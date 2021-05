شیائومی در نظر دارد به‌زودی از تبلت‌های سری می پد ۵ رونمایی کند. تبلت‌هایی که گفته می‌شود قرار است رقبای سرسختی برای آیپد پروهای اپل، میت پد پرو هواوی و سری گلکسی تب سامسونگ باشند. در رابطه با این محصولات خبر زیادی منتشر نشده اما به‌تازگی مدل استاندارد این سری یعنی می پد ۵ با باتری ۸۵۲۰ میلی‌آمپر ساعتی در لیست گواهی ۳C دیده شد.

اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شیائومی قصد دارد تبلت‌های قدرتمندی را راهی بازار کند. تبلت‌هایی که گفته می‌شود در سه مدل و در حد و اندازه‌های یک پرچم‌دار عرضه خواهند شد اما خب نمی‌دانستیم چه نامی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. حالا اما خبری منتشر شده مبنی براینکه شیائومی می‌خواهد دو تبلت قدرتمند را راهی بازار کند که خب نمی‌دانیم آیا با آن سه تبلت مرتبط هستند یا خیر. سری جدیدی که می پد ۵ نام داشته و مدل استاندارد آن احتمالا قرار است به یک باتری ۸۵۲۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز شود که خود از دو باتری ۴۲۶۰ میلی‌آمپر ساعتی تشکیل شده.

اطلاعات پیرامون باتری این گوشی از لیست ۳C به بیرون درز کرده و خب کاملا موثق است و می‌توان به صحت آن اطمینان داشت. البته در خبری که پیش‌تر منتشر شده بود، شنیده بودیم سه تبلت قرار است معرفی شوند اما خب با توجه به شایعات، تبلت‌های سری می پد ۵ را دو مدل استاندارد و پرو تشکیل می‌دهند. مدل پرو احتمالا نمایشگری با پنل LCD، رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز و نرخ الگوبرداری لمس ۲۴۰ هرتز خواهد داشت. همچنین به نظر می‌رسد وضوح تصویر این نمایشگر به عدد خوب ۲۵۶۰ × ۱۶۰۰ می‌رسد که برای یک تبلت بسیار عالی است.

اینکه مدل استاندارد از چه نمایشگری بهره می‌برد مشخص نیست چون فعلا خبرها پیرامون این تبلت‌ها محدود است و باید برای انتشار جزئیات بیشتر، کمی منتظر بمانیم. اما به لطف تصویری که از مدل استاندارد منتشر شده، به نظر می‌رسد این تبلت روی پنل پشتی خود میزبان سه دوربین در ماژولی کاملا شبیه ماژول دوربین شیائومی می ۱۱ است.

تاریخ دقیق رونمایی و عرضه‌ی می پد ۵ و مدل پرو را نمی‌دانیم. اما به نظر می‌رسد تیرماه امسال، یا در دیرترین حالت ممکن، مرداد ماه، شاهد این اتفاق خواهیم بود. این حرفی بود که ونگ تنگ توماس، مدیر محصولات ردمی در شبکه‌ی اجتماعی ویبو و در پاسخ به سوالات پرتعداد کاربران زده بود که رونمایی از این تبلت‌ها حداقل این ماه اتفاق نمی‌افتد اما قطعا در نیمه‌ی دوم سال شاهد معرفی و عرضه‌ی آن‌ها به بازار خواهیم بود.

از بابت قدرت سخت‌افزاری این دوو تبلت خبری نداریم اما اگر بخواهیم به شایعات استناد کنیم باید بگوییم احتمالا مدل استاندارد به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۰ و مدل پرو هم به پردازنده‌ی Dimensity 1200 مجهز خواهند شد. حال اینکه این شایعات چقدر حقیقت داشته باشند مشخص نیست و باید تا تابستان امسال برای انتشار خبرهای بیشتر پیرامون این موضوع منتظر بمانیم.

