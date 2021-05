شیائومی در حال حاضر بین ۵ شرکت بزرگ بازار موبایل قرار دارد و بعد از سامسونگ و اپل، توانسته رتبه‌ی سوم این بازار را از آن خود کند. این شرکت چینی به تولید گوشی‌های جذاب مقرون‌به‌صرفه شهرت دارد و در عین حال انواع و اقسام گجت‌ها و محصولات دیگر را هم راهی بازار می‌کند.

از لپ‌تاپ و تلویزیون گرفته تا پلوپز و جاروبرقی، این شرکت و برندهای فرعی آن تقریبا همه نوع محصولی را به دست کاربران می‌رسانند. حتی می‌توانید ناخن‌گیر، سشوار و پیچ‌گوشتی‌های ساخت شیائومی را هم پیدا کنید. بسیاری از کاربران فکر می‌کنند این شرکت کار خود را با فروش گوشی‌ها آغاز کرده ولی باید بگوییم که اولین محصول شیائومی اصلا مبتنی بر سخت‌افزار نبود.

راهنمای خرید محصولات شیائومی؛ هر آنچه باید درباره‌ی شیائومی بدانید

اولین محصول شیائومی رابط کاربری MIUI است که امروزه هم در تقریبا تمام گوشی‌های این شرکت دیده می‌شود. شیائومی این رابط کاربری را در آگوست ۲۰۱۰ منتشر کرد. از همان ابتدا، این رابط کاربری مورد توجه طرفداران کاستوم رام‌ها قرار گرفت. در ادامه می‌توانید ویدیوی مربوط به اولین نسخه‌ی این رابط کاربری را مشاهده کنید که مبتنی بر اندروید ۲.۲ بود.

اولین نسخه‌های MIUI با گوشی‌هایی مانند گوگل نکسوس وان، نکسوس اس، HTC Desire، موتورولا دروید و HTC HD2 سازگار بودند. در آن زمان، شیائومی هیچ گوشی هوشمندی برای ارائه‌ی این رابط کاربری نداشت.

از بین مهم‌ترین ویژگی‌های نسخه‌های اولیه‌ی MIUI به لاک اسکرین با قابلیت شخصی‌سازی، پوشه‌ها، پشتیبانی از انواع تم‌ها (که در آن زمان رایج نبود)، امکان حذف اپلیکیشن‌ها با کشیدن آن‌ها به بالای نمایشگر (یک ویژگی جدید دیگر) و امکاناتی مانند ایجاد فهرست سیاه برای پیامک‌ها و شماره تلفن‌ها می‌توانیم اشاره کنیم. از همان نسخه‌های ابتدایی، کاملا روشن بود که شیائومی برای طراحی این رابط کاربری از مولفه‌های iOS الگوبرداری کرده است.

شیائومی از همان ابتدا نشان داد که به خواسته‌های کاربران توجه می‌کند و به همین خاطر کاربران می‌توانستند ایده‌های خود را به این شرکت اطلاع دهند و بسیاری از این ایده‌ها در نسخه‌های بعدی MIUI عملی می‌شدند. چنین رویکردی را بعدها شرکت‌های دیگری هم اتخاذ کردند.

در نهایت، شرکت شیائومی‌ در سال ۲۰۱۱ از اولین گوشی خود به نام می ۱ رونمایی کرد. بدنه‌ی این گوشی از جنس پلاستیک بود ولی در عوض از ویژگی‌های سخت‌افزاری جذابی بهره می‌برد. می ۱ از چیپست اسنپدراگون S3، یک گیگابایت رم، ۴ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش و باتری ۱۹۳۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. به همین خاطر در برابر پرچم‌داران هم‌دوره‌ی خود حرف زیادی برای گفتن داشت.

در حال حاضر، شیائومی برای گوشی‌های خود همچنان از رابط کاربری MIUI استفاده می‌کند و جدیدترین گوشی‌های این شرکت از نسخه‌ی ۱۲.۵ این رابط کاربری بهره می‌برند. با وجود اینکه این رابط کاربری به دلیل برخی مشکلات مورد انتقاد گروهی از کاربران قرار می‌گیرد، اما همچنان بخش مهمی از هویت شیائومی را تشکیل می‌دهد.

چرا شیائومی باید مشکلات رابط کاربری MIUI را زودتر برطرف کند؟

