با توجه به گفته‌های منابع چینی، به نظر می‌رسد شیائومی قصد دارد آپدیت رابط کاربری MIUI 13 را در تاریخ ۲۵ ژانویه (۴ تیر) برای گوشی‌های خود عرضه کند.

شیائومی طی چند سال گذشته رابط کاربری خود را بسیار بهبود بخشیده تا در نهایت به MIUI 12.5، یکی از بهترین رابط‌ها بین نمونه‌های موجود در گوشی‌های دیگر رسید. در این نسخه قابلیت‌های زیادی گنجانده شده و از لحاظ مصرف انرژی نیز عملکرد بهینه‌ای را شاهد هستیم. اما در حالی که شرکت چینی هنوز هم MIUI 12.5 را برای گوشی‌های واجد شرایط خود عرضه نکرده، خبری منتشر شد مبنی براینکه MIUI 13 قرار است اوایل تابستان عرضه شود که اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، یعنی ۲۵ ژانویه (۴ تیر).

اینکه MIUI 13 قرار است چه قابلیت‌هایی داشته باشد اصلا مشخص نیست و خب چون حدودا دو ماهی تا عرضه‌ی آن زمان باقی مانده، هنوز فرصت زیادی برای انتشار جزئیات مربوط به آن داریم و قطعا طی روزها یا هفته‌های آتی چیزهای بیشتری راجع به آن خواهیم شنید. اما فعلا تنها چیزی که می‌دانیم این است که مثل همیشه، در سه‌ماه دوم امسال شاهد عرضه‌ی آن خواهیم بود.

اینکه چه گوشی‌هایی این به‌روزرسانی را دریافت می‌کنند هم دقیقا اعلام نشده؛ شیائومی معمولا شرکتی نیست که گوشی‌های قدیمی و ارزان قیمت خود را فراموش کند. حتی گاهی اوقات گوشی‌هایی که ۴ سال از عرضه‌ی آن‌ها می‌گذشت هم به‌روزرسانی‌هایی را دریافت کردند. اما خب به نظر می‌رسد MIUI 13 (مشخص نیست نام رسمی این رابط چه خواهد بود) برای پرچم‌دارهایی نظیر شیائومی می ۹ و می میکس ۳ و گوشی‌های میان‌رده‌ی معروفی چون سری ردمی نوت ۸ و ردمی ۸ عرضه نخواهد شد.

همانطور که اشاره شد، نمی‌دانیم چه قابلیت‌هایی قرار است به این رابط جدید اضافه شود اما طبق شنیده‌ها و شایعات مختلف، ظاهرا شیائومی در نظر دارد MIUI 13 را با انیمیشن‌های جدید و تم و تصاویر زمینه‌ی زیباتر مزین کند. همچنین به نظر می‌رسد از لحاظ امنیتی هم پیشرفت‌هایی به نسبت قبل خواهد داشت. حال اینکه چه قابلیت‌های دیگری قرار است به آن اضافه شود موضوعی است که برای اطلاع از آن باید تا تیر ماه امسال منتظر بمانیم.

چرا شیائومی باید مشکلات رابط کاربری MIUI را زودتر برطرف کند؟

منبع: GSMArena

The post رابط کاربری MIUI 13 شیائومی ۴ تیر عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala