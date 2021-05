گلکسی S21 اولترا در حال حاضر اگر بهترین گوشی اندرویدی سال ۲۰۲۱ نباشد، قطعا در جمع سه گوشی برتر اندرویدی سال حضور دارد و خب شکست دادن آن از عهده‌ی هر گوشی بر نمی‌آید. از دوربین‌های بی‌رقیب در بزرگ‌نمایی (در مجموع اپتیکال و دیجیتال) گرفته تا عملکرد سخت‌افزاری کم‌نظیر، طراحی فوق‌العاده زیبا، بهبود حسگر اثرانگشت و مهم‌تر از همه، نمایشگر بی‌نظیر، مواردی هستند که بسیار سخت است شرکتی بتواند محصولی را تولید کند که در تمامی این زمینه‌ها از کهکشانی کره‌ای‌ها بهتر ظاهر شود. اما خب به نظر می‌رسد در میان تمام رقبای گلکسی S21 اولترا، یک گوشی وجود دارد که به خاطر فعالیت کمتر شرکت سازنده، تقریبا وجود آن را فراموش کرده بودیم؛ در رابطه با سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ صحبت می‌کنیم که به جرات می‌توان گفت یکی از بهترین گوشی‌های اندرویدی سال ۲۰۲۱ است. اما سوال اینجاست آیا سونی توانسته محصولی تولید کند که بتواند S21 اولترا را شکست دهد؟ در ادامه به بررسی اولیه‌ی این دو گوشی خواهیم پرداخت تا به پاسخ این پرسش دست پیدا کنیم.

توجه داشته باشید که این مقایسه صرفا بررسی مشخصات فنی و قابلیت‌های دو گوشی روی کاغذ است و برای بررسی دقیق باید اندکی منتظر بمانیم تا اکسپریا ۱ مارک ۳ رسما راهی بازار شود.

سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ یک گوشی بسیار خاص و زیبا است. شرکت ژاپنی شاید از لحاظ ظاهری تغییرات گسترده‌ای را در این گوشی پدید نیاورده باشد اما در بطن داستان، ویژگی‌های خوبی را شاهد هستیم که می‌توانند این گوشی را به یکی از انتخاب‌های جذاب سال تبدیل کنند. برای مثال دوربین تله‌فوتوی اکسپریا ۱ مارک ۳ از یک لنز تاشوی بسیار جالب بهره می‌برد؛ یعنی المان‌های آن به صورت فیزیکی بین دو نقطه‌ی ثابت درون آن حرکت کرده و حین حرکت، بزرگ‌نمایی گوشی از ۳ تا ۴.۵ برابر تغییر می‌کند. البته این تنها تغییر مثبت دوربین این گوشی نیست چون سونی برای این پرچم‌دار قدرتمند از فوکوس خودکار لحظه‌ای مورد استفاده در دوربین‌های آلفا بهره برده است. از بحث دوربین‌ها که بگذریم، نمایشگر ۱۲۰ هرتزی با وضوح ۴K، قابلیت‌های نرم‌افزاری مخصوص انجام بازی، توان سخت‌افزاری بالا، طراحی زیبا و دلنشین و بسیاری موارد دیگر، از امکانات خوبی هستند که در اکسپریا ۱ مارک ۳ وجود دارند تا بدین ترتیب نماینده‌ی سامورایی‌ها به یک رقیب جدی برای پرچم‌دارهای اندرویدی تبدیل شود.

اما می‌پردازیم به مقایسه‌ی اکسپریا ۱ مارک ۳ با گلکسی S21 اولترا تا ببینیم آیا نماینده‌ی سونی می‌تواند کهکشانی قدرتمند سامسونگ را شکست دهد یا خیر. باز هم باید به این نکته اشاره کنیم که چون سونی هنوز رسما این گوشی را وارد بازار نکرده به همین خاطر مقایسه‌ی صورت گرفته صرفا بررسی مشخصات روی کاغذ است.

مقایسه‌ی سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ با گلکسی S21 اولترا

طراحی

سامسونگ گلکسی S21 اولترا سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ ۸.۹ × ۷۵.۶ × ۱۶۵.۱ میلی‌متر ۸.۲ × ۷۱ × ۱۶۵ میلی‌متر ۲۲۷ گرم ۱۸۶ گرم پنل پشت و جلو از جنس گوریلا گلس Victus و فریم از جنس آلومینیوم پنل جلو از جنس گوریلا گلس Victus، پنل پشت از جنس گوریلا گلس ۶ و فریم از جنس آلومینیوم استاندارد ضد آب و گرد و غبار IP68 استاندارد ضد آب و گرد و غبار IP68

در بخش طراحی، دو گوشی ظاهر کاما متفاوتی دارند؛ چرا که شرکت‌های سازنده بیشتر تلاش کردند زبان طراحی نسل‌های گذشته را تا حدودی حفظ کنند. نتیجه این شد که گلکسی S21 اولترا روی پنل جلویی خود حفره‌ی کوچکی دارد که میزبان دوربین سلفی است و روی پنل پشتی خود هم ماژول بزرگی دارد که میزبان ۵ دوربین و سنسور گوناگون است. اما اینبار این ماژول به صورت مستقل روی بدنه سوار نشده و با فریم بالایی و کناری ادغام شده تا طراحی جالب، منحصر بفرد و زیبایی به گوشی بدهد.

در طرف مقابل اما اکسپریا ۱ مارک ۳ را در اختیار داریم که مانند بسیاری از گوشی‌های گذشته‌ی سونی، از حواشی در قسمت بالا و پایین نمایشگر برخوردار است که دوربین سلفی و سنسورهای مختلف هم در همان قسمت تعبیه شده‌اند. روی پنل پشتی، در سمت چپ بدنه، می‌بینیم که سه دوربین با چینش آشنا و در عین حال زیبا از بالا به پایین قرار گرفته‌اند تا زبان طراحی گوشی‌های سونی حفظ شود.

بدنه‌ی گلکسی S21 اولترا از جنس فلز و شیشه است. فریم دور آلومینیومی بوده و پنل پشتی از جنس گوریلا گلس Victus است که مقاومت فوق‌العاده بالایی هم دارد. دقیقا همین ترکیب در ساخت سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ هم بکار رفته تا از این حیث دو گوشی کاملا برابر باشند. اما خب S21 اولترا هم بزرگ‌تر است، هم ضخیم‌تر است و هم سنگین‌تر است. نماینده‌ی سونی به شکل فوق‌العاده‌ای سبک و خوش دست طراحی شده و علاوه بر اینکه سبک‌تر است، ضخامت کمتری هم دارد.

اما خب چیزی که بدیهی است این است که هر دو گوشی وقتی آن‌ها را در دست می‌گیرید حس فوق‌العاده‌ای به شما القا می‌کنند. البته تجربه‌ی در دست نگه داشتن این دو پرچم‌دار می‌تواند کمی متفاوت باشد چرا که سونی مثل همیشه گوشی خود را با چهار زاویه‌ی تقریبا بدون انحنا طراحی کرده اما گلکسی S21 اولترا اندکی در گوشه‌ها خمیده است تا وقتی آن را در دست می‌گیرید فشار خاصی به کف دست وارد نشود.

وقتی به فریم کنار گوشی می‌رسیم می‌بینیم که تمام کلیدهای فیزیکی اکسپریا ۱ مارک ۳ در سمت راست تعبیه شده و حتی یک کلید شاتر دوربین هم برای گوشی در نظر گرفته شده که خب سال‌هاست چنین چیزی را در گوشی‌های سامسونگ نمی‌بینیم. در گلکسی هم کلیدهای کنترل صدا و پاور در سمت راست تعبیه شده‌اند و چیز دیگری جز این دو مورد مشاهده نمی‌شود؛ مثل بسیاری از گوشی‌های دیگر سامسونگ. یک مورد مهم دیگر، بهره‌مندی اکسپریا از جک ۳.۵ میلی‌متری صداست که در این بخش واقعا بر گلکسی برتری دارد. مدت‌هاست جک ۳.۵ میلی‌متری را در گوشی‌های پرچم‌دار نمی‌بینیم و خب خوشحال‌کننده است شرکتی که فعالیت زیادی هم در این زمینه ندارد، گوشی خود را با این جک محبوب روانه‌ی بازار خواهد کرد.

همچنین نماینده‌ی شرکت ژاپنی از کارت حافظه‌ی جانبی هم پشتیبانی می‌کند اما خبری از آن در گوشی گلکسی S21 اولترا نیست چون سامسونگ به‌تازگی این قابلیت را از گلکسی‌های قدرتمند خود حذف کرده. در حالی که می‌بینیم سونی طی حرکتی هوشمندانه تمام این قابلیت‌های جزئی اما کلیدی را در گوشی خود نگه داشته است تا کاربران را راضی نگه دارد. در بخش طراحی اما می‌رسیم به استانداردهای مقاومتی که خب هر دو گوشی عالی ظاهر شده‌اند و از استاندارد ضد آب و گرد و غبار IP68 پشتیبانی می‌کنند. این یعنی دو گوشی در عمق ۱.۵ متری، می‌توانند به مدت ۳۰ دقیقه از نفوذ آب به درون جلوگیری کنند.

نمایشگر

سامسونگ گلکسی S21 اولترا سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ ۶.۸ اینچ ۶.۵ اینچ Dynamic AMOLED 2X OLED ۳۲۰۰ × ۱۴۴۰ پیکسل – تراکم پیکسلی ۵۱۵ پیکسل در هر اینچ ۳۸۴۰ × ۱۶۴۴ پیکسل – تراکم پیکسلی ۶۴۳ پیکسل در هر اینچ بیشینه‌ی روشنایی ۱۵۰۰ نیت نامشخص رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز (در تمامی وضوح) رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز (در وضوح FHD)

اما می‌رسیم به نمایشگر، جایی که سونی سنگ تمام گذاشت و سامسونگ هم بی‌نظیر ظاهر شد. نمایشگر هر دو گوشی آنقدر خوب و باکیفیت است که نمی‌توان گفت لزوما یکی بهتر از دیگری است. مثلا در هر دو نمایشگر از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی پشتیبانی می‌شود، قابلیتی که این روزها به یک استاندارد در گوشی‌های هوشمند تبدیل شده و باعث می‌شود گشت و گذار بین منوهای مختلف گوشی بسیار نرم و روان باشد. اما خب مزیت نمایشگر گلکسی S21 اولترا این است که رفرش‌ریت را بین ۱۰ تا ۱۲۰ هرتز تغییر می‌دهد اما خب در اکسپریا ۱ مارک ۳ رفرش‌ریت روی ۱۲۰ هرتز قفل شده؛ به همین خاطر در مصرف انرژی، عملکرد نماینده‌ی سامسونگ بهتر خواهد بود.

از طرفی از لحاظ وضوح تصویر، نماینده‌ی سونی جبران کرده و میزان آن از ۱۴۴۰P در گلکسی به ۴K رسیده. همچنین در هر دو نمایشگر از فناوری HDR هم پشتیبانی می‌شود. این میزان از وضوح تصویر شاید برای یک نمایشگر ۶.۵ اینچی زیاد باشد اما خب اگر کمی با دقت به دو گوشی نگاه کنید، متوجه خواهید شد اندکی نمایشگر اکسپریا ۱ مارک ۳ تصاویر را شارپ‌تر به نمایش می‌گذارد. اما خب تفاوت آنقدری نیست که چشمگیر باشد.

از لحاظ اندازه، گلکسی S21 اولترا اندکی بزرگ‌تر است. نمایشگر این گوشی ۶.۸ اینچی است اما نمایشگر اکسپریا ۱ مارک ۳، ۶.۵ اینچی است. نمایشگر گلکسی S21 اولترا اما کمی در گوشه‌ها خمیده است، در حالی که اکسپریا نمایشگر تخت دارد. این موضوع باعث شده اندکی به زیبایی گلکسی S21 اولترا اضافه شود اما خب زیبایی مقوله‌ای کاملا سلیقه‌ای است و نمی‌توان گفت صرفا چون نمایشگر یک گوشی خمیده است، طراحی زیباتری هم دارد.

