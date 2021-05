از این پس هر هفته در دیجی‌کالا مگ نگاهی کوتاه به ۱۰ گوشی موبایل محبوب در فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا می‌اندازیم و لیست آن‌ها را در یک مجموعه‌ی کامل در اختیار شما قرار می‌دهیم.

سامسونگ گلکسی A12

گوشی A12 یکی دیگر از میان رده‌های شرکت سامسونگ است که در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰ معرفی شد. از یک صفحه‌نمایش ۶.۵ اینچی با رزولوشن ۱۶۰۰ در ۷۲۰ پیکسل، برخوردار است. تراشه‌ این محصول مدیاتک MT6765 Helio P35 از تراشه‌های ۱۲ نانومتری سامسونگ است که با پردازنده مرکزی هشت هسته‌ای Cortex-A55 و پردازنده گرافیکی PowerVR GE8320 همراه شده است. یک لنز عریض با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، یک لنز فوق عریض با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، یک لنز ماکرو با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و یک حسگر عمق ۲ مگاپیکسلی مجموعه دوربین A12 را تشکیل می‌دهد. برای دوربین سلفی هم یک لنز ۸ مگاپیکسلی از نوع عریض انتخاب شده است که در گوشه بالای صفحه‌نمایش قرار گرفته است.

شیائومی پوکو M3

از جمله اولین سری محصولات برند شیائومی با ساختاری متوازن و خوش‌ساخت است که در تاریخ نوامبر ۲۰۲۰ روانه بازار شده است. یک دوربین سلفی با حسگر ۸ مگاپیکسلی دارد و ۳ دوربین که سنسور اصلی آن ۴۸ مگاپیکسلی و ۲ دوربین ۲ مگاپیکسلی ماکرو و تشخیص عمق است در قسمت پشتی این گوشی جا خوش کرده‌اند. ویژگی شارژ معکوس این گوشی برای شما امکان استفاده از تلفن خود برای شارژ دستگاه‌های دیگر مانند تلفن‌های هوشمند، ساعت‌های هوشمند و باندهای هوشمندی که از شارژ بی‌سیم پشتیبانی می‌کنند، را فراهم می‌کند.

سامسونگ گلکسی A21S

یکی دیگر از میان رده‌های شرکت سامسونگ است که در تاریخ ۱۵ می ۲۰۲۰ معرفی شد. شرکت سامسونگ برای این محصول خود از یک صفحه‌نمایش ۶.۵ اینچی با رزولوشن ۱۶۰۰ در ۷۲۰ پیکسل، استفاده کرده است. تراشه‌ این محصول اگزینوس ۸۵۰۶۷۵از تراشه‌های ۸ نانومتری سامسونگ است که با پردازنده مرکزی هشت هسته‌ای کورتکس A55 همراه شده است. یک لنز عریض با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، یک لنز فوق عریض با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، یک لنز ماکرو با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و یک حسگر عمق ۲ مگاپیکسلی مجموعه دوربین A21S را تشکیل می‌دهد.

سامسونگ گلکسی A31

این سری از تولیدات سامسونگ به داشتن صفحه‌نمایش بسیار با کیفیت AMOLED و دوربین‌هایی با امکانات بالا شهرت دارند. گوشی موبایل Galaxy A31با صفحه‌نمایش سوپر آمولد طراحی شده است و ظاهر هم زیبایی دارد. تراشه‌ی این محصول MediaTek Helio G70 است که به همراه ۴ گیگابایت رم عرضه می‌شود. یک دوربین ۴ گانه در نظر گرفته است که شامل یک لنز ۴۸ مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide)، یک لنز ۸ مگاپیکسلی از نوع فوق‌عریض (Ultrawide) و دو لنز ۵ مگاپیکسلی از نوع ماکرو سنسورعمق است. دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی هم در قاب جلویی این گوشی به کار گرفته شده است.

آیفون ۱۲ پرو مکس

پرچم‌دار شرکت اپل که با چند ویژگی جدید و دوربین چهارگانه روانه بازار شده است. نمایشگر آیفون ۱۲ پرو مکس با پنل Super Retina در اندازه‌ی ۶.۷ اینچی‌اش، حدود ۴۵۸ پیکسل را در هر اینچ جا داده است که دقیقا با تراکم پیکسلی iPhone XS برابر است. سه دوربین با سنسورهای ۱۲ مگاپیکسلی به‌همراه یک دوربین از نوع TOF 3D LiDAR scanner عکس‌هایی با کیفیتِ بسیار بالا رضایت مورد نظر را به کاربر هدیه می‌دهد.

شیائومی پوکو X3

از جمله محصولات برند شیائومی که با فناوری NFC روانه بازار شده است. این محصول ساختاری متوازن و خوش‌ساخت دارد و در تاریخ ۰۷ سپتامبر ۲۰۲۰ روانه بازار شده است. چهار دوربین که سنسور اصلی آن ۶۴ مگاپیکسلی است در قسمت پشتی این گوشی جا خوش کرده‌اند که قادر به ثبت ویدئوی ۴K هستند. دوربین‌ سلفی این محصول هم به سنسوری ۲۰ مگاپیکسلی مجهز شده است.

سامسونگ گلکسی S20

یک گوشی پرچم‌دار به تراشه اگزینوس ۹۹۰با ۳ پردازنده مجهز شده است. ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و ۸ گیگابایت حافظه RAM دارد و دوربین سه‌گانه‌ی آن شامل یک لنز اصلی با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل عریض، یک لنز تله‌فوتو ۸ مگاپیکسل و یک لنز فوق‌ عریض با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل است. دوربین سلفی هم یک لنز عریض با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل بوده که توسط آن می‌توانید عکاسی‌های باکیفیتی از خود ثبت کنید.

سامسونگ گلکسی A02

از محصولات مقرون‌به‌صرفه شرکت سامسونگ که صفحه نمایش ۶.۵ اینچی با رزولوشن ۱۶۰۰×۷۲۰ پیکسل دارد. تراشه‌ی این محصول از نوع مدیاتکا MT6739W (28 nm) است. ماژول دوربین قرار گرفته در قاب پشتی شامل لنز عریض ۱۳ مگاپیکسلی و لنز ماکرو ۲ مگاپیکسلی می‌شود. منبع انرژی گوشی باتری لیتیوم-یونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی‌آمپرساعت است که برای این گوشی با کارایی و ویژگی‌هایی که دارد کافی و مناسب خواهد بود.

سامسونگ A72

این محصول یک صفحه‌نمایش سوپر آمولد ۶.۷ اینچی با رزولوشن FullHD+ دارد و سامسونگ تلاش کرده است حاشیه را در این تولید خود تا حد امکان کم کند. تراشه‌ی این محصول، اسنپدراگون ۷۲۰Gاز تراشه‌های ۸ نانومتری سامسونگ است. دوربین اصلی A52 سنسور ۶۴ مگاپیکسلی دارد و از نوع عریض است. یک سنسور ۱۲ مگاپیکسلی و دو سنسور ۵ و ۸ مگاپیکسلی دیگر هم در کنار این دوربین اصلی مجموعه دوربین‌های قاب پشتی آن را تشکیل داده‌اند. دوربین سلفی آن هم با ۳۲ مگاپیکسل رزولوشن در قاب جلویی قرار گرفته است.

سامسونگ مدل Galaxy A51

این گوشی با رم ۶ گیگابایتی و صفحه‌نمایش سوپر آمولد روانه‌ی بازار شده است. تراشه‌ی تعبیه شده برای این گوشی اگزینوس ۹۶۱۱ (۱۰nm) است و در دو ظرفیت ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایتی عرضه شده. دوربین اصلی A51 سنسور ۴۸ مگاپیکسلی دارد و از نوع عریض است. یک سنسور ۱۲ مگاپیکسلی و دو سنسور ۵ مگاپیکسلی دیگر هم در کنار دوربین اصلی، مجموعه دوربین‌های قاب پشتی A51 را تشکیل داده‌اند. دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی هم در قاب جلویی خودنمایی می‌کند.

