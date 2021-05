نمونه‌ی اولیه‌ی فضاپیمای استارشیپ، غول ۵۰ متری اسپیس‌ایکس برای نخستین بار موفق شد پس از دستیابی به ارتفاع بالا با موفقیت روی سطح زمین فرود بیاید و یک گام بلند برای تکمیل این پروژه‌ی مهم در آینده‌ی بشر بردارد.

اسپیس‌ایکس امشب تازه‌ترین نمونه‌ی اولیه‌ی خود «استارشیپ SN15» (Starship SN15) را از پایگاه «استاربیس» (Starbase) این شرکت در روستای «بوکا چیکا» (Boca Chica) در جنوب تگزاس پرتاب کرد. فضاپیما در پرتاب امروز باز هم تا ارتفاع ۱۰ کیلومتری بالا رفت اما برخلاف آزمایش‌های قبلی، برای نخستین بار با موفقیت روی سکو فرود آمد.

کل پرواز امروز ۶ دقیقه و ۰۸ ثانیه طول کشید و پس از فرود، همچنان شعله‌های آتش در محل موتورها دیده می‌شد اما تیم کنترل این موضوع را در آزمایش‌ها عادی عنوان کرد و در نهایت دقایقی پس از فرود، ایلان ماسک فرود کامل و ایمن بودن فضاپیما را اعلام کرد.

این پرتاب در پنجره‌ی پرتاب ۱۳:۰۰ و ۲۱:۰۰ منطقه‌ی زمانی شرقی (۲۱:۳۰ تا ۰۵:۳۰ به وقت تهران) برنامه‌ریزی شده بود و سرانجام با پاکسازی روستا و بسته شدن جاده‌های اطراف و در نهایت پاکسازی سایت پرتاب و بررسی‌های نهایی، استارشیپ در ساعت ۱۸:۲۵ منطقه‌ی زمانی شرقی (۰۲:۵۵ به وقت تهران) پرتاب شد.

پیش از این آزمایش‌های قبلی استارشیپ شامل SN8 تا SN14 با انفجار هنگام باگشت مواجه شده بودند اما اسپیس‌ایکس تصمیمی برای توقف آزمایش‌های خود ندارد. این بار هم اداره‌ی هوانوردی فدرال (FAA) پس از بررسی کامل روند پرتاب‌های قبلی نمونه‌های اولیه‌ی قبلی، مجوز لازم برای پرتاب امروز را صادر کرده بود.

علاوه بر پرتاب امشب، اداره‌ی هوانوردی فدرال در هفته‌ی گذشته اعلام کرد که مجوز پرواز نمونه‌های اولیه‌ی SN16 و SN17 را هم برای پرتاب در هفته‌های آینده صادر کرده است. این مجوز چندگانه به این دلیل صادر می‌شود که اسپیس‌ایکس هر بار تغییرات کمی در وسیله‌ی پرنده ایجاد می‌کند و برای محاسبه‌ی میزان خطر برای عموم، به روش تأیید شده‌ی FAA تکه دارد.

SN15 پنجمین نمونه‌ی استارشیپ است که در کمتر از ۵ ماه پرواز می‌کند. آزمایش اولیه‌ی این موشک ابتدای این هفته انجام شده بود تا برای پرتاب امروز آماده باشد. این آزمایش‌ها به‌طور معمول شامل تأیید عملکرد مجموعه‌ی موشک، پر کردن و فشارسنجی مخازن با نیتروژن گازی پیش از پیشبرد آزمایش‌های برودتی با نیتروژن مایع است.

آزمایش آتش ایستای موتورهای موشک به شماره‌های SN54 و SN61 و SN66 بدون هیچ مشکلی انجام و به دقت بررسی شده بود. هم‌اکنون استارشیپ از سه موتور قدرتمند «رپتور» (Raptor) بهره می‌برد اما در نمونه‌ی نهایی تعداد موتورها به ۶ عدد خواهد رسید.

پس از چندین جهش کوتاه موفق، نخستین نمونه‌ی آزمایشی فضاپیمای استارشیپ که تا ارتفاع ۱۰ کیلومتری بالا رفت، با نام SN8 در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۲۰ (۲۰ آذر ۱۳۹۹) پرتاب شد و پرواز خوبی تا ارتفاع برنامه‌ریزی شده‌ی نهایی داشت اما هنگام فرود سقوط کرد و منفجر شد. پس از آن هر سه پرواز نمونه‌های اولیه‌ی SN9 و SN10 و SN11 سرنوشت مشابهی داشتند. هرچند SN10 حتی توانست روی سکوی فرود بنشیند اما چند دقیقه بعد منفجر شد.

اسپیس‌ایکس با این پرتاب‌های بدون سرنشین، در حال توسعه‌ی استارشیپ به عنوان بخشی از سیستم پرتاب‌های فضایی سنگین قابل استفاده‌ی مجدد است. در نسخه‌ی نهایی استارشیپ بر روی بوستر عظیمی با نام «سوپر هوی» (Super Heavy) سوار می‌شود. به گفته‌ی ایلان ماسک این موشک هسته‌ی اصلی سفرهای اسپیس‌ایکس به اعماق فضا مانند ماه و مریخ خواهد بود.

استارشیپ؛ غول ۱۲۰ متری اسپیس‌ایکس برای فتح مریخ

این شرکت در سال‌های گذشته هم برای توسعه‌ی موشک فالکون ۹ چالش‌های مشابهی را پشت سر گذاشته است و اکنون این موشک با اثبات توانایی‌های خود نقش پررنگی در پیشبرد برنامه‌های فضایی، از جمله رساندن فضانوردان و محموله‌ها به ایستگاه فضایی بین‌المللی دارد.

چندی پیش ناسا هم اسپیس‌ایکس را به عنوان برنده‌ی قرارداد ساخت ماه‌نشین انتخاب کرد و هرچند این قرارداد با توجه به اعتراض دو شرکت دیگر فعلا معلق شده است اما همچنان شانس استارشیپ برای استفاده در مأموریت بازگشت به ماه آرتمیس بیش از دیگر فضاپیماهاست.

عکس کاور: پرتاب نمونه‌ی آزمایشی SN15 فضاپیمای استارشیپ

Credti: SpaceX

منابع: SpaceX, Space, NASA Space Flight

