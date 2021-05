در این مقاله می‌خواهیم هرآنچه لازم است راجع به کمپانی فیت بیت و محصولات آن بدانید را برایتان شرح دهیم. این مقاله به‌گونه‌ای نوشته شده که شما را از تمام ابعاد این برند آگاه می‌سازد و بنابراین می‌توانید منتظر بخش‌هایی مخصوص به محصولات و سرویس‌های اصلی فیت بیت، مهم‌ترین رقبای آن و انبوهی از اطلاعات دیگر باشید. به این ترتیب، به بزرگ‌ترین سوالات شما راجع به کمپانی پاسخ داده خواهد شد و می‌توانید هنگام خرید ساعت هوشمند یا پایشگر سلامتی بعدی خود، دست به انتخابی آگاهی بزنید. بیایید بدون اتلاف وقت کار را آغاز کنیم.

فیت بیت چیست؟

فیت بیت در حال حاضر یکی از شناخته‌ شده‌ترین برندهای بازار گجت‌های پوشیدنی به حساب می‌آید. این کمپانی انبوهی از محصولات مختلف در لاین‌آپ خود دارد که هم نیازهای مختلف و هم سطوح گسترده‌ای از بودجه‌ها را پوشش می‌دهند. چه دنبال یک پایشگر سلامتی ساده باشید، چه یک ساعت هوشمند پریمیوم و چه حتی یک ترازوی هوشمند، فیت بیت چیزی برای شما ساخته است.

فیت بیت که مقر اصلی‌اش در سان فرانسیسکو بنا شده، طی سال ۲۰۰۷ شروع به کار کرد. بنابر اطلاعات موسسه آماری Canalys، فیت بیت دومین برند بزرگ تولیدکننده لوازم پوشیدنی در آمریکای شمالی است و فعلا رده نخست را به اپل باخته است. همین چند ماه پیش هم بود که گوگل کمپانی فیت بیت را خرید، اما در این‌باره بیشتر توضیح خواهیم داد.

چرا باید محصولات فیت بیت را بخریم؟

بی‌دلیل نیست که فیت بیت یکی از محبوب‌ترین کمپانی‌های تولیدکننده گجت‌های پوشیدنی در جهان نام گرفته است. محصولات این شرکت حسابی کاربرپسند و معمولا مقرون به صرفه هستند. تجربه کار با این دیوایس‌ها نیز بسیار روان از آب درآمده و معمولا در قیاس با پوشیدنی‌های دیگر کمپانی‌های مشابه، از طریق پروسه‌ای بسیار ساده قادر به همگام‌سازی پوشیدنی خود با دیوایس موبایل خواهید بود.

اپلیکیشن Fitbit هم به همین شکل طراحی سرراستی دارد و یافتن هرچیزی در آن بسیار ساده است. به همین ترتیب، بسیار بعید است که مجبور به صرف کردن زمان زیادی برای یافتن صفحه تنظیمات یا فلان معیار مشخص در اپلیکیشن فیت بیت باشید.

در جهان پوشیدنی‌های هوشمند، سبد محصولات فیت بیت یکی از غنی‌ترین نمونه‌های موجود به حساب می‌آید. به معنای واقعی کلمه، فیت بیت یک دیوایس برای هر کسی ساخته است. آیا به دنبال یک پایشگر فعالیت‌های ورزشی ارزان‌قیمت و ساده می‌گردید؟ یک فیت بیت برای نیازتان وجود دارد. آیا یک ساعت هوشمند مجهز به GPS و همه‌ کاره می‌خواهید؟ فیت بیت هوایتان را دارد. در واقع این کمپانی پوشیدنی‌هایی برای تمام نیازها ساخته؛ از ساعت‌های هوشمند پریمیوم گرفته تا بندهای سلامتی مخصوص کودکان.

معمولا از فیت بیت به عنوان اپل دنیای پوشیدنی‌های سلامتی یاد می‌شود. یا شاید بهتر باشد این دیوایس‌ها را آیفون دنیای سلامتی به حساب آوریم. دیوایس‌های فیت بیت برای همه ساخته شده‌اند و شاید بهترین عملکرد ممکن را در برخی حوزه‌ها نداشته باشند، اما برای هرکسی چیزی برای ارائه دارند.

