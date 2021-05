سامسونگ در حال حاضر بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی گوشی‌های هوشمند در جهان به حساب می‌آید و این جایگاه را هم با اختلاف نسبتا زیادی به نسبت اپل در اختیار دارد. مثلا در سه ماه نخست امسال، شرکت کره‌ای موفق شد ۷۶.۱ میلیون گوشی هوشمند، شامل پرچم‌دار، میان‌رده و گوشی‌های اقتصادی را در سراسر جهان به فروش برساند و ۲۲ درصد از سهم بازار را از آن خود کند. اما اینطور که به نظر می‌رسد، برخلاف سال‌های گذشته که سامسونگ برای سوددهی، غالبا به پرچم‌دارهایش متکی بود، امسال شرایط فرق کرده و کفه‌ی ترازو دارد به سمت میان‌رده‌ها، یعنی گوشی‌های سری گلکسی A سنگینی می‌کند تا پرچم‌دارها. بنابراین به نظر می‌رسد شرکت کره‌ای باید حداقل امسال، بیشتر توجه خود را سمت این گوشی‌ها منعطف کند.

پرچم‌داران سری گلکسی S21 بعد از اینکه با قیمت نسبتا مناسبی به نسبت گوشی‌های نسل قبل راهی بازار شدند، پیش‌بینی می‌شد که مسیر موفقیت‌آمیزی را طی کنند. چون سال قبل سری S20 در بازار جهانی ناامید کننده ظاهر شد اما پرچم‌دارهای جدید گل کاشتند و سامسونگ را به موفقیت بالایی رساندند. اما خب به هر دلیلی که بود، که البته سامسونگ اصلی‌ترین آن را کمبود تراشه‌ی قدرتمند می‌داند، قرار نیست شاهد پرچم‌دارهای سری نوت باشیم و به همین خاطر تمرکز شرکت روی گوشی‌های تاشو منعطف شده؛ مثلا گلکسی زد فولد ۳ و گلکسی زد فلیپ ۳. این به نوبه‌ی خود یعنی کاهش تعداد پرچم‌دار در سال ۲۰۲۱ و از طرفی افزایش میان‌رده‌ها.

اما سوال اینجاست که چه تعداد کاربر توانایی خرید این گوشی‌های گران‌قیمت را دارند که سامسونگ بخواهد با فروش آن‌ها سود خوبی کسب کند و جایگاه خود را با همین اختلاف فعلی حفظ کند؟ چه تعداد کاربر توانایی خرید پرچم‌دارهای سری S را دارند؟ بدیهی است هرچه هم تعداد این دسته از افراد زیاد باشد، باز هم طالبان گوشی‌های سری گلکسی A بیشتر هستند؛ حالا هم که به تعداد این گوشی‌ها اضافه شده و تقریبا در هر محدوده‌ی قیمتی چندین مدل از آن‌ها را شاهد هستیم، به نظر می‌رسد سامسونگ باید توجه ویژه‌ای به آن‌ها داشته باشد.

اگر به آمار فروش سال گذشته‌ی سامسونگ نگاه کنید می‌بینید که پرفروش‌ترین گوشی شرکت اصلا محصولی از سری S یا نوت نبود. این در حالی است که ۵ مدل پرچم‌دار در مجموع در سال ۲۰۲۰ از سوی سامسونگ روانه‌ی بازار شد که شامل سه مدل از سری S20 و دو مدل از سری نوت ۲۰ می‌شدند. اما میان این‌ها، گلکسی A51 پرفروش‌ترین گوشی اندرویدی سال و پرفروش‌ترین گلکسی لقب گرفت. جالب اینجاست که حتی در رده‌های بعدی هم خبری از پرچم‌دارهای کره‌ای نبود و گوشی‌هایی چون گلکسی A01، گلکسی A11 و گلکسی A21s را شاهد بودیم.

اگر به خاطر داشته باشید، در سال ۲۰۱۹ بود که ناگهان استراتژی سامسونگ تغییر کرد و شاهد افزایش بیش از حد نماینده‌های میان‌رده‌ی این شرکت بودیم. طوری که گویا هر ماه یک گوشی جدید روانه‌ی بازار می‌شد و همین هم باعث شد شرکت نبض بازار را در بخش میان‌رده در اختیار داشته باشد. سامسونگ قبلا گوشی‌های میان‌رده‌ی خود را با پسوند J یا C راهی بازار می‌کرد اما بعدا آن را به A تغییر داد و بعدها M و F را هم به آن اضافه کرد. اما خب هیچ یک از این‌ها به شهرت سری گلکسی A دست پیدا نکردند.

این استراتژی موفقیت آمیز بود. افزایش تعداد گوشی‌ها در محدوده‌ی قیمتی گوناگون یک تصمیم هوشمندانه از سوی سامسونگ بود تا شرکت بتواند کنترل بیشتری روی بازار داشته باشد و خب آمار و ارقام هم به‌خوبی گویای همه چیز هست. اکنون این پرچم‌دارها نیستند که خوش می‌درخشند، بلکه میان‌رده‌ها و گوشی‌های اقتصادی هستند که جایگاه سامسونگ را در صدر جدول برترین تولیدکننده و فروشنده‌ی گوشی‌های هوشمند در جهان تثبیت کرده‌اند و به نظر می‌رسد این روند قرار است در سال ۲۰۲۱ که تنوع پرچم‌دار کمتری را شاهد هستیم هم ادامه‌دار باشد.

سامسونگ هم به نظر می‌رسد که از این موضوع کاملا مطلع است. شرکت با علم بر اینکه این روزها کاربران نه لزوما به یک پرچم‌دار بلکه به محصولی با قابلیت‌های خوب نیاز دارند، محصولاتی را راهی بازار کرد که از امکانات یک گوشی گران‌قیمت بهره می‌برند. برای مثال می‌توانید گلکسی A52 را چه در مدل ۵G و چه در مدل ۴G در نظر بگیرید یا حتی گلکسی A72 که البته فقط در یک مدل ۴G در دسترس است. این گوشی‌ها شاید از لحاظ قدرت سخت‌افزاری خیلی به نسبت قبل پیشرفت نداشته باشند اما قطعا در بخش‌های دیگر بهتر شده‌اند. برای مثال نمایشگر ۱۲۰ هرتزی که حتی برخی از پرچم‌دارها هم از آن بی‌بهره‌اند. پردازنده‌ای با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G، دوربین‌های بهتر با لرزشگیر اپتیکال، استاندارد ضد آب IP67 که آن هم قابلیت پرچم‌دارها بود و بسیاری موارد خوب دیگر که باعث شدند محبوبیت میان‌رده‌ها بیش از پیش شود.

با در نظر گرفتن اینکه معمولا میان‌رده‌ها از لحاظ نرم‌افزاری مدت زمان کمتری به نسبت پرچم‌دارها پشتیبانی می‌شوند، به همین خاطر خیلی خوشحال‌کننده‌ است که می‌بینیم این گوشی‌ها تا این اندازه از قابلیت‌های خوب بهره می‌برند که تجربه‌ی استفاده در همان طول مدت پشتیبانی را هم برایمان لذت‌بخش‌تر می‌کنند. هرچند گلکسی A52 هم مانند پرچم‌دارها به مدت سه‌سال پشتیبانی می‌شود و خب، چه بهتر!

سامسونگ برای افزایش سهم خود در بازار به تولید گوشی‌های ارزان‌قیمت ۵G نیاز دارد و در این مسیر گوشی‌های سری گلکسی A نقش کلیدی ایفا خواهند کرد.

گلکسی A52، خصوصا مدل ۵G آن یکی از بهترین میان‌رده‌هایی است که تاکنون عرضه شده و شاید بتوان گفت اگر مشکل خاصی نداشته باشد، می‌تواند موفقیت ارزشمندی که گلکسی A51 کسب کرد را مجددا برای سامسونگ به ارمغان بیاورد. چون در کنار این همه قابلیت سخت‌افزاری، آنچه که یک گوشی را ارزشمندتر می‌کند به‌روزرسانی نرم‌افزاری است که از این بابت هم کاربران به مدت سه‌سال آسوده خاطر خواهند بود. تمام این موارد یعنی سامسونگ متوجه شده که برای موفقیت باید توجه ویژه‌ای روی میان‌رده‌هایش داشته باشد، کاری که معمولا شرکت‌های دیگر کمتر انجام می‌دهند یا شاید بهتر است بگوییم برخی از آن‌ها حتی پرچم‌دارهای خود را نیز تا این اندازه پشتیبانی نمی‌کنند.

اگر به راهنمای خرید گوشی‌های سری گلکسی A سامسونگ نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد که شرکت در سال ۲۰۲۱، سه گوشی مجهز به اینترنت ۵G دارد که از قیمت بسیار مناسبی هم برخوردار هستند. ارزان‌ترین آن‌ها نیز گلکسی A32 5G با قیمت تنها ۲۸۰ دلار است. البته هستند گوشی‌هایی از شرکت‌های دیگر که قیمت مناسب‌تری داشته باشند با قابلیت‌های مشابه اما آنچه که در رابطه با آن حرف می‌زنیم، سامسونگ و محصولات این شرکت هستند.

البته گلکسی A32 5G به نسبت A52 5G قابلیت‌های کمتری دارد. مثلا نمایشگر آن ۷۲۰P و با پنلی از نوع LCD است اما خب از لحاظ سخت‌افزاری واقعا قدرت مطلوبی را شاهد هستیم که می‌تواند نیاز کاربران را در محدوده‌ی قیمتی ۳۰۰ دلار کاملا برطرف کند. اگرچه هنوز شبکه‌ی پرسرعت ۵G در تمامی نقاط جهان در دسترس نیست، اما تنوع بالای محصولات با این قابلیت باعث می‌شود به مرور قیمت‌ها کاهش پیدا کند و کاربران بتوانند به محصولاتی مجهز به سریع‌ترین شبکه‌ی اینترنت دسترسی داشته باشند. همچنین وقتی اینترنت ۵G گسترش پیدا کند، قطعا کاربران به گوشی‌هایی با قیمت کمتر نیاز خواهند داشت و به نظر می‌رسد کاری که سامسونگ مشغول انجام آن است، طی سال‌های آینده باز هم باعث تثبیت جایگاه این شرکت به عنوان برترین فروشنده‌ی موبایل در جهان خواهد شد.

با گوشی‌های سری گلکسی S و سال آینده سری نوت و گوشی‌های تاشو، سامسونگ اوج مهارت و خلاقیت خود را در ساخت یک گوشی هوشمند به تصویر می‌کشد. اما با گوشی‌های سری گلکسی A و سایر میان‌رده‌هاست که شرکت توانسته تا این اندازه در بازار گوشی‌های هوشمند شهره‌ی خاص و عام شود و پیشرفت کند. نکته‌ی مثبت این ماجرا هم جایی است که می‌بینیم شرکت کره‌ای حالا این موضوع را فهمیده و قابلیت‌های جذاب پرچم‌دارها را هم به میان‌رده‌ها اضافه می‌کند. با ورود گلکسی A52 5G، گلکسی A72 5G یا حتی A82 5G به بازار، کاربران متوجه خواهند شد که برای تجربه‌ی یک محصول قدرتمند با قابلیت‌های جذاب، حتما نیازی به پرداخت مبالغی نزدیک به ۱۰۰۰ دلار نیست و می‌توان با کمترین هزینه هم بیشترین لذت را از یک گوشی هوشمند برد.

به این دلایل است که فکر می‌کنیم امسال، به خاطر تنوع بالای میان‌رده‌ها و کمبود پرچم‌دار، سامسونگ باید اهمیت بیشتری به گوشی‌های سری گلکسی A بدهد. چرا که این شرکت موفقیت خود در بازار را مدیون این گوشی‌هاست. بنابراین هرچه سرمایه‌گذاری خود را روی این بخش بیشتر کند، قطعا نتیجه‌ی درخشان‌تری خواهد گرفت و این خبر بسیار خوبی برای کاربران هم خواهد بود. چرا که وقتی سامسونگ عامل موفقیت اصلی خود را در میان‌رده‌ها ببیند، این محصولات را در عین حال که قیمت مناسبی دارند، با قابلیت‌های خوبی راهی بازار می‌کند.

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم شرکت‌هایی نظیر شیائومی و زیرمجموعه‌ی آن یعنی ردمی و پوکو گوشی‌های فوق‌العاده قدرتمندی در محدوده‌ی قیمتی مختلف دارند که شاید در بسیاری مواقع از لحاظ ارزش خرید، نماینده‌های سامسونگ را هم پشت سر بگذارند. اما خب اگر جز آن دسته از کاربرانی هستید که به گوشی‌های سامسونگ علاقه دارید، این می‌تواند خبر خوبی باشد که احتمالا میان‌رده‌های شرکت طی سال‌های آینده به قابلیت‌های بسیار جذابی مجهز خواهند شد.

