شیائومی جایگاه اپل را در بازار موبایل اروپا تصاحب کرد

تمام گزارش‌های مربوط به عملکرد سازندگان گوشی‌های هوشمند در سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۱ خبر از عملکرد عالی شیائومی می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، شیائومی در آینده‌ی نزدیک در بازار جهانی موبایل شرکت اپل را پشت سر می‌گذارد. حالا در گزارش یکی از شرکت‌ها آمده که شیائومی موفق به پشت سر گذاشتن اپل در بازار موبایل اروپا شده است.

بر اساس این گزارش که از طرف شرکت مشهور Canalys منتشر شده، شیائومی با عبور از اپل موفق به تصاحب مقام دوم بازار موبایل اروپا شده است. به طور مشخص، سهم بازار شیائومی در این منطقه به ۲۳ درصد رسیده و اپل با داشتن سهم بازار ۱۹ درصدی به مقام سوم سقوط کرده است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، شیائومی نسبت به سال گذشته در این بازار با رشد ۸۵ درصدی مواجه شده ولی رشد اپل فقط ۲۲ درصد بوده است.

باید خاطرنشان کنیم شیائومی در بازار موبایل اروپا سابقه‌ی زیادی ندارد ولی به لطف فروش گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه، توجهات زیادی را جلب کرده است. در این میان، سابقه‌ی اپل در بازار اروپا به بیش از یک دهه می‌رسد و این شرکت عمدتا در بخش گوشی‌های پرچم‌دار فعالیت دارد. اما در هر صورت این یک موفقیت مهم برای شیائومی محسوب می‌شود زیرا اروپا یکی از مهم‌ترین بازارهای موبایل جهان است. با توجه به اینکه این شرکت چینی اخیرا توجه بیشتری به گوشی‌های پرچم‌دار نشان داده، باید ببینیم این رویکرد چه نتایجی برای شیائومی در پی خواهد داشت.

البته در بازار غرب اروپا، شیائومی‌ کماکان در رتبه‌ی سوم قرار دارد و این نشان می‌دهد که بخش بزرگی از کاربران این شرکت در اروپای شرقی زندگی می‌کنند. از دیگر نکات قابل توجه این آمار، سقوط آزاد هواوی در این بازار است. سهم بازار گوشی‌های هواوی در اروپا با کاهش ۸۱ درصدی به فقط ۳ درصد رسیده و در این میان اوپو با رشد ۱۵۳ درصدی توانسته رتبه‌ی چهارم این بازار را از آن خود کند و جلوتر از هواوی قرار بگیرد.

به نظر شما آیا شیائومی‌ می‌تواند با عبور از سامسونگ در مقام اول بازار اروپا قرار بگیرد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

منبع: Android Authority