از لحاظ نسبت تصویر، سونی نمایشگر گوشی خود را روی ۲۱:۹ تنظیم کرده که بیشتر برای تماشای فیلم نتفلیکس یا محتوایی با فرمت مشابه مناسب است. اما نمایشگر گلکسی S21 اولترا از نسبت تصویر ۲۰:۹ بهره می‌برد که بیشتر برای خواندن متن و تماشای بسیاری محتوای دیگر مناسب است. انتخاب بین این دو گوشی اگر به کیفیت نمایشگر محدود شود، هر دو گوشی شما را راضی نگه خواهند داشت. اما اگر موضوع اندازه یا نسبت تصویر است، باید مطابق فعالیتی که انجام می‌دهید یکی را انتخاب کنید.

عملکرد سخت‌افزاری

سامسونگ گلکسی S21 اولترا سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ اسنپدراگون ۸۸۸ / اگزینوس ۲۱۰۰ (۱ هسته‌ی Cortex-X1 با فرکانس ۲.۹ گیگاهرتز – ۳ هسته‌ی Cortex-A78 با فرکانس ۲.۸۰ گیگاهرتز – ۴ هسته‌ی Cortex-A55 با فرکانس ۲.۲ گیگاهرتز) اسنپدراگون ۸۸۸ (۱ هسته‌ی Cortex-X1 با فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز – ۳ هسته‌ی Cortex-A78 با فرکانس ۲.۴۲ گیگاهرتز – ۴ هسته‌ی Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز) آدرنو ۶۶۰ / Mali-G78 MP14 آدرنو ۶۶۰ ۱۲۸/۱۲، ۲۵۶/۱۲، ۵۱۲/۱۶ گیگابایت – حافظه‌ی داخلی از نوع UFS 3.1 ۲۵۶/۱۲، ۵۱۲/۱۲ گیگابایت – حافظه‌ی داخلی از نوع UFS 3.X – پشتیبانی از کارت حافظه‌ی microSDXC

هر دو گوشی از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ به عنوان قلب تپنده‌ی خود بهره می‌برند اما خب نماینده‌ی سامسونگ در بازارهای بین‌المللی به پردازنده‌ی اگزینوس ۲۱۰۰ مجهز شده که اینبار با فرایند کاملا مشابهی به نسبت اسنپدراگون ۸۸۸ تولید شده تا بدین ترتیب فاصله‌ی این دو پردازنده بعد از مدت‌ها به حداقل برسد و کاربران بازارهای بین‌المللی هم از یک گوشی قدرتمند بدون مشکل خاص لذت ببرند. البته باز هم این پردازنده به نسبت اسنپدراگون ۸۸۸ اندکی ضعیف‌تر و پرمصرف‌تر است اما این اختلاف خیلی کم است. با این حال اگر مدل اگزینوس ۲۱۰۰ گلکسی S21 اولترا را خریداری کنید، اکسپریا ۱ مارک ۳ از لحاظ قدرت سخت‌افزاری خالص اندکی (نامحسوس) برتری خواهد داشت.

در هر دو گوشی مدل پایه ۱۲ گیگابایت رم دارد اما در قدرتمندترین مدل، ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم برای گلکسی S21 اولترا در نظر گرفته شده تا به صورت کلی، نماینده‌ی سامسونگ اندکی در فرایند مولتی تسکینگ سریع‌تر به کنش‌های کاربران واکنش نشان دهد. هرچند با ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم هم می‌توان هر تعداد اپلیکیشنی را که می‌خواهید در پس‌زمینه اجرا کنید.

