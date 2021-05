سامسونگ که طی این سال‌ها عملکرد موفقیت‌آمیزی هم در ساخت هدفون‌های بی‌سیم داشته ظاهرا در حال کار روی یک هدفون بی‌سیم دیگر است که زمان رونمایی از آن را نمی‌دانیم اما امروز اطلاعاتی در رابطه با رنگ‌بندی آن منتشر شد.

سامسونگ شاید به اندازه‌ی اپل در بازار هدفون‌های بی‌سیم یا همان ایربادز موفق عمل نکرده باشد اما حقیقتا هدفون‌های بسیار خوبی دارد که از کیفیت بسیار بالایی هم برخوردارند. در حال حاضر گلکسی بادز پرو، جدیدترین نماینده‌ی شرکت در این بخش به حساب می‌آید و قبل از آن هم گلکسی بادز لایو، گلکسی بادز و گلکسی بادز پلاس را شاهد بودیم. هر بار عملکرد شرکت کره‌ای در این زمینه بهتر از قبل می‌شد اما خب باز هم سامسونگ نتوانست اپل را از میان بردارد و با اختلاف نسبتا قابل توجهی پشت سر آن قرار دارد.

از آن جایی که گلکسی بادز پرو به‌تازگی و به همراه گوشی‌های سری گلکسی S21 رونمایی شد، قطعا انتظار نداریم هدفون بی‌سیم بعدی سامسونگ به همین زودی‌ها رونمایی شود. اینکه می‌بینیم خبری در رابطه با آن منتشر شده طبیعی است چون معمولا چندین ماه قبل از عرضه‌ی برخی از محصولات در رابطه با فرایند تولید آن‌ها چیزهای زیادی می‌شنویم. اما به گزارش وب‌سایت معتبر گلکسی‌کلابز، ظاهرا سامسونگ کار ساخت هدفون بی‌سیم بعدی را آغاز کرده و احتمالا قرار است آن را گلکسی بادز ۲ نام‌گذاری کند.

البته هنوز مشخص نیست نام دقیق این هدفون بی‌سیم چه خواهد بود اما تا حدودی می‌توان گفت شماره مدل آن قطعا SM-R177 خواهد بود. با نگاهی به شماره مدل گلکسی بادز پرو (SM-R190)، به نظر می‌رسد سامسونگ تصمیم گرفته این بار یک هدفون بی‌سیم میان‌رده تولید کند که خب خبر بسیار خوبی است چون هدفون‌های موجود شرکت کمی گران‌قیمت هستند و هر کسی توان خرید آن‌ها را ندارد. گلکسی بادز پرو حدودا ۲۰۰ دلار قیمت‌گذاری شده بود و خب بدیهی است این محصول مورد انتظار باید اندکی ارزان‌تر باشد؛ حال چقدر ارزان‌تر مشخص نیست.

گلکسی بادز لایو هم که به عنوان یک هدفون پرچم‌دار عرضه شده بود، ۱۷۰ دلار قیمت‌گذاری شد. این هدفون از قابلیت حذف نویز هم پشتیبانی می‌کرد که اگرچه به‌خوبی نمونه‌ی مشابه در ایرپادز پرو نبود اما عملکرد رضایت‌بخشی داشت. اگر این هدفون جدید سامسونگ قرار باشد یک میان‌رده باشد، احتمالا قابلیت حذف نویز برای آن در نظر گرفته نخواهد شد.

اما درست مانند گلکسی بادز پرو که در رنگ‌بندی‌های متنوعی راهی بازار شده بود، به نظر می‌رسد این هدفون جدید هم رنگ‌های جذاب زیادی خواهد داشت که شامل سفید، مشکی، بنفش و احتمالا سبز می‌شوند. اینکه آیا رنگ‌های بیشتری برای این محصول در نظر گرفته می‌شود مشخص نیست و باید منتظر ماند و دید چه خبرهایی پیرامون آن منتشر می‌شود.

با توجه به سابقه‌ای که سامسونگ در عرضه‌ی هدفون‌ها دارد، انتظار می‌رود در همان تاریخی که از این هدفون جدید رونمایی می‌شود، شاهد عرضه‌ی آن به بازار، حداقل بازار آمریکا، باشیم. این احتمال هم وجود دارد که در ماه آگوست و همزمان با عرضه‌ی گوشی‌های تاشوی گلکسی زد فولد ۳ و زد فلیپ ۳ شاهد عرضه‌ی گلکسی بادز ۲ به بازار باشیم. (رونمایی از این گوشی‌ها احتمالا اواخر ماه جولای رخ خواهد داد).

در معرفی رنگ‌بندی گلکسی بادز ۲ به رنگ سبز هم اشاره داشتیم که می‌تواند بسیار زیبا و جذاب باشد. در عین حال یک تنوع هم در محصولات شرکت کره‌ای به‌وجود خواهد آمد چون کمتر شاهد عرضه‌ی محصولی با برند سامسونگ و رنگ سبز به بازار بودیم. گفته می‌شود یکی از رنگ‌های گوشی‌های تاشوی مورد انتظار سامسونگ هم سبز خواهد بود؛ حال اینکه این رنگ سبز واقعا چگونه است مشخص نیست. اما خب هم‌رنگ شدن هدفون با گلکسی‌های تاشو به نظر نمی‌رسد که اتفاقی باشد و احتمالا باید در همان زمان عرضه‌ی این گوشی‌ها، شاهد عرضه‌ی گلکسی بادز جدید هم به بازار باشیم.

تصاویر تبلیغاتی گلکسی زد فولد ۳ و گلکسی زد فلیپ ۳ به بیرون درز کرد

