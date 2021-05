ایسوس قرار است در تاریخ ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت) از گوشی‌های پرچم‌دار سری ذن‌فون ۸ رونمایی کند. گوشی‌هایی که تا به این لحظه خبرهای زیادی در رابطه با آن‌ها منتشر شده اما غالبا به مدل مینی از آن‌ها توجه شده چون در بین گوشی‌های اندرویدی، گوشی‌هایی با نمایشگر کوچک خیلی تولید نمی‌شوند. اما حالا به نظر می‌رسد پرچم‌داران ایسوس قرار است در دو مدل راهی بازار شوند؛ ذن‌فون ۸ و ذن‌فون ۸ فلیپ که مشخصات فنی و تصاویر آن‌ها به‌تازگی به بیرون درز کرد.

ایسوس در سال ۲۰۲۱ از گوشی گیمینگ راگ فون ۵ در سه مدل رونمایی کرد. محصولاتی که اگر از مقاومت پایینشان فاکتور بگیریم، می‌توان آن‌ها را گوشی‌های بسیار خوبی در نظر گرفت. حالا شرکت تایوانی تصمیم گرفته مثل هر سال، به سبد محصولات خود با اضافه کردن گوشی‌های پرچم‌دار معمولی تنوع ببخشد. گوشی‌هایی که قرار است حدودا ۱ هفته‌ی دیگر شاهد رونمایی از آن‌ها باشیم، ظاهرا در دو مدل تولید خواهند شد؛ یکی از آن‌ها زبان طراحی پرچم‌دارهای نسل قبل را حفظ کرده و پسوند فلیپ را در کنار نام خود می‌بینید؛ دیگری هم یک پرچم‌دار با طراحی معمولی است که پیش‌تر آن را با نام ذن‌فون ۸ مینی می‌شناختیم.

اما می‌پردازیم به آنچه که امروز در رابطه با مشخصات سری ذن‌فون ۸ منتشر شده تا ببینیم ایسوس قرار است چه پرچم‌دارهایی را برای رقابت با بهترین‌های بازار، رونمایی کند.

ایسوس ذن‌فون ۸ فلیپ

ایسوس ذن‌فون ۸ فلیپ همانطور که از نامش پیداست، از مکانیزم مکانیکی در بخش دوربین بهره می‌برد و عملکرد آن هم به گونه‌ای است که ماژول دوربینی که روی پنل پشتی تعبیه شده با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای، به سمت بالا هدایت می‌شود. در این بین هم کاربر می‌تواند در هر زاویه‌ای که مد نظر دارد عکاسی کند. از این حیث، گوشی ایسوس شباهت زیادی با ذن‌فون ۶، ۷ و ۷ پرو دارد. روی این ماژول اما سه دوربین را شاهد هستیم که شامل دوربین ۶۴ مگاپیکسلی اصلی، ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو و ۱۲ مگاپیکسلی ماکرو می‌شوند. اینکه دوربین فوق عریض برای این گوشی در نظر گرفته نشده کمی عجیب است که البته شاید همین دوربین ماکرو در نقش دوربین فوق عریض ظاهر شود. قدرت فیلم‌برداری ذن‌فون ۸ فلیپ بسیار بالاست و کاربر می‌تواند ویدیوهایی با وضوح ۸K ضبط کند. نکته‌ی مثبت هم اینجاست که می‌توان از همین دوربین به عنوان دوربین سلفی یا برای تماس‌های ویدیویی استفاده کرد.

ذن‌فون ۸ فلیپ یک پرچم‌دار بزرگ با نمایشگر ۶.۷ اینچی +FHD پلاس است که از رفرش‌ریت ۹۰ هرتزی پشتیبانی می‌کند. البته به نظر می‌رسد در رابطه با رفرش‌ریت، وب‌سایت منبع اشتباه کرده به این خاطر که خود ایسوس در تیزری که در توییتر منتشر کرده بود، از تجهیز گوشی خود به نمایشگر ۱۲۰ هرتزی خبر داده بود. این نمایشگر از جنس AMOLED بوده و هیچگونه ناچ یا حفره‌ای روی آن مشاهده نمی‌شود. به احتمال بسیار زیاد هم حسگر اثرانگشت درون همین نمایشگر تعبیه شده هرچند در این رابطه اطلاعات کاملی در دسترس نیست.

قلب تپنده‌ی این گوشی را پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ تشکیل می‌دهد که بهترین پردازنده‌ی موجود برای استفاده در گوشی‌های اندرویدی است. در کنار آن هم ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی در نظر گرفته شده تا کاربر از بابت توان سخت‌افزاری و سرعت عملکرد، هیچ کمبودی احساس نکند. البته نمی‌دانیم آیا این تنها ترکیب سخت‌افزاری موجود برای ذن‌فون ۸ فلیپ است یا خیر که اگر اینطور باشد، باید آن را پایین‌تر از پرچم‌دارهای مطرح بازار بدانیم که از ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم بهره می‌برند. هرچند همین ۸ گیگابایت هم به لطف اسنپدراگون ۸۸۸ برای چندین سال استفاده‌ی بدون مشکل کافی است.

