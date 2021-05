چرا سامسونگ تمایلی به تولید مانیتورهای AMOLED ندارد؟

پنل‌های AMOLED سامسونگ در انواع و اقسام گجت‌های سری گلکسی این شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال می‌توانیم به گوشی‌ها، ساعت‌های هوشمند، کروم‌بوک‌ها و اخیرا سری گلکسی بوک اشاره کنیم. اما علی‌رغم محبوبیت این پنل‌ها و این واقعیت که تکنولوژی موردنظر برای مانتیورها نیز استفاده می‌شود، سامسونگ هنوز وارد بازار مانیتورهای AMOLED نشده است.

آیا امیدی برای عرضه‌ی مانیتورهای AMOLED سامسونگ در آینده وجود دارد؟ برخی از بهترین مانیتورهای گیمینگ این شرکت از سری اودیسه مبتنی بر پنل‌های QLED هستند که این فناوری اساسا متفاوت از AMOLED/OLED است؛ بنابراین به نظر می‌رسد سامسونگ برای مانیتورهای خود ترجیح می‌دهد از فناوری‌های دیگری استفاده کند.

با این حال، با توجه به اینکه شرکت‌هایی مانند ایسر، Alienware و ال‌جی طی چند سال گذشته چندین مانیتور OLED را راهی بازار کرده‌اند، امیدواریم سامسونگ رویه‌ی خود را برای این حوزه تغییر بدهد.

چرا سامسونگ تولید مانیتورهای AMOLED را آغاز نمی‌کند؟

در رابطه با این موضوع می‌توانیم دلایل مختلفی را مطرح می‌کنیم اما روی هم رفته، بازده خطوط تولید پنل‌های AMOLED پایین‌تر از سایر فناوری‌های مربوط به نمایشگرها است. به احتمال زیاد عدم تولید تلویزیون‌های AMOLED سامسونگ هم به همین موضوع برمی‌گردد. هرچقدر هم پنل‌ها بزرگ‌تر باشند، ریسک مربوط به بازده خطوط تولید افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه هزینه‌های تولید بیشتر می‌شود.

نرخ بازده خطوط تولید سامسونگ برای پنل‌های AMOLED چند سال قبل حدود ۷۰ درصد بود اما این شرکت با بهبود فرایند تولید این پنل‌ها توانسته در سال ۲۰۱۹ نرخ بازده را به حدود ۸۰ درصد برساند. کارشناسان این موضوع بر این باور هستند که این رقم هر ساله بهبود پیدا می‌کند. بنابراین، احتمالا نرخ بازده تولید پنل‌های AMOLED سامسونگ در حال حاضر بیشتر هم شده و همین موضوع دلیل کافی برای بررسی آغاز تولید مانیتورهای AMOLED محسوب می‌شود.

مشکل سوختگی نمایشگرهای AMOLED

یکی دیگر از دلایل عدم تمایل سامسونگ برای تولید این نوع مانیتورها، می‌تواند مربوط به پدیده‌ی سوختگی (burn-in) نمایشگر باشد. این مساله دیگر برای گوشی‌های هوشمند یک معضل مهم محسوب نمی‌شود اما از آنجایی که در سیستم‌عامل‌های دسکتاپ عناصر بصری زیادی طی ساعات متمادی در یک مکان یکسان به نمایش در می‌آیند، ضعف نمایشگرهای AMOLED می‌تواند مشکل‌زا شود. در همین زمینه مثلا می‌توانیم به نوار ابزار یا تسک‌بار ویندوز اشاره کنیم.

سوختگی نمایشگر چیست و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد؟

اگرچه این ضعف می‌تواند یکی از دلایل سامسونگ برای عدم تولید این نوع مانیتورها باشد، اما باید خاطرنشان کنیم که در حال حاضر چندین شرکت مختلف مانیتورهای OLED را به دست کاربران می‌رسانند. با توجه به افزایش تعداد این نوع مانیتورها، به نظر می‌رسد آن‌ها حتی برای نمایشگرهای بزرگ هم موفق به حل این مشکل شده‌اند. از طرف دیگر، دوباره باید یادآوری کنیم که نسل جدید لپ‌تاپ‌های گلکسی بوک پرو سامسونگ از نمایشگرهای AMOLED بهره می‌برند.

در هر صورت حتی اگر سامسونگ چنین مانیتورهای را تولید کند، بدون شک قیمت بسیار بالایی خواهند داشت و فقط بخش کوچکی از کاربران می‌توانند آن‌ها را بخرند. اما در هر صورت این دلیل برای تولید نکردن مانیتورهای AMOLED کافی نیست و همانطور که احتمالا می‌دانید، سامسونگ برای انواع و اقسام بودجه‌ها مانیتورهای متنوعی راهی بازار می‌کند.

در نهایت با وجود جذابیت زیاد مانیتورهای AMOLED، طبق شواهد موجود سامسونگ تمایلی به تولید آن‌ها ندارد ولی شاید در آینده‌ی نه‌چندان دور نظر مدیران این شرکت تغییر پیدا کند. به نظر شما آیا سامسونگ باید وارد این بازار شود یا اینکه به رویه‌ی فعلی خود ادامه دهد؟

