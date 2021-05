آپدیت One UI 3.1 برای گلکسی A21s، گلکسی A41 و گلکسی تب A7 منتشر شد

سامسونگ در نظر دارد آپدیت رابط کاربری One UI 3.1 را برای تعداد زیادی از گوشی‌های گلکسی عرضه کند. تا به این لحظه گوشی‌های زیادی این آپدیت را دریافت کردند اما به‌تازگی متوجه شدیم این به‌روزرسانی برای دو گوشی گلکسی A21s و گلکسی A41 و تبلت گلکسی تب A7 هم منتشر شده.

One UI 3.1 جدیدترین رابط کاربری سامسونگ بوده و از قابلیت‌های بسیار زیادی هم برخوردار است. شرکت کره‌ای این آپدیت را ابتدا با گوشی‌های سری گلکسی S21 معرفی کرد و به مرور آن را برای سایر گوشی‌های خود، اعم از میان‌رده، اقتصادی و بالارده عرضه کرد. بنابراین خبر بسیار خوبی که وجود دارد این است که حتی کاربرانی با گوشی‌های ارزان‌قیمت دو سال قبل هم می‌توانند این رابط جدید را با تمام قابلیت‌های خوبی که دارد دریافت کرده و از کار با آن لذت ببرند.

در هفته‌هایی که گذشت، دیدیم که سامسونگ آپدیت رابط کاربری One UI 3.1 را برای بسیاری از گوشی‌های پرچم‌دار خود منتشر کرد. حال می‌بینیم که سه محصول دیگر شامل دو گوشی و یک تبلت ارزان‌قیمت هم همین آپدیت را دریافت کرده‌اند؛ گلکسی A21s، گلکسی A41 و گلکسی تب A7 که مدل آخر یک تبلت اقتصادی است.

همانطور که در بالا اشاره شد، رابط کاربری One UI 3.1 قابلیت‌های خوب زیادی دارد که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان با ادغام‌سازی یک سری از اپلیکیشن‌های مهم گوگل با اکوسیستم سامسونگ اشاره کرد. مثلا گوگل Discover و گوگل Duo. برخی از دارندگان گوشی‌های گلکسی گزارش کرده‌اند که قابلیت جلوه‌گذاری در پس‌زمینه‌ی تماس‌های ویدیویی هم به گوشی آنها اضافه شده و برخی دیگر هم قابلیت Director’s view گلکسی S21 اولترا (مشاهده‌ی زاویه‌ی تمام دوربین‌ها حین فیلم‌برداری با یک دوربین) و Single Take 2.0 را دریافت کرده‌اند.

اما برای تبلت گلکسی تب A7 هم یک سری قابلیت‌های کاربردی اضافه شده که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌تواند به امکان اشتراک‌گذاری نمایشگر دوم و صفحه‌کلید بی‌سیم اشاره کرد. به خاطر داشته باشید که رابط One UI 3.1 پر است از قابلیت‌های جذابی که متاسفانه تعدادی از آن‌ها فقط در گوشی‌های قدرتمند در دسترس قرار دارند و گوشی‌های پایین‌رده از آن‌ها بی‌بهره خواهند بود. با این حال هرآنچه که اهمیت بسیار بالایی برای گوشی داشته باشد برای همه‌ی آن‌ها منتشر خواهد شد.

برای چک کردن وضعیت آپدیت گوشی‌های خود فقط کافی است وارد تنظیمات شده و در بخش به‌روزرسانی نرم‌افزار (Software Update)، ببینید آیا به‌روزرسانی جدید برایتان در دسترس هست یا خیر.

گلکسی A70 آپدیت اندروید ۱۱ و رابط کاربری One UI 3.1 را دریافت کرد

منبع: PhoneArena