از لحاظ نرم‌افزاری، سامسونگ گوشی‌های خود را به مدت ۳ سال آپدیت می‌کند و این یعنی گلکسی S21 اولترا که با اندروید ۱۱ راهی بازار شده، اگر سیاست سامسونگ تغییری نکند، با دریافت اندروید ۱۴ به کار خود پایان خواهد داد. سونی اما در این بخش رفتار ثابتی ندارد و مشخص نیست تا چه مدت گوشی خود را پشتیبانی نرم‌افزاری می‌کند. لازم به ذکر است اکسپریا هم با اندروید ۱۱ راهی بازار شده.

از لحاظ اتصالات ۵G هم باید بگوییم در هر دو گوشی از این شبکه‌ی پرسرعت پشتیبانی می‌شود اما خب در اکسپریا ۱ مارک ۳ خبری از طول موج میلی‌متری نیست و فقط از فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌شود. این در حالی است که گلکسی S21 اولترا از هر دو حالت شبکه‌ی ۵G پشتیبانی می‌کند و از این بابت در کشورهایی که از لحاظ زیرساخت بهره‌مندی از این شبکه‌ی پرسرعت مجهز هستند، گلکسی S21 اولترا تجربه‌ی لذت‌بخش‌تری را فراهم می‌کند.

دوربین

سامسونگ گلکسی S21 اولترا سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 و لنز ۲۴ میلی‌متری – پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.7 و لنز ۲۴ میلی‌متری – پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال دوربین تله‌فوتوی ۱۰ مگاپیکسلی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۳ برابری اپتیکال – گشودگی دیافراگم f/2.4 – لنز ۷۲ میلی‌متری دوربین تله‌فوتوی ۱۲ مگاپیکسلی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۳-۴.۵ برابری اپتیکال – گشودگی دیافراگم f/2.8 – لنز ۱۰۵ میلی‌متری دوربین تله‌فوتوی ۱۰ مگاپیکسلی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری اپتیکال – گشودگی دیافراگم f/4.9 – لنز ۲۴۰ میلی‌متری دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 – لنز ۱۶ میلی‌متری – پشتیبانی از فوکوس خودکار و لرزشگیر Super Steady در ضبط ویدیو دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 – لنز ۱۳ میلی‌متری – پشتیبانی از فوکوس خودکار و لرزشگیر Super Steady در ضبط ویدیو سنسور مدت پرواز ۰.۳ مگاپیکسلی سنسور لیزری فوکوس خودکار – فیلم‌برداری در کیفیت ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه – ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه – ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه – ۷۲۰P با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری در کیفیت ۴K با سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه – ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه دوربین سلفی ۴۰ مگاپیکسلی با قابلیت فیلم‌برداری در وضوح ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه و ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی با قابلیت فیلم‌برداری ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه

سونی همیشه در بخش دوربین یک شرکت معروف و قدرتمند بوده اما همیشه لنزهای این شرکت در گوشی‌های دیگر به عنوان بهترین دوربین گوشی شناخته می‌شدند و گوشی‌های خود شرکت همیشه فقط خوب ارزیابی می‌شدند. در تمام بررسی‌های دوربین چند سال اخیر، شاید گوشی‌هایی که سنسور دوربین آن‌ها ساخت خود سونی بود، عملکرد بهتری از گوشی‌های سونی از خود نشان می‌دادند. چرا که در عکاسی یا فیلم‌برداری غیر از مقوله‌ی سخت‌افزار، نرم‌افزار هم اهمیت فوق‌العاده بالایی دارد و سونی خیلی تمرکز خود را روی این بخش منعطف نکرد.

اما اکسپریا ۱ مارک ۳ به نظر می‌رسد که آمده قواعد را برهم بزند و قدرت سونی را به رخ سایر شرکت‌های فعال در زمینه‌ی تولید گوشی‌‌های هوشمند بکشد. یکی از دوربین‌های این گوشی مکانیزم بسیار جالبی دارد که تاکنون در هیچ یک از گوشی‌های هوشمند کنونی شاهد آن نبودیم. این دوربین از زوم اپتیکال متغیر بهره می‌برد. دوربین تله‌فوتوی این گوشی از نوع پریسکوپی است اما از المان فیزیکی متحرک بهره می‌برد که می‌تواند با حرکت خود، اندازه‌ی لنز را بین ۷۰ (زوم ۳ برابری) تا ۱۰۵ میلی‌متر (زوم ۴.۵ برابری) تغییر دهد.

برای دستیابی به این امکان، گلکسی S21 اولترا از دو دوربین استفاده کرده که یکی از آن‌ها قادر به زوم ۳ برابری و دیگری هم قادر به زوم ۱۰ برابری اپتیکال است. بنابراین گلکسی شاید مکانیزم جذابی برای زوم نداشته باشد اما قطعا گوشی برتر در این زمینه است. البته یکی از مزیت‌های روشی که سونی در پیش گرفته این است که دیگر نیازی به دوربین اضافه و در نتیجه ماژول بزرگ نیست.

سونی اخیرا نمونه تصاویر ثبت شده توسط دوربین گوشی خود را منتشر کرده اما خب چون فرصتی پیش نیامده تا عملکرد گلکسی S21 اولترا و اکسپریا ۱ مارک ۳ را با هم مقایسه کنیم، باید منتظر بمانیم تا گوشی شرکت ژاپنی رسما راهی بازار شود. با این حال با توجه به شواهد، می‌توان متوجه شد که سونی بیشتر تمایل دارد تصاویر را طبیعی‌تر نشان دهد اما خب گلکسی به زیباتر نشان دادن آن‌ها تمایل دارد. این تفاوت در نوع نمایش تصاویر از سال‌ها قبل تاکنون وجود داشته و فقط سلیقه‌ی کاربر است که تعیین می‌کند تصویر طبیعی برایش مناسب‌تر است یا تصویری که اندکی رنگ و لعاب بیشتری داشته باشد. بنابراین برنده‌ای نخواهیم داشت مگر اینکه در این بین، جزئیات از بین بروند و میزان نویز افزایش پیدا کند.

از لحاظ کیفیت ضبط ویدیو اما گلکسی S21 اولترا قادر است ویدیوهایی با وضوح ۸K ضبط کند که نماینده‌ی سونی این توانایی را ندارد. اما خب اکسپریا ۱ مارک ۳ در وضوح ۴K می‌تواند ویدیو‌های HDR با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه ضبط کند که برای ضبط ویدیو‌های اسلوموشن فوق‌العاده باکیفیت، مناسب است. در این بخش، اکسپریا از فوکوس خودکار ردیاب چشم هم بهره می‌برد و در ویدیوهای تبلیغاتی سونی هم دیده بودیم که چگونه این گوشی وقتی شخصی رو به سمت دوربین می‌کند، فوکوس را تغییر می‌دهد. این یکی از قابلیت‌های جذاب و حرفه‌ای دوربین‌های بدون آیینه‌ی آلفای سونی است اما می‌بینیم که در گوشی‌های این شرکت هم مورد استفاده قرار گرفته.

دوربین سلفی گوشی سونی اما ۸ مگاپیکسلی است و خب بدون بررسی دقیق هم می‌توان متوجه شد که در مقابل دوربین ۴۰ مگاپیکسلی گلکسی S21 اولترا که تاکنون عملکرد بی‌نظیری هم داشته، حرف خاصی برای گفتن نخواهد داشت. توانایی این دو دوربین در فیلم‌برداری هم خود گویای کیفیت آن‌هاست.

اما با این حال برای سنجش کیفیت تصاویر این دو گوشی در عکاسی و فیلم‌برداری با دوربین‌های مختلف باید منتظر عرضه‌ی رسمی اکسپریا ۱ مارک ۳ و نقد و بررسی کامل آن باشیم.

طول عمر باتری و سرعت شارژر

سامسونگ گلکسی S21 اولترا سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت شارژر ۲۵ واتی شارژر ۳۰ واتی (۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه – تبلیغات) پشتیبانی از شارژر بی‌سیم پشتیبانی از شارژر بی‌سیم

اما می‌رسیم به ظرفیت باتری و سرعت شارژ که هر کدام به نوبه‌ی خود بر یکدیگر برتری دارند. مثلا گلکسی S21 اولترا از باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و شارژر ۲۵ واتی ولی اکسپریا ۱ مارک ۳ باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر ۳۰ واتی دارد. متاسفانه هنوز فرصتی پیش نیامده تا باتری سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ را در عمل تست کنیم، اما با در نظر گرفتن مشخصات نمایشگر و اندازه‌ی خود باتری و همچنین با در نظر گرفتن اینکه گلکسی S21 اولترا یکی از بهترین گوشی‌ها در این زمینه است، بعید به نظر می‌رسد اکسپریا بتواند آن را پشت سر بگذارد. هرچند در نهایت هر دو گوشی می‌توانند یک روز شما را همراهی کنند.

اما به نظر می‌رسد از لحاظ سرعت شارژ، سونی اکسپریا دست بالاتر را دارد و به لطف شارژر سریع‌تری که دارد، در مدت زمان کمتری هم شارژ می‌شود. گلکسی S21 اولترا با شارژر ۲۵ واتی که درون جعبه هم نیست و باید به صورت جداگانه خریداری شود، بعد از حدودا ۷۰ دقیقه به صورت کامل شارژ می‌شود که خب زمان نسبتا مناسبی برای یک گوشی با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است. البته برای اکسپریا هم با توجه به شواهد موجود، تقریبا ۱ ساعت یا اندکی بیشتر طول می‌کشد تا شارژ شود که خب در مقایسه با سریع‌ترین‌های بازار، هیچ یک از این دو حرفی برای گفتن ندارند. مثلا وان‌پلاس ۹ پرو را در نظر بگیرید که با شارژر بسیار سریع خود که در جعبه هم قرار دارد، بعد از ۳۰ دقیقه به طور کامل شارژ می‌شود.

قیمت

در بحث قیمت، با دو شرکتی طرف هستیم که خب حداقل محصولات پرچم‌دار خود را با قیمت بالایی روانه‌ی بازار می‌کنند. البته فعلا اکسپریا راهی بازار نشده اما طبق خبرها و شایعات فراوان، به نظر می‌رسد قیمت پایه‌ی آن ۱۲۰۰ دلار باشد که با پرداخت این مبلغ، به مدل ۲۵۶/۱۲ گیگابایتی اکسپریا ۱ مارک ۳ دسترسی خواهید داشت. همین قیمت برای مدل پایه‌ی گلکسی S21 اولترا هم در نظر گرفته شده که البته از ترکیب حافظه‌ی ۱۲۸/۱۲ گیگابایت بهره می‌برد. البته در حال حاضر گلکسی S21 اولترا به این خاطر که مدت‌هاست از عرضه‌ی آن به بازار می‌گذرد، قیمت پایین‌تری دارد.

در این محدوده‌ی قیمتی، قطعا سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ با شناختی هم که از کیفیت محصولات سونی داریم، می‌تواند رقیب بسیار سرسختی برای گلکسی S21 اولترایی باشد که این روزها شرایط بسیار خوبی را در بررسی‌ها دارد و در بازار هم باعث رضایت کاربران شده. البته شاید در بخش نرم‌افزاری، سونی نتواند با سامسونگ رقابت نزدیکی داشته باشد اما خب اگر از لحاظ دوربین، که دلیل محبوبیت بالای S21 اولترا نیز هست، اکسپریا ۱ مارک ۳ بتواند عالی ظاهر شود، می‌توان حتی آن را به نماینده‌ی سامسونگ ترجیح داد.

به نظر شما کدام یک از این دو محصول ارزش خرید بیشتری دارند؟ البته برای پاسخ به این پرسش باید منتظر بررسی دقیق باشیم اما با در نظر گرفتن مشخصات روی کاغذ و شناختی که از دو شرکت داریم، فکر می‌کنید اکسپریا ۱ مارک ۳ رقیب خوبی برای S21 اولترا است؟ لازم به ذکر است سونی اکسپریا ۱ مارک ۳ احتمالا در همین فصل بهار راهی بازار می‌شود.

منبع: PhoneArena