منبع تغذیه‌ی این گوشی را یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تشکیل می‌دهد که برای یک پرچم‌دار بسیار عالی است. با در نظر گرفتن مشخصات نمایشگر، می‌توان انتظار داشت عملکرد این گوشی در نگه‌داری شارژ فوق‌العاده باشد. به عنوان شارژر هم یک آداپتور ۳۰ واتی را احتمالا درون جعبه دریافت خواهید کرد که خب انتظار می‌رود در مدت ۱ ساعت بتواند گوشی را شارژ کند.

ایسوس قرار است ذن‌فون ۸ را همانطور که مشاهده می‌کنید در دو رنگ راهی بازار کند. حال اینکه چه قیمتی برای آن‌ها در نظر گرفته شده مشخص نیست. لازم به ذکر است وزن این گوشی علی‌رغم بهره‌مندی از نمایشگری با اندازه‌ی استاندارد، اما به خاطر طراحی خاصی که دارد تقریبا به ۲۳۰ گرم می‌رسد که خب نسبتا زیاد است.

ایسوس ذن‌فون ۸

ذن‌فون ۸ اما قرار بود همان گوشی مینی ایسوس باشد اما خب به نظر می‌رسد مدل استاندارد این سری را تشکیل می‌دهد. نمایشگر این گوشی مطابق آنچه که پیش‌تر هم می‌دانستیم، ۵.۹۲ اینچی و وضوح آن +FHD است. برخلاف مدل فلیپ که در ساخت دوربین آن از مکانیزم گردشی استفاده شده بود، در این گوشی خبری از این طراحی نیست و مثل بسیاری از پرچم‌‌دارهای دیگر، شاهد یک دوربین سلفی حفره‌ای در سمت چپ-بالای نمایشگر هستیم.

روی پنل پشتی اما طراحی کاملا متفاوتی را می‌بینیم. ذن‌فون ۸ از یک ماژول چهارضلعی بهره می‌برد که درون آن، ۲ دوربین و فلش LED قرار گرفته است. دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی است و دوربین دوم هم ۱۲ مگاپیکسلی از نوع ماکرو. بنابراین خبری از سنسور تله‌فوتو در ذن‌فون ۸ نخواهد بود. البته این دوربین هم توانایی ضبط ویدیو در وضوح ۸K را دارد و از این بابت بسیار خوشحالیم.

به ادعای منبع خبر، این گوشی هم از اسنپدراگون ۸۸۸ به عنوان قلب تپنده‌ی خود بهره می‌برد که در کنار آن از ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی استفاده شده. شنیده بودیم ایسوس قصد دارد این گوشی را در مدل‌های مختلف با ۶/۱۲/۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم راهی بازار کند و حتی مدلی با ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی هم از آن تولید شده اما خب در اطلاعات منتشر شده، چیزی از آن گفته نشد. باتری که ایسوس برای این گوشی در نظر گرفته ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که به نظر می‌رسد باید برای یک گوشی کوچک مناسب باشد. خوشبختانه این باتری هم از شارژر ۳۰ واتی پشتیبانی می‌کند.

یکی از نگرانی‌هایی که کاربران بابت اندازه‌ی کوچک گوشی‌ها دارند، همین طول عمر پایین باتری است که دلیل اصلی فروش کم و محبوبیت نه چندان خوب آیفون ۱۲ مینی نیز به حساب می‌آید. اما خب ظاهرا ایسوس این مشکل را حل کرده چون باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی به اندازه‌ی کافی خوب هست که بتواند از پس یک گوشی با اندازه‌ی ۵.۹۲ اینچی بر بیاید.

با توجه به تصاویر منتشر شده، به نظر می‌رسد این گوشی از جک ۳.۵ میلی‌متری هم بهره می‌برد که روی فریم بالایی آن تعبیه شده. خوشبختانه وزن ذن‌فون ۸ به لطف نمایشگر کوچکی که دارد به ۱۷۰ گرم رسیده که کاملا مناسب است. این گوشی هم با توجه به تصاویری که از آن منتشر شده در دو رنگ مشکی و سفید راهی بازار خواهد شد.

ایسوس در تاریخ ۲۲ اردیبهشت (۱۲ مه) از این دو گوشی رونمایی می‌کند. بنابراین انتظار داریم مشخصات تکمیلی مربوط به آن‌ها تا آن زمان یا در دیرترین حالت ممکن، در همان روز معارفه مشخص شود.

