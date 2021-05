طی چند سال گذشته شرکت‌هایی مانند سامسونگ، موتورولا و هواوی وارد بازار گوشی‌های تاشو شده‌اند. حالا پس از شیائومی که مدتی قبل از اولین گوشی تاشوی خود رونمایی کرد، اوپو هم قصد دارد در آینده‌ی نزدیک از یک گوشی تاشوی عمودی پرده‌برداری کند.

یکی از افشاگران اعلام کرده که شرکت اوپو در حال آزمایش یک گوشی تاشوی عمودی مجهز به نمایشگر ۷ اینچی است که در بخش بیرونی هم از نمایشگر ۲ اینچی بهره می‌برد. این یعنی نمایشگر بیرونی این گوشی بزرگ‌تر از صفحه‌نمایش ۱٫۱ اینچی گلکسی زد فلیپ است ولی از طرف دیگر نسبت به صفحه‌نمایش ۲٫۷ اینچی موتورولا ریزر ابعاد کوچک‌تری دارد.

این افشاگر همچنین مدعی شده که نمایشگر انعطاف‌پذیر این گوشی مبتنی بر فناوری LTPO است. برای یادآوری باید بگوییم که این فناوری رفرش ریت متغیر را امکان‌پذیر می‌کند و به همین خاطر مصرف انرژی هم کاهش می‌یابد. به عنوان مثال می‌توانیم به اوپو فایند ایکس ۳ پرو اشاره کنیم که به لطف این فناوری، گاهی اوقات رفرش ریت نمایشگر به ۱ هرتز می‌رسد و با این کار باتری گوشی فشار کمتری متحمل می‌شود.

هنوز در مورد تاریخ عرضه‌ی این گوشی گزارش موثقی منتشر نشده است اما با توجه به اینکه تا حالا چندین گزارش در مورد گوشی‌های تاشوی اوپو‌ منتشر شده، در آینده‌ی نزدیک می‌توانیم انتظار معرفی اولین گوشی تاشوی اوپو را داشته باشیم.

محصولات برنده و بازنده‌ی اوپو در سال ۲۰۲۰

