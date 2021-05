بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سامسونگ در آینده‌ی نزدیک از گوشی‌های تاشو گلکسی زد فولد ۳ و گلکسی زد فلیپ ۳ رونمایی خواهد کرد. چند روز قبل، طراحی گلکسی زد فلیپ ۳ فاش شد و تصاویر منتشر شده خبر از افزایش اندازه‌ی نمایشگر بیرونی و افزایش رفرش ریت نمایشگر داخلی می‌دهند. حالا بر اساس اعلام یکی از افشاگران، به نظر می‌رسد این گوشی ارزان‌تر از نسل قبلی است.

طی چند ماه گذشته در زمینه‌ی قیمت ارزان‌تر این گوشی نسبت به نسل قبلی شایعاتی مطرح شده ولی حالا این افشاگر مدعی شده که گلکسی زد فلیپ ۳ با قیمت پایه‌ی ۹۹۹ یا ۱۱۹۹ دلار راهی بازار خواهد شد. این یعنی در برابر گلکسی زد فلیپ ۵G که با قیمت ۱۴۵۰ دلار به دست کاربران رسید، حداقل ۲۵۰ دلار قیمت ارزان‌تری دارد. همچنین این افشاگر اعلام کرده که گوشی موردنظر در تاریخ ۳ آگوست (۱۲ مرداد) معرفی می‌شود.

این گوشی از نمایشگر بیرونی ۱.۸۳ اینچی بهره می‌برد که به لطف اندازه‌ی بزرگ‌تر نسبت به نسل قبلی، مشاهده‌ی نوتفیکیشن‌ها را ساده‌تر می‌کند. همچنین کاربران با استفاده از این نمایشگر کوچک قادر به انجام کارهایی مانند کنترل پخش موسیقی و ثبت سلفی هستند. نمایشگر داخلی این گوشی مبتنی بر رفرش ریت ۱۲۰ هرتز است و دوربین سلفی آن هم درون حفره‌ی نمایشگر تعبیه شده است.

از دیگر ویژگی‌های احتمالی این گوشی می‌توانیم به تعبیه‌ی حسگر اثر انگشت در دکمه‌ی پاور اشاره کنیم که در لبه‌ی کناری قرار دارد. گلکسی زد فلیپ ۳ به لطف چیپست اسنپدراگون ۸۸۸ از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند و باید انتظار حداقل ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی را داشته باشیم. در ضمن نباید باتری ۳۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، شارژ سریع ۲۵ واتی و پشتیبانی از شارژ بی‌سیم را از قلم بیندازیم.

منبع: SamMobile

The post گلکسی زد فلیپ ۳ احتمالا ارزان‌تر از نسل قبلی خواهد بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala