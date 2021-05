بی‌ام‌و M5 2021 را با یک فیس‌لیفت عرضه کرده بود، از جمله مدل جدید کامپتیشن (M5 Competition) را ارائه داد اما عکس‌های لو رفته‌ی اخیر پرسش‌های تازه‌ای را در مورد برنامه‌ریزی بعدی این شرکت برای این سدان عملکرد بالا و محبوب ایجاد کرده است.

عکس‌های لو رفته از مدل جدید BMW M5 که مراحل پایانی آزمایش‌های میدانی را می‌گذراند، یک چهره‌ی تازه با بخش عقبی پهن‌تر را نشان می‌دهد.

در عکس‌های تازه دیده می‌شود که خودروی آزمایشی M5 از برخی ویژگی‌های خاص و عجیب بهره می‌برد. برای نمونه بخش عقب پهن‌تر شده و با افزودن شراره‌های گلگیر، لاستیک‌های عریض‌تری هم استفاده شده است.

لاستیک‌های ۲۹۵ میلی‌متری این M5 آزمایشی ۲۰ میلی‌متر نسبت به M5 استاندارد و ۱۰ میلی‌متر نسبت به M5 Competition عریض‌تر هستند. اگرچه این شرکت قبلا از BMW M5 CS رونمایی کرده است و به این خودروی عملکردی ظاهر بسیار جذابی داده است، اما شاید باز هم قصد دارد نمونه‌ی تازه‌ای از M5 را عرضه کند.

بی‌ام‌و ممکن است در حال کار بر روی نسل جدید M5 باشد اما با توجه به اینکه این شرکت به‌تازگی مدل جدیدی عرضه کرده است، برای ارائه‌ی مدلی دیگر کمی زود خواهد بود. اگر این خودروی آزمایشی نسل جدید M5 باشد، با وجود ظاهر کامل، هنوز در مراحل اولیه‌ی توسعه است و احتمالا چندین سال دیگر شاهد BMW M5 جدید خواهیم بود.

احتمال دیگری هم هست که این خودرو مدل هیبریدی BMW M5 باشد که پیش از این خبرهایی درباره‌ی تولید آن منتشر شده بود. از سویی سال آینده سری M بی‌ام‌و ۵۰ سالگی خود را جشن می‌گیرد و این M5 می‌تواند یک نسخه‌ی ویژه‌ی سالگرد هم محسوب شود.

همچنین این احتمال وجود دارد که این نمونه‌ی آزمایشی، خودروی دیگری به‌جز M5 باشد و در زیر ظاهر آشنای آن، شاید با یک پلتفرم تازه روبه‌رو باشیم. به هر حال این گزینه‌های احتمالی است و پیش‌بینی آنچه این خودروساز واقعا انجام خواهد داد، کار آسانی نیست.

اگرچه محصولات آزمایشی مانند این، معمولا به برخی محصولات احتمالی در آینده اشاره دارند اما این بار تصاویر لو رفته پرسش‌های بیشتری ایجاد می‌کنند. باید منتظر باشیم تا در آینده با انتشار عکس‌های دیگری از این خودرو، جزئیات بیشتری مشخص شود.

