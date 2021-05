ایسوس قرار است در تاریخ ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت) از گوشی‌های سری ذن‌فون ۸ در دو مدل استاندارد و فلیپ رونمایی کند. تا آن زمان تنها ۳ روز زمان باقی مانده و در همین راستا امروز خبری منتشر شد که در آن شاهد افشای اطلاعات پیرامون مشخصات فنی کامل ذن‌فون ۸ بودیم.

ایسوس امسال برنامه‌ی ویژه‌ای برای پرچم‌دارهای خود دارد. با تولید یک گوشی در ابعاد کوچک، شرکت تایوانی نشان داده قصد دارد به طور جدی وارد رقابت با شرکت‌های مطرح بازار شود و در این مسیر به خواسته‌ی کاربران هم توجه زیادی داشته. به همین خاطر است که گوشی‌های خود را برخلاف سال قبل در دو اندازه راهی بازار می‌کند تا نیازهای بیشتری را پوشش دهد.

تا به این لحظه در رابطه با گوشی‌های سری ذن‌فون ۸ اطلاعات زیادی منتشر شده بود؛ در خبر اخیر هم اطلاعات زیادی در رابطه با آن‌ها فاش شد اما به نظر می‌رسید خیلی کامل نباشد چون اندکی با آنچه که ایسوس خود در توییتر به عنوان تیزری از مشخصات و قابلیت‌های این گوشی‌ها منتشر می‌کرد مغایرت داشت. اما در همان خبر بود که توانستیم به تصاویر پرچم‌داران جدید ایسوس هم دسترسی داشته باشیم؛ بنابراین می‌دانیم قرار است تا سه روز دیگر شاهد چه پرچم‌دارانی باشیم.

امروز اما افشاگری با نام Mukul Sharma در توییتر، پستی را منتشر کرد که در آن، شاهد افشای اطلاعات کامل ایسوس ذن فون ۸ بودیم. این گوشی طبق شایعات قرار بود ذن‌فون ۸ مینی نام داشته باشد اما به نظر می‌رسد ایسوس نظر دیگری داشت و آن را بدون هیچگونه پسوند راهی بازار می‌کند.

البته آنچه که این افشاگر در رابطه با مشخصات فنی ذن‌فون ۸ گفته تا حد زیادی با آنچه که پیش‌تر می‌دانستیم مطابقت دارد. مثلا تجهیز آن به اسنپدراگون ۸۸۸ که این گوشی را به یکی از قدرتمندترین گوشی‌های کوچک‌تر از ۶ اینچ (۵.۹۲ اینچ) در جهان تبدیل می‌کند. همچنین به نظر می‌رسد در بهترین مدل این گوشی ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی و در مدل پایه هم ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی از نوع UFS 3.1 استفاده شده تا بدین ترتیب از لحاظ مولتی تسکینگ هم کاربران با بودجه‌ی مختلف بتوانند مطابق نیاز خود، یک مدل را انتخاب کنند.

نمایشگر این گوشی هم طبق آنچه که پیش‌تر شنیده بودیم ۵.۹۲ اینچی است و از وضوح +FHD بهره می‌برد. اما برخلاف اطلاعات منتشر شده در گزارش قبل، نمایشگر این گوشی به‌جای ۹۰ هرتز، ۱۲۰ هرتزی خواهد بود که خود ایسوس هم در تیزر اخیر خود به این مورد اشاره کرده بود. ظاهرا این نمایشگر توسط سامسونگ تولید خواهد شد و در آن از فناوری E4 AMOLED استفاده شده. پوشش روی آن هم گوریلاگلس Victus خواهد بود تا بدین ترتیب کاربر از بابت خط و خش و ضربات احتمالی آسوده‌خاطر باشد. مقاومت این پوشش محافظ هم در تست‌های مختلف کاملا ثابت شده و خوشبختانه نگرانی از این بابت وجود نخواهد داشت.

اینکه جنس بدنه از چه خواهد بود مشخص نیست اما می‌توان با در نظر گرفتن شواهد موجود، پیش‌بینی کرد جنس فریم از فلز و جنس پنل پشتی هم از گوریلا گلس باشد. حال چه نوعی از گوریلا گلس، نمی‌دانیم. همچنین خبری که پیش‌تر منتشر شده بود از بهره‌مندی این محصول به استاندارد ضد آب IP68 خبر داد که در حال حاضر بالاترین استاندارد ضد آب و گرد و غبار در گوشی‌هاست. ایسوس ذن‌فون ۸ یک گوشی کوچک با ابعاد ۸.۹ × ۶۸.۵ × ۱۴۸ میلی‌متر بوده و تنها ۱۶۹ گرم وزن دارد اما ایسوس در همین ابعاد کوچک توانست از یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده کند تا بدین ترتیب هیچ نگرانی از بابت طول عمر باتری بوجود نیاید. همچنین درون جعبه یک شارژر ۳۰ واتی هم وجود خواهد داشت که نکته‌ی مثبتی به حساب می‌آید.

سیستم صوتی ذن‌فون ۸ متشکل از یک جک ۳.۵ میلی‌متری با خروجی صدای Hi-Fi است و درون خود گوشی هم از بلندگوهای استریو استفاده شده. روی فریم پایینی محصول هم ۳ میکروفون تعبیه شده تا بدین ترتیب صدای کاربر با شفاف‌ترین حالت ممکن ضبط شده یا در مکالمات به مخاطب انتقال پیدا کند.

روی پنل پشتی شاهد استفاده از یک دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی هستیم که ساخت سونی بوده و از سنسور IMX686 بهره می‌برد. این دوربین می‌تواند در وضوح ۸K به فیلم‌برداری بپردازد و در وضوح ۴K، ویدیوهای اسلوموشن با سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه ضبط کند. ذن‌فون ۸ روی پنل پشتی خود تنها دو دوربین دارد که به مشخصات یکی از آن‌ها اشاره شد؛ سنسور بعدی ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض است که به نظر می‌رسد می‌تواند در نقش دوربین ماکرو هم ظاهر شود. این یعنی قابلیت فوکوس خودکار هم در این دوربین وجود خواهد داشت.

بلوتوث نسخه‌ی ۵.۲، وای‌فای نسل ۶، بهره‌مندی از اینترنت ۵G، رادیو FM و بسیاری موارد دیگر از سایر مشخصاتی هستند که ذن‌فون ۸ با خود به همراه خواهد داشت. در رابطه با قیمت این گوشی یا مدل فلیپ خبری به میان نیامده اما خوشبختانه تا انتشار اطلاعات رسمی پیرامون این موضوع تنها ۳ روز باقی مانده.

مشخصات فنی و تصاویر ایسوس ذن‌فون ۸ و ذن‌فون ۸ فلیپ لو رفت

منبع: GSMArena

The post مشخصات فنی کامل ایسوس ذن‌فون ۸ به بیرون درز کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala