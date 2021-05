ماه‌ها قبل گوشی‌های سری گلکسی S21 راهی بازار شدند و حالا این شرکت مشغول آماده‌سازی نسل بعدی این گوشی‌ها موسوم به گلکسی S22 است. سامسونگ برای گلکسی S21 اولترا از دو دوربین تله‌فوتو (با زوم‌های ۳ و ۱۰ برابری) استفاده کرده ولی حالا به نظر می‌رسد گلکسی S22 اولترا در این زمینه از ویژگی بسیار جذاب‌تری بهره می‌برد.

به گفته‌ی یکی از مشهورترین افشاگران حوزه‌ی تکنولوژی که با نام کاربری IceUniverse در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارد، گلکسی S22 اولترا از دوربین پریسکوپی مبتنی بر زوم متغیر بهره می‌برد. طبق اعلام این افشاگر، بخش‌های زیرمجموعه‌ی سامسونگ در حال آماده‌سازی این فناوری پیشرفته هستند.

تعداد زیادی از دوربین‌های عکاسی به لطف بهره‌گیری از قطعات متحرک قادر به ارائه‌ی قابلیت زوم متغیر هستند و چنین مشخصه‌ای در بین آن‌ها اصلا جدید نیست. این یعنی گوشی‌های مبتنی بر این فناوری می‌توانند سطوح زوم مختلفی را بدون افت کیفیت امکان‌پذیر کنند. به زبان ساده، اگر گوشی شما دارای دوربین تله‌فوتو با زوم ۳ برابری باشد، برای زوم کمتر و بیشتر از این مقدار باید از پردازش‌های نرم‌افزاری استفاده کند که چنین کاری منجر به افت کیفیت عکس می‌شود.

باید خاطرنشان کنیم با وجود اینکه گلکسی S21 اولترا از دوربین تله‌فوتو با زوم ۳ برابری و دوربین پریسکوپی با زوم ۱۰ برابری بهره می‌برد، اما به غیر از زوم ۳ برابری و ۱۰ برابری باید فناوری‌های زوم هیبریدی و پردازش‌های نرم‌افزاری مورد استفاده قرار بگیرند. بنابراین زوم متغیر به کاربران این امکان را می‌دهد که برای سطوح زوم مختلف به کیفیت یکسان دست پیدا کنند.

در همین زمینه می‌توانیم به گوشی‌های سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ و اکسپریا ۵ مارک ۳ هم اشاره کنیم. اگرچه این دو گوشی از قابلیت زوم متغیر بهره می‌برند، اما دوربین آن‌ها فقط قادر به ارائه‌ی زوم ۳ و ۴.۴ برابری است. این یعنی برای زوم بین این دو مقدار، همچنان قابلیت زوم هیبریدی و پردازش نرم‌افزاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما دوربین پریسکوپی گلکسی S22 اولترا قرار است تمام سطوح زوم موردنظر را پوشش دهد.

این افشاگر همچنین مدعی شده که این گوشی از دوربین زیر نمایشگر و چیپست دارای پردازنده‌ی گرافیکی AMD بهره می‌برد. باید خاطرنشان کنیم در زمینه‌ی استفاده از پردازنده‌ی گرافیکی شرکت AMD در چیپست‌های سامسونگ گزارش‌های زیادی منتشر شده و همچنین گلکسی زد فولد ۳ هم قرار است با دوربین زیر نمایشگر به دست کاربران برسد.

به نظر می‌رسد گلکسی S22 اولترا با داشتن دوربین پریسکوپی پیشرفته، پردازنده‌ی گرافیکی قدرتمند و همچنین دوربین زیر نمایشگر می‌تواند سروصدای زیادی ایجاد کند. در هر صورت ماه‌ها تا معرفی گوشی‌های سری S22 فاصله داریم و تا آن زمان مطمئنا اطلاعات بسیار بیشتری از این گوشی‌ها فاش خواهد شد.