خرید فیت بیت مناسب برای نیازهای شما

وقتی به فکر خرید یک پایشگر سلامتی و تناسب اندام می‌افتید، لازم است دقیقا بدانید که چه نیازهایی دارید. صرف هزینه اضافه بابت قابلیت‌هایی که نیازی به آن‌ها ندارید منطقی نیست و از طرف دیگر دلتان نمی‌خواهد دیوایسی بخرید که قابلیت‌های مورد نیازتان را در خود جای نداده. برای مثال اگر به دوندگی عادت دارید، باید دستگاهی مجهز به جی‌پی‌اس داخلی با عمر باتری طولانی بخرید. اگر صرفا می‌خواهید فعالیت‌های خود را پایش کنید و اهمیت چندانی به زرق و برق‌های اضافه نمی‌دهید، یک پایشگر تناسب اندام ساده، بیشتر به کارتان خواهد آمد.

در ادامه نگاهی اجمالی به برخی از بهترین محصولات در لاین‌آپ فیت بیت می‌اندازیم.

Fitbit Versa 3 بهترین ساعت هوشمندی است که این کمپانی آمریکایی تولید کرده. Versa 3 اساسا کارکردهایی یکسان با Fitbit Sense گران‌قیمت‌تر دارد و صرفا خبری از سنسورهای اضافه‌ای که به دردتان نمی‌خورند در آن نیست.

بهترین ساعت هوشمندی است که این کمپانی آمریکایی تولید کرده. Versa 3 اساسا کارکردهایی یکسان با Fitbit Sense گران‌قیمت‌تر دارد و صرفا خبری از سنسورهای اضافه‌ای که به دردتان نمی‌خورند در آن نیست. Fitbit Sense بهترین پایشگر سلامتی فیت بیت است و به لطف سنسورهای حرارت پوست، سنسور تغییرات الکتریکی در عرق و سنسور الکتروکاردیوگرام انبوهی از داده‌های کارآمد را در اختیارتان می‌گذارد.

بهترین پایشگر سلامتی فیت بیت است و به لطف سنسورهای حرارت پوست، سنسور تغییرات الکتریکی در عرق و سنسور الکتروکاردیوگرام انبوهی از داده‌های کارآمد را در اختیارتان می‌گذارد. Fitbit Charge 4 بهترین پایشگر تناسب اندامی است که اکنون می‌توان در بازار یافت و به جی‌پی‌اس مجهز شده که گزینه‌ای بسیار کارآمد برای دوندگان به حساب می‌آید.

بهترین پایشگر تناسب اندامی است که اکنون می‌توان در بازار یافت و به جی‌پی‌اس مجهز شده که گزینه‌ای بسیار کارآمد برای دوندگان به حساب می‌آید. Fitbit Ionic یک ساعت هوشمند معرکه برای دوندگان است و همراه با جی‌پی‌اس و همینطور عمر باتری طولانی از راه می‌رسد.

یک ساعت هوشمند معرکه برای دوندگان است و همراه با جی‌پی‌اس و همینطور عمر باتری طولانی از راه می‌رسد. Fitbit Versa 2 یکی از بهترین ساعت‌های هوشمند ارزان‌قیمت فیت بیت به حساب می‌آید.

یکی از بهترین ساعت‌های هوشمند ارزان‌قیمت فیت بیت به حساب می‌آید. Fitbit Inspire 2 بهترین پایشگر تناسب اندام ساده‌ی فیت بیت است و ضمنا همراه با اشتراک یک ساله Fitbit Premium به دست مشتریان می‌رسد.

بهترین پایشگر تناسب اندام ساده‌ی فیت بیت است و ضمنا همراه با اشتراک یک ساله Fitbit Premium به دست مشتریان می‌رسد. و در نهایت اگر می‌خواهید یک پایشگر برای کودکان خود بخرید، قطعا باید نیم نگاهی به Fitbit Ace 3 بیندازید.

دیوایس‌های فیت بیت چه چیزهایی را پایش می‌کنند؟

قابلیت‌های مربوط به پایش، می‌توانند در یک دیوایس با دیوایس دیگر متفاوت باشند. در ادامه به اصلی‌ترین دسته‌بندی‌هایی که مورد پایش قرار می‌گیرند می‌پردازیم و سپس می‌توانید بررسی کنید که آیا مدل مد نظرتان چنین ویژگی‌هایی را در خود جای داده یا خیر.

گام‌ها: تمام پایشگرهای فیت بیت به شما خواهند گفت که در بازه زمانی مشخصی، چند گام برداشته‌اید. از طرف دیگر می‌توانید یک هدف روزانه برای تعداد گام‌هایی که باید بردارید تنظیم کنید و بعد از دستیابی به آن، دستگاه به شما خبر می‌دهد.

مسافت: اگر می‌خواهید مسافت دقیقی که دویده‌اید یا شنا کرده‌اید را اندازه‌گیری کنید، باید به سراغ فیت بیتی بروید که به جی‌پی‌اس مجهز است. تنها برخی از دیوایس‌های فیت بیت به جی‌پی‌اس داخلی برای پایش دقیق مسافت، سرعت و ریتم مجهز شده‌اند. مدل‌های دیگر از قابلیت‌های جی‌پی‌اس متصل بهره می‌برند که یعنی برای سیگنال خود، به جی‌پی‌اس موبایل هوشمند شما متکی هستند (و باید هنگام ورزش نیز موبایل‌تان را دم دست داشته باشید).

طبقاتی که بالا رفته‌اید:‌ دیوایس‌های فیت بیت می‌توانند به کمک یک ارتفاع‌سنج مبتنی بر فشار، طبقاتی که بالا رفته‌اید را اندازه گیری کنند. با ادغام گام‌ها با داده‌ی به دست آمده از ارتفاع‌سنج، هر سه متری که به بالا حرکت می‌کنید یک طبقه ثبت می‌شود.

ضربان قلب: تمام دیوایس‌های اخیر فیت بیت، ضربان قلب شما را از طریق سنسور ضربان قلب اپتیکال پایش می‌کنند. این دیوایس‌ها ضربان قلب شما را در دو دسته‌بندی عادی (برای زمانی که مشغول کارهای معمولی هستید) و فعال (هنگامی که به ورزش مشغول می‌شوید) اندازه می‌گیرند.

کالری سوزانده شده: بسته به مسافتی که پیموده‌اید، فعالیت‌هایی که داشته‌اید و بسیاری فاکتور دیگر، دیوایس فیت بیت به شما رقمی حدودی از میزان کالری سوخته شده هنگام راه رفتن یا ورزش نشان‌ می‌دهد. این قابلیتی عالی برای آن دسته از کاربران است که می‌خواهند وزن کم کنند.

خواب: دیوایس‌های فیت بیت قادر به پایش خواب شما هم هستند و به این ترتیب می‌توانید درکی بهتر از الگوها و کیفیت خواب خود داشته باشید. این قابلیت به صورت خودکار روشن می‌شود و برای استفاده از آن نیاز به انجام هیچ کاری ندارید. در نهایت مدت زمانی که خواب یا بیدار بوده‌اید و همینطور مدت زمان مراحل مختلف خواب به نمایش درمی‌آید. وقتی هم که بیدار می‌شوید، بسته به اینکه چقدر خوابی با کیفیت داشته‌اید، یک امتیاز به آن تعلق می‌گیرد.

سطح اکسیژن خون: برخی دیوایس‌های خاص فیت بیت می‌توانند سطوح اکسیژن خون (یا به اصطلاح SpO2) را براساس ضربان قلب‌تان اندازه‌گیری کنند. دیوایس شما سطوح اکسیژن خون را در طول شب اندازه گرفته و نمودار تغییرات آن را در صبح به نمایش درمی‌آورد. چنین قابلیتی می‌تواند حسابی کاربردی باشد و شما را از مشکلات جدی‌تر مربوط به سلامت بدن‌تان باخبر سازد.

سیکل‌های قاعدگی: تقریبا تمام دیوایس‌های فیت بیت می‌توانند چرخه قاعدگی را اندازه‌گیری کنند. امکان وارد کردن دستی جزییات مربوط به پریود ماهانه مهیا است و سپس اپلیکیشن فیت بیت براساس همان داده‌ها، تاریخ پریود بعدی یا زمان تخمک‌گذاری را تخمین می‌زند.

آریتمی قلب: دیوایس Fitbit Sense همراه با یک الکتروکاردیوگرام (ECG) از راه می‌رسد که مشکلات احتمالی قلب مانند آریتمی را پایش و شناسایی می‌کند.

استرس: Fitbit Sense ضمنا می‌تواند با استفاده از سنسور فعالیت‌های الکترودرمال (EDA) سطوح استرس در بدن‌تان را اندازه‌ بگیرید. سنسور EDA پالس‌های الکتریکی بسیار کوچک و نامحسوس را به درون پوست‌تان می‌فرستد تا ببیند که چطور با سطوح عرق بدنتان تعامل می‌کند. نتیجه نهایی باعث می‌شود درکی بهتر از این داشته باشید که در طول روز چه میزان استرس را متحمل می‌شوید. این رویه‌ای متفاوت با دیگر دیوایس‌های مشابه است که استرس را از طریق تغییرات ضربان قلب اندازه می‌گیرند. اگر هم نیاز به تمرینات تنفسی در طول روز داشتید، دیوایس‌های فیت بیت (و نه فقط Sense) هوای شما را خواهند داشت.

حرارت پوست: Fitbit Sense یک سنسور تشخیص حرارت پوست هم دارد. این سنسور به صورت اتوماتیک حرارت پوست بدن شما را در شب پایش می‌کند تا در صورت بروز نخستین نشانه‌های یک بیماری، فورا آن را به اطلاع‌تان برساند. این کار از طریق مقایسه حرارت شبانه بدن شما با حرارت بدن‌تان به صورت رایج و مداوم صورت می‌گیرد.

ساعت‌های هوشمند شرکت چه قابلیت‌هایی دارند؟

ساعت‌های هوشمند فیت بیت هم مانند دستبندهای سلامتی این کمپانی انبوهی از قابلیت‌های مختلف دارند. برخی ساعت‌های هوشمند فیت بیت تمام این قابلیت‌ها را در خود جای داده‌اند و برخی دیگر تنها از تعداد محدودی از آن‌ها پشتیبانی می‌کنند.

نوتیفیکیشن‌های اسمارت‌فون: اکثر دیوایس‌های فیت بیت می‌توانند نوتیفیکیشن‌هایی که روی موبایل هوشمند خود دریافت کرده‌اید را نمایش دهند و به این ترتیب قادر به مشاهده‌ی پیام‌ها، ایمیل‌ها و نوتیفیکیشن‌های اپلیکیشن‌ها روی مچ دست خود خواهید بود. اگر کاربر اندروید باشید، حتی می‌توانید با استفاده از چند گزینه پیش‌فرض، به پیام‌های دریافتی خود پاسخ دهید.

تماس‌های تلفنی: Fitbit Sense و Versa 3 هم به میکروفون و هم اسپیکر مجهز شده‌اند. تا زمانی که پوشیدنی‌تان به موبایل متصل باشد، می‌توانید به صورت مستقیم روی ساعت فیت بیت به برقراری مکالمات صوتی بپردازید.

دستیارهای صوتی: برخی ساعت‌های هوشمند فیت بیت از دو دستیار صوتی آمازون الکسا و گوگل اسیستنت پشتیبانی می‌کنند. هر دو دستیار عملکرد خوبی دارند اما به نسبت آنچه روی اسپیکری هوشمند می‌یابید، با توانایی‌های محدودتر از راه می‌رسند.

پخش آفلاین موسیقی: در برخی ساعت‌های هوشمند فیت بیت قادر به ذخیره‌سازی موزیک برای پخش آفلاین هستید. اگر دوست ندارید هنگام دویدن یا دوچرخه‌سازی موبایل‌تان را با خود حمل کنید، این قابلیت دقیقا برای شما ساخته شده. ساعت‌های فیت بیت با سرویس‌های استریم موسیقی دیزر، پاندورا و همینطور فایل‌های محلی برای پخش آفلاین سازگاری دارند. متاسفانه از این قابلیت با سرویس اسپاتیفای پشتیبانی نمی‌شود.

