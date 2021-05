یکی از افشاکنندگان اطلاعات درباره‌ی محصولات اپل به نام Jon Prosser به‌تازگی اعلام کرده است که اپل می‌خواهد نسل بعدی مک‌بوک ایر را در رنگ‌های متنوع و مشابه رنگ‌های استفاده شده در آی‌مک ۲۴ اینچ جدید عرضه کند.

در آخرین ویدیو منتشر شده در یوتوب توسط این افشاکننده او عنوان کرده است که همان منبع قابل اطمینانی که پیش‌تر به او درباره‌ی برنامه‌های اپل مبنی بر عرضه‌ی آی‌مک با رنگ‌های جدید و مختلف اطلاعاتی را داده بود، به‌تازگی به او گفته است که او نمونه‌ی اولیه از یک مک‌بوک را با رنگ آبی دیده است.

البته باید بگوییم که Prosser اعلام کرده که منبعی که او اطلاعات را از آن دریافت کرده بسیار رمزگونه صحبت کرده و او احتمال می‌دهد که اپل می‌خواهد در نسل جدید مک‌بوک ایر که در آن از تراشه‌ی جدید اپل M2 استفاده شده است، از رنگ‌های متنوعی استفاده کند.

اگر این اطلاعات منتشر شده توسط این شخص درست باشد باید بگوییم که به احتمال زیاد شاهد عرضه‌ی این دستگاه با رنگ‌های متنوع و مشابه لپ‌تاپ قدیمی iBook G3 خواهیم بود. اپل برای اولین‌بار در ماه اکتبر (مهر) از رنگ‌های متنوع و جذاب در آیپد ایر استفاده کرد و بعد از آن شاهد استفاده از رنگ‌های متنوع در نسل جدید آی‌مک هم بودیم.

تحلیلگر باسابقه‌‌ی محصولات اپل مینگ چی ‌کو پیش‌تر مدعی شده بود که اپل می‌خواهد در نسل‌های بعدی مک‌بوک ایر از نمایشگر Mini-LED استفاده کند. البته باید بگوییم که با وجود مطرح شدن این ادعا توسط این شخص به احتمال زیاد مدت زمان زیادی تا عرضه‌ی مک‌بوک ایر دارای این نوع نمایشگر باقی مانده است.

همچنین تحلیلگر نشریه‌ی بلومبرگ، Mark Gurman، هم پیش‌تر گفته بود که اپل در حال کار کردن بر روی یک نسخه‌ی باریک‌تر و سبک‌تر از مک‌بوک ایر است و به احتمال زیاد این شرکت در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ از این مک‌بوک ایر جدید رونمایی خواهد کرد.

با وجود مطرح شدن این صحبت توسط تحلیلگر نشریه‌ی بلومبرگ، این شخص در صحبت‌هایش عنوان نکرده است که اپل می‌خواهد این مدل را در رنگ‌های متنوعی عرضه کند.

