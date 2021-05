بخش اصلی موشک لانگ مارچ ۵بی چین که با خارج شدن از کنترل برای یک هفته باعث نگرانی بسیاری از مردم زمین شده بود، سرانجام در اقیانوس هند سقوط کرد.

با وجود آنکه تخمین‌های گوناگونی برای محل سقوط بخش اصلی موشک چینی لانگ مارچ ۵بی مطرح می‌شد، این سازه‌ی عظیم در نهایت در اقیانوس هند و شمال مالدیو سقوط کرد.

در حالی که در دورهای آخر پیش از ورود مجدد موشک به جو، مردم از سراسر زمین علائم سوختن آن را در آسمان دیده بودند، آژانس پروازهای سرنشین‌دار چین اعلام کرد که بقایای هسته‌ی خالی موشک با ۳۰ متر طول و ۵ متر قطر، ساعت ۱۰:۲۴ منطقه‌ی زمانی شرقی (۰۶:۵۴ به وقت تهران) در اقیانوس هند و محدوده‌ای به طول جغرافیایی ۷۲.۴۷ درجه‌ی شرقی و ۲.۶۵ درجه‌ی شمالی سقوط کرده است.

اطلاعات ارتش آمریکا هم از ردیابی این جرم کنترل‌نشده تأیید کرد که ورود مجدد در ساعت ۲۲:۱۵ منطقه‌ی زمانی شرقی (۰۶:۴۵ به وقت تهران) بر فراز شبه جزیره‌ی عربستان انجام شده و در اقیانوس هند سقوط کرده است. کاربران تصاویری از ورود مجدد این موشک به اشتراک گذاشته‌اند. از جمله فیلم زیر که توسط کاربری با نام Luffy تهیه شده، این موشک را بر فراز عمان نشان می‌دهد.

لانگ مارچ ۵بی که در ۲۹ آوریل (۹ اردیبهشت) بخش مرکزی ایستگاه فضایی «تیان‌هه» چین را با موفقیت در مدار قرار داده بود، اما خودش به جای ورود مجدد به جو، در مدار پایین‌تری قرار گرفت و زمینه را برای یک ورود کنترل نشده فراهم کرد. موضوعی که باعث نگرانی مردم سراسر جهان شد، هرچند کارشناسان احتمال برخورد به افراد را بسیار ناچیز عنوان کرده بودند.

با حرکت کنترل‌نشده‌ی هسته‌ی ۲۱ تنی این موشک در مدار، اسکادران هجدهم نیروی فضایی آمریکا، شرکت هوافضا، نظارت و ردیابی آژانس فضایی اروپا (EU SST) و برخی دیگر از نهادهای فضایی سراسر جهان ردیابی پیوسته‌ی آن را آغاز کردند.

با وجود آنکه این نهادها، احتمال سقوط در اقیانوس را بالا می‌دانستند اما تخمین‌های متفاوتی از محل سقوط بر روی زمین ارائه می‌دادند و در عین حال تأکید می‌کردند که با توجه به سرعت بالا، که حدود ۲۸ هزار کیلومتر بر ساعت بود، و همچنین وضعیت آب‌وهوایی تعیین زمان و محل دقیق برخورد ممکن نیست. ساعاتی پیش از ورود مجدد اما پنجره‌ی سقوط دقیق‌تر تعیین شد و در نهایت موشک در اقیانوس هند سقوط کرد.

در حالی که بیشتر بخش‌های موشک هنگام ورود مجدد به جو می‌سوزند اما قسمت‌های ساخته شده از مواد مقاوم در برابر حرارت مانند مخزن‌ها و پیشران‌های ساخته شده از فولاد ضد زنگ یا تیتانیوم، پس از ورود به جو به زمین می‌رسند.

چین پیش از این در روز جمعه اعلام کرده بود که احتمال آسیب رساندن بقایای موشک لانگ مارچ ۵بی به تأسیسات زمینی و یا هواگردها بسیار کم است.

عکس کاور: پرتاب موشک لانگ مارچ ۵بی

Credit: CASC

منبع: Space News

