های جدید خبردار شوند.

بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده، حدود ۴۹ درصد از آمریکایی‌ها بر این باور هستند که حساب‌های کاربری آقای ترامپ در شبکه‌های اجتماعی مختلف باید برای همیشه مسدود بمانند.

منبع: The Verge

The post هیأت نظارت فیسبوک تعلیق حساب کاربری دونالد ترامپ را تأیید کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala