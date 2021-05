IBM از ساخت اولین چیپ ۲ نانومتری جهان خبر دارد

شرکت IBM روز گذشته اعلام کرد که موفق به ساخت اولین چیپ ۲ نانومتری جهان شده است و این فناوری در نهایت قرار است به گوشی‌های هوشمند، لپ‌تاپ‌ها و دیگر گجت‌ها راه پیدا کند.

اهمیت این فناوری به تعداد ترانزیستورهای تعبیه شده در چیپ برمی‌گردد. به زبان ساده، یک چیپ ۲ نانومتری در مقایسه با چیپ ۷ نانومتری در همان فضای یکسان از ترانزیستورهای بسیار بیشتری بهره می‌برد. با این کار، کارایی چیپ به طور قابل وجهی افزایش پیدا می‌کند و در عین حال انرژی بسیار کمتری هم مصرف می‌شود.

شرکت IBM می‌گوید که این چیپ ۲ نانومتری در مقایسه با چیپ‌های ۷ نانومتری از ۴۵ درصد کارایی بیشتر بهره می‌برد و همچنین ۷۵ درصد انرژی کمتری را مصرف می‌کند. در هر میلی‌متر مربع این چیپ، حدود ۳۳۳ میلیون ترانزیستور تعبیه شده است. برای مقایسه باید بگوییم که در هر میلی‌متر مربع پیشرفته‌ترین تراشه‌های ۵ نانومتری TSMC حدود ۱۷۳ میلیون ترانزیستور قرار دارد و در هر میلی‌متر مربع چیپ‌های ۵ نانومتری سامسونگ هم حدود ۱۲۷ میلیون ترانزیستور تعبیه شده است.

اگرچه این چیپ ۲ نانومتری IBM یک پیشرفت بسیار مهم محسوب می‌شود، اما فراموش نکنید که این فقط یک نمونه‌ی اولیه است و برای راه‌یابی این فناوری به انواع گجت‌ها باید چند سال منتظر بمانیم. همانطور که گفتیم، شرکت‌های سامسونگ و TSMC در حال حاضر مشغول تولید چیپ‌های ۵ نانومتری هستند. از طرف دیگر، اینتل چند سالی است که می‌خواهد تراشه‌های ۷ نانومتری خود را راهی بازار کند ولی هنوز نتوانسته چنین کاری را انجام دهد.

طبق برنامه‌های اعلام شده از طرف TSMC، این شرکت قصد دارد از سال ۲۰۲۲ تولید انبوه تراشه‌های ۴ نانومتری را آغاز کند و احتمالا اواخر ۲۰۲۲ می‌تواند فرایند آماده‌سازی تراشه‌های ۳ نانومتری را هم کلید بزند. گفته می‌شود تراشه‌های ۲ نانومتری این شرکت هم هنوز در مراحل اولیه‌ی توسعه قرار دارند.

در ضمن این برنامه‌ها برای شرایط ایدئال هستند و از آنجایی که ساخت این نوع تراشه‌ها کار بسیار پیچیده‌ای محسوب می‌شود، کوچک‌ترین مشکلی می‌تواند برنامه‌ها را ماه‌ها به عقب بیندازد. در این زمینه می‌توانیم به اینتل اشاره کنیم که با وجود برنامه‌ریزی‌های گسترده، به دلیل بروز مشکلات مختلف هنوز نتوانسته تراشه‌های ۷ نانومتری خود را به دست کاربران برساند.

در هر صورت این خبر IBM چشم‌انداز آینده‌ی صنایع نیمه‌هادی را به خوبی ترسیم می‌کند و اگرچه حداقل تا چند سال دیگر برای تولید انبوه این تراشه‌ها باید صبر کنیم، اما در آینده‌ی نه‌چندان دور با چیپست‌های بسیار قدرتمندتری روبرو خواهیم شد.