کنترل موسیقی‌های موبایل هوشمند: تمام ساعت‌های هوشمند فیت بیت قادر به ذخیره‌سازی موسیقی برای پخش آفلاین نیستند، اما اکثرشان می‌توانند به شما در کنترل موسیقی‌هایی که روی موبایل پخش می‌شود یاری برسانند. این یعنی می‌توانید موبایلتان را در جایی مانند کوله پشتی قرار دهید و موسیقی را روی مچ دستتان کنترل کنید.

اپلیکیشن‌های شخص ثالث: ساعت‌های هوشمند فیت بیت از اپلیکیشن‌هایی انحصاری و شخص ثالث پشتیبانی می‌کنند که مستقیما روی خود پوشیدنی نصب می‌شوند.

Fitbit Pay: فیت بیت یک سرویس مخصوص برای پرداخت پول نیز راه انداخته که Fitbit Pay نام دارد و کاربر را از حمل کارت اعتباری بی‌نیاز می‌کند.

اپلیکیشن Fitbit

اپلیکیشن Fitbit یکی از بهترین محصولات کمپانی آمریکایی به حساب می‌آید. این اپ روی سه پلتفرم اندروید، iOS و دسکتاپ در دسترس است و برای اینکه دیوایس موبایل‌ خود را به پایشگر فیت بیت متصل کنید، به آن نیاز خواهید داشت. از سوی دیگر، این اپلیکیشن تمام داده‌های مربوط به سلامت و تناسب اندامی که توسط پوشیدنی به دست آمده را نمایش می‌دهد. اپلیکیشن Fitbit به پنج بخش مختلف تقسیم شده که آن‌ها را توضیح می‌دهیم:‌ امروز (Today)، کشف (Discover)، جامعه (Community)، پریمیوم و کووید-۱۹.

تب Today تمام داده‌ها و اطلاعات مربوط به روز کنونی را به نمایش درمی‌آورد. در این تب می‌توانید گام‌های برداشته شده، طبقات بالا رفته، کالری‌های سوزانده شده، مسافت پیموده شده و داده‌های مربوط به استرس، خواب، فعالیت‌های ورزشی، ضربان و هرچیز دیگری را پایش کنید. کافیست روی هر یک از معیارها کلیک کنید و سپس گرافی پرجزییات همراه با جمع‌بندی‌های هفتگی راجع به همان معیار مشخص را شاهد خواهید بود. ضمنا قادر به ادیت این هستید که چه معیارهایی در تب Today نقش می‌بندد.

تب Discover شما را با برنامه‌های غذایی و چالش‌های ورزشی پیشنهادی روبه‌رو می‌کند. از سوی دیگر می‌توانید به دریافت اپلیکیشن‌ها و واچ‌فیس‌های پیشنهادی بپردازید، وارد جلسات مایندفولنس شوید و آخرین گزارش‌های حوزه سلامت را مطالعه کنید.

تب Community اساسا یک شبکه اجتماعی کوچک است. می‌توانید به گروه‌های متشکل از افراد هم‌فکر با خود بپیوندید که برای مثال ورزش‌های مشابه شما را دنبال می‌کنند. به همین ترتیب، می‌توانید با آن دسته از دوستانتان که دیوایس‌های فیت‌ بیت دارند ارتباط برقرار کنید. کاربران فیت بیت قادر به نشر تصویر یا پست هستند که در فیدشان به نمایش در می‌آیند. از طرف دیگر می‌توان روی پست‌های مردم کامنت گذاشت و آن‌ها را تشویق کرد. فقط حواستان به حریم شخصی باشد. از آن‌جایی که در این شبکه اجتماعی برای کامنت گذاشتن زیر پست‌های دیگران لازم نیست با آن‌ها دوست باشید، بهتر است که اطلاعات و تصاویر حساس را در فیدتان منتشر نکنید.

اگر از مشترکین سرویس Fitbit Premium باشید، تمام مزایای این اشتراک در تب Premium به نمایش در می‌آید. اما در بخش بعدی به شکلی مفصل‌تر راجع به آن توضیح می‌دهیم.

و در نهایت فیت بیت اطلاعات مفید راجع به پاندمی کووید-۱۹ را نیز در اختیارتان قرار می‌دهد. برای مثال می‌توانید ترفندهای سالم ماندن در محیط‌های سربسته را مطالعه کنید، به نظرسنجی‌های تحقیقاتی بپیوندید و حتی آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی را بخوانید.

در مجموع هرکسی که از اپلیکیشن فیت بیت استفاده می‌کند کاملا از تجربه کاربری آن رضایت دارد. این اپلیکیشن به شکلی سرراست و جذاب طراحی شده. اما برخلاف سایر اپلیکیشن‌های تناسب اندام، امکان عمیق شدن در داده‌ها وجود ندارد و برای اینکه جزییات بیشتر راجع به چیزهایی مانند ضربان قلب را دریافت کنید، باید به سراغ وب‌سایت فیت بیت بروید.

Fitbit Premium چیست و چرا به آن نیاز دارید؟

فیت بیت پریمیوم در سال ۲۰۱۹ میلادی شروع به کار کرد. این سرویس اشتراکی قرار است بیشترین و دقیق‌ترین معیارهای سنجش سلامت و تناسب اندام را در اختیار شما قرار دهد. این اشتراک شامل یادآورهای روزانه، ترفندهای مختلف، داده‌های پیشرفته مربوط به خواب، برنامه‌های ورزشی، ویدیوهای ورزشی و چیزهایی از این دست می‌شود. اشتراک پریمیوم ماهانه ۱۰ دلار هزینه روی دست‌تان می‌گذارد، اما می‌توان برای ۹۰ روز نخست آن را به رایگان تست کرد. از طرف دیگر می‌توانید به سراغ اشتراک سالانه ۷۹.۹۹ دلار بروید که مقرون به صرفه‌تر به حساب می‌آید. و برای حرفه‌ای‌ترین کاربران که تمرینات یک-به-یک با یک مربی واقعی را می‌خواهند، گزینه اشتراک ماهانه ۵۴.۹۹ دلار تدارک دیده شده.

این سرویس کمابیش در نقاط مختلف جهان در دسترس است، اما صرفا از زبان انگلیسی پشتیبانی می‌کند. ناگفته نماند که Fitbit Premium با تنها یک دیوایس پوشیدنی سازگار نیست. این سرویس به اپلیکیشن موبایل Fitbit متصل می‌شود و بنابراین با تمام پوشیدنی‌های کمپانی سازگاری دارد. این موضوع هم راجع به ساعت‌های هوشمندی نظیر Versa 3 و هم دستبندهای سلامتی مانند Fitbit Inspire 2 و Charge 4 مصداق دارد.

فیت بیت و گوگل: ماجرا از چه قرار است؟

فیت بیت در حال حاضر رسما به زیرمجموعه کمپانی گوگل تبدیل شده و به قیمت حداقل ۲.۱ میلیارد دلار به فروش رفته است.

گوگل برای نخستین بار در روز یکم نوامبر ۲۰۱۹ اعلام کرد که در صدد خرید فیت بیت برآمده است. اما ماه‌ها گذشت و هیچ خبر دیگری راجع به این موضوع به گوشمان نرسید. همین رویه تا روز ۱۴ ژانویه ۲۰۲۱ ادامه پیدا کرد تا گوگل خبر خرید فیت بیت را اعلام نمود. در بیانیه مربوط به این خبر، مدیر واحد سخت‌افزار گوگل تاکید فراوان کرد این خرید برای دست آوردن دیوایس‌های فیت بیت بوده و نه داده‌هایش. این جمله به توافقی اشاره دارد که میان گوگل و اتحادیه اروپا امضا شد. بنابر این توافق‌نامه، گوگل حق ندارد از داده‌های مربوط به سلامت و تناسب اندام جمع‌آوری شده با دیوایس‌های فیت بیت در تجارت تبلیغات خود استفاده کند و این رویه باید حداقل ۱۰ سال ادامه یابد.

خرید فیت بیت از سوی گوگل به نفع هر دو کمپانی تمام خواهد شد. فیت بیت طی سال‌های اخیر با چالش‌های مالی فراوانی روبه‌رو بوده و در عین حال نتوانسته به پیش‌بینی‌های فروش خود دست پیدا کند. پیوستن به یکی از بزرگ‌ترین و ثروتمندترین کمپانی‌های جهان باعث می‌شود فیت بیت به این زودی‌ها دچار شرایطی وخیم نشده و با خیالی آسوده به تولید دیوایس‌های بیشتر ادامه دهد.

از طرف دیگر، گوگل به سختی توانسته به شکلی معنادار وارد بازار گجت‌های پوشیدنی شود. Wear OS، سیستم عامل گوگل برای ساعت‌های هوشمند، شدیدا نیاز به یک به‌روزرسانی و تحول گسترده دارد. از سوی دیگر، گوگل تنها بر سیستم عامل و نه سخت‌افزاری که سیستم عامل روی آن به اجرا درمی‌آید کنترل دارد و بنابراین برای افزودن قابلیت‌های تازه و نوآورانه به پلتفرمش، باید به تولیدکنندگان شخص ثالث متکی باشد. با خرید فیت بیت، گوگل می‌تواند سخت‌افزار و نرم‌افزار را با یکدیگر ادغام کند. و نیازی به اشاره نیست که برند فیت بیت هم اعتبار فراوانی میان مشتریان دارد و میلیون‌ها نفر از محصولاتش استفاده می‌کنند. آیا تمام این‌ها برای موفقیت آنی و شگرف گوگل در بازار پوشیدنی‌ها کافی خواهند بود؟ زمان مشخص می‌کند.

اما این خرید نگرانی‌هایی هم به وجود می‌آورد. گوگل تاریخچه‌ای طولانی از نابود کردن محصولات و سرویس‌های مختلف دارد. برای مثال این شرکت در سال ۲۰۱۱ کمپانی موتورولا را خرید و تنها کاری که با آن کرد، نابودی مالکیت‌های معنوی موتورولا و بازفروش‌اش به لنوو بود. امیدواریم چنین اتفاقی با فیت بیت تکرار نشود.

فیت بیت و رقبا

فیت بیت انبوهی رقیب دارد که در ازای پول یکسان یا مشابه، محصولاتی واقعا تحسین‌برانگیز می‌سازند. اصلی‌ترین رقبای فیت بیت در حال حاضر گارمین، اپل، پولار، شیائومی و سامسونگ هستند. اگر به دنبال جایگزین‌هایی برای دیوایس‌های فیت بیت می‌گردید، گزینه‌های بسیار زیادی در بازار یافت می‌شود. در این مقاله تمام محصولات قدرتمند رقبا را لیست نمی‌کنیم، اما برخی از برجسته‌ترین جایگزین‌ها را در پایین معرفی کرده‌ایم.

دیوایس‌های Garmin Venu 2 و Garmin Venu و Garmin Vivoactive 4 بهترین جایگزین‌هایی هستند که می‌توانید برای Fitbit Sense و Fitbit Versa 3 بیابید، عمدتا به خاطر قابلیت‌های قدرتمندی که به همراه می‌آورند و ابزارهایی که برای پایش تناسب اندام دارند.

اپل واچ سری ۶ بهترین جایگزین Fitbit Sense و Versa 3 برای آن دسته از افرادی است که موبایل آیفون در اختیار دارند. ساعت‌های اپل همواره جزو بهترین گجت‌های پوشیدنی بازار بوده‌اند و انبوهی ویژگی دیده نشده را به ارمغان می‌آورند.

Garmin Venu Sq بهترین جایگزینی است که می‌توانید برای Fitbit Charge 4 بیابید. اگرچه این گجت در فرم فاکتور ساعت هوشمند عرضه می‌شود، اما لیست قابلیت‌هایش بسیار شبیه به Charge 4 است.

شیائومی می بند ۶ بهترین جایگزین Fitbit Inspire 2 به حساب می‌آید. این دستبند سلامتی قیمتی ارزان دارد و در پایش تناسب اندام بسیار قدرتمند ظاهر می‌شود.

آیا واقعا به ساعت هوشمند نیاز دارید؟

منبع: Android Authority

The post راهنمای خرید دستبندها و ساعت‌های هوشمند فیت بیت – هرچه باید بدانید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala