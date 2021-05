همیلتون در گرندپری اسپانیا از فصل ۲۰۲۱ فرمول یک سرسختانه اول شد

لوئیس هملیتون از تیم مرسدس همچنان در فصل ۲۰۲۱ فرمول یک پیشتاز است و در چهارمین مسابقه که در پیست اسپانیا برگزار شد، با هوشمندی توانست حریفان خود را پشت سر بگذارد و به قهرمانی دست یابد.

برخلاف دور قبل که همیلتون از ابتدای مسابقه فاصله‌ی خود را با بقیه‌ی شرکت‌کنندگان حفظ کرده بود، این بار اما در ابتدای مسابقه و هنگامی که «ماکس فرستاپن» (Max Verstapen) یک عبور تماشایی از کنار او داشت، برتری خود را از دست داد. هرچند استراتژی هملیتون برای مسابقه باز هم برتری خود را نشان داد و او که مدت طولانی در تعقیب فرستاپن بود، در دورهای پایانی به آسانی از او عبور کرد تا پیروزی گرندپری اسپانیا در فصل ۲۰۲۱ فرمول یک را از آن خود کند.

«والتری بوتاس» (Valtteri Botas) دومین راننده‌ی مرسدس هم با اختلاف زیاد سوم شد و شاید بتوان مهم‌ترین لحظه‌ی او در مسابقه را هنگامی دانست که برای مدت کوتاهی همیلتون را در حالی که برای رسیدن به فرستاپن تلاش می‌کرد، پشت سر خود نگه داشت.

رده‌بندی نهایی مسابقه

جایگاه راننده تیم دور زمان/فاصله هنگام پایان تأخیر ۱ لوئیس همیلتون مرسدس ۶۶ ۱:۳۳’۰۷.۶۸۰ – ۲ ماکس فرستاپن رد بول ۶۶ ۱:۳۳’۲۳.۵۲۱ ۱۵.۸۴۱ ۳ والتری بوتاس مرسدس ۶۶ ۱:۳۳’۳۴.۲۹۰ ۲۶.۶۱۰ ۴ فراری ۶۶ ۱:۳۴’۰۲.۲۹۶ ۵۴.۶۱۶ ۵ رد بول ۶۶ ۱:۳۴’۱۱.۳۵۱ ۱’۰۳.۶۷۱ ۶ مک‌لارن ۶۶ ۱:۳۴’۲۱.۴۴۸ ۱’۱۳.۷۶۸ ۷ فراری ۶۶ ۱:۳۴’۲۲.۳۵۰ ۱’۱۴.۶۷۰ ۸ مک‌لارن ۶۵ ۱ دور ۱ دور ۹ آلپاین ۶۵ ۱ دور ۱ دور ۱۰ پیر گاسلی آلفاتاوری ۶۵ ۱ دور ۱ دور ۱۱ استون مارتین ۶۵ ۱ دور ۱ دور ۱۲ آلفا رومئو ۶۵ ۱ دور ۱ دور ۱۳ استون مارتین ۶۵ ۱ دور ۱ دور ۱۴ ویلیامز ۶۵ ۱ دور ۱ دور ۱۵ آلفا رومئو ۶۵ ۱ دور ۱ دور ۱۶ ویلیامز ۶۵ ۱ دور ۱ دور ۱۷ فرناندو آلونسو آلپاین ۶۵ ۱ دور ۱ دور ۱۸ هاس ۶۴ ۲ دور ۲ دور ۱۹ نیکیتا مازپین هاس ۶۴ ۲ دور ۲ دور آلفاتاوری ۶

ساعت آغاز مسابقات فصل ۲۰۲۱ فرمول یک

روند برگزاری رقابت جایزه بزرگ اسپانیا

از آغاز مسابقه تا پیچ ۱ این همیلتون بود که در جایگاه نخست قرار داشت اما فرستاپن خیلی زود از درون پیچ از کنار او گذشت و اول شد. «شارل لکرلک» (Charles Leclerc) از فراری هم هنگام خروج از پیچ ۳ از بوتاس عبور کرد و سوم شد و «دنیل ریکاردو» (Daniel Ricciardo) از مک‌لارن، «سرجیو پرز» (Sergio Perez) از رد بول، «استبان اوکون» (Esteban Ocon) از آلپاین و «کارلوس ساینز» (Carlos Sainz) از فراری هم رده‌های بعدی را در چیدمان ابتدای مسابقه به خود اختصاص دادند.

در یک سو بوتاس تلاش می‌کرد تا راهی برای عبور از لکرلک پیدا کند و کمی جلوتر فرستاپن به سرعت از همیلتون فاصله گرفت. در دور ۸ مسابقه متوقف شد تا خودروی ایمنی، مسیر را که در پیچ ۱۰ بر اثر خراب شدن موتور اتومبیل «یوکی سونودا» (Yuki Tsunoda) از آلفاتاوری مسدود شده بود، پاکسازی کند.

با آغاز دوباره‌ی مسابقه، همیلتون باز هم نتوانست به فرستاپن برسد اما آن‌سوتر «لانس استرول» (Lance Stroll) از استون مارتین در پیچ ۵ از خودروی آلپاین به رانندگی «فرناندو آلونسو» (Fernando Alonso) گذشت تا به جایگاه دهم برسد.

با نزدیک شدن به چرخه‌ی پیت‌استاپ، همیلتون برای رسیدن به نزدیکی فرستاپن سریع‌ترین دور خود را پیش گرفت. از میان ۵ بازیکن برتر، بوتاس اولین کسی بود که برای تعویض لاستیک رفت و فرستاپن در دور بعد این کار را کرد و باعث شد تا همیلتون به اختلاف نیم ثانیه با او برسد.

فرستاپن با یک توقف طولانی در پیت‌استاپ روبه‌رو شد زیرا زمان تعویض هر دو لاستیک سمت چپ خودروی او به دلیل تماس دیر با تیم و تأخیر در رسیدن از گاراژ، بیش از حد طول کشید و بنابراین ۲ ثانیه به سود همیلتون شد. اگرچه همیلتون هم مسیر آسانی را طی نمی‌کرد زمان را از دست داد زیرا ناچار بود برای گذر از «نیکیتا مازپین» (Nikita Mazepin) از هاس که با تعداد دور کم‌تر در جلوی او قرار داشت، دست‌وپنجه نرم کند. در سوی دیگر پیست، توقف زودهنگام بوتاس هم باعث شد لکلرک به جایگاه سوم دست یابد.

همیلتون چند دور دیگر هم با لاستیک‌های نرم که از آغاز سوار بر آن‌ها بود ادامه داد و پس از خروج از پیت‌استاپ، اگرچه خیلی خوب پشت سر فرستاپن قرار گرفت، اما لاستیک‌های متوسط جدیدش چهار دور تازه‌تر از لاستیک‌های فرستاپن بودند. با این وجود، هملیتون فاصله‌ی خود را با فرستاپن کاهش داد و پس از پیمودن نیمی از مسیر دوباره پشت دم اتومبیل او قرار گرفت. با وجود قرار گرفتن در پشت خودروی فرستاپن و محدوده‌ی DRS، نتوانست به اندازه‌ی کافی نزدیک شود و از او بگذرد.

مرسدس تصمیم گرفت تا بار دیگر در دور ۴۳ همیلتون را به پیت‌استاپ بیاورد که نشان‌دهنده‌ی اهمیت پیروزی برای این تیم بود. در این زمان فرستاپن بیرون از پیت‌استاپ ماند و ۲۳ ثانیه برتری خود را حفظ کرد. استراتژی رد بود این بود تا همیلتون در گرندپری اسپانیا از رقابت‌های فرمول یک ۲۰۲۱، با شرایط مشابه گرندپری ۲۰۱۹ مجارستان، پیروزی خود را تکرار نکند.

فهرست کامل رانندگان و تیم‌های فصل ۲۰۲۱ مسابقات فرمول یک

در طول تعقیب و گریز همیلتون، بوتاس او را برای نیم دور پشت سر خود نگه داشت و به این ترتیب همیلتون زمان ارزشمندی را برای رسیدن به فرستاپن از دست داد. سپس بوتاس برای تعویض به لاستیک‌های نرم به پیت‌استاپ رفت که باعث شد در رقابت عقب بماند و هشت دور باقیمانده را پشت سر لکلرک باشد.

در حالی که ده دور تا پایان مانده بود، همیلتون فاصله‌ی خود را با فرستاپن به زیر ۷ ثانیه کاهش داد و تقریبا ۲ ثانیه در هر دور سریع‌تر می‌رفت. او در دور ۵۹ دوباره به پشت فرستاپن رسید و یک دور بعد با اولین تلاش در پیچ ۱ از او عبور کرد تا برنده‌ی این مسابقه باشد.

سپس فرستاپن برای گرفتن سریع‌ترین دور مسابقه، لاستیک‌های خود را با لاستیک‌های نرم تازه تعویض کرد و تلاش او نتیجه داد. هرچند باعث شد تا ۲۲ ثانیه از همیلتون عقب بماند و در نهایت با ۱۵ ثانیه تأخیر نسبت به همیلتون به خط پایان رسید و بوتاس هم ۱۰ ثانیه دیرتر به مسابقه پایان داد و لکرلک چهارم شد.

پرز با یک حرکت عالی به بیرون پیچ ۱ از کنار ریکاردو گذشت تا پنجم شود. ریکاردو و ساینز هم هر دو اوکون را پشت سر گذاشتند و به ترتیب ششم و هفتم شدند. حتی نوریس هم از اوکون که به شدت عقب افتاده بود، گذشت و به جایگاه هشتم رسید.

نبرد برای رسیدن به آخرین امتیازها بسیار شدید بود. استرول و آلونسو در پیچ ۱ با یکدیگر درگیر شدند و در نهایت استرول در حالی که ۴ دور تا پایان مانده بود، پیش افتاد. «پیر گاسلی» (Pierre Gasly) از آلفاتاوری هم استرول را پشت سر گذاشت تا به جایگاه دهم دست یابد.

با پایان یافتن گرندپری ۲۰۲۱ اسپانیا که در پیست بارسلون-کاتالونیا (Circuit de Barcelona-Catalunya‎) برگزار شد، باید دید جایگاه تیم‌ها در در رقابت بعدی این فصل فرمول ۱ که در موناکو برگزار می‌شود، به چه شکل خواهد بود و آیا رد بول می‌توند دوباره به جایگاه نخست برسد؟

سریع‌ترین دور مسابقه

جایگاه راننده تیم دور زمان تأخیر سرعت (km/h) ۱ ماکس فرستاپن رد بول ۶۲ ۱’۱۸.۱۴۹ ۲۱۴.۴۳۶ ۲ والتری بوتاس مرسدس ۶۵ ۱’۱۹.۴۳۰ ۱.۲۸۱ ۲۱۰.۹۷۸ ۳ سرجیو پرز رد بول ۶۰ ۱’۱۹.۴۸۳ ۱.۳۳۴ ۲۱۰.۸۳۷ ۴ فراری ۶۴ ۱’۲۰.۴۵۹ ۲.۳۱۰ ۲۰۸.۲۷۹ ۵ لوئیس همیلتون مرسدس ۵۴ ۱’۲۰.۶۶۵ ۲.۵۱۶ ۲۰۷.۷۴۸ ۶ فرناندو آلونسو آلپاین ۶۳ ۱’۲۱.۱۸۲ ۳.۰۳۳ ۲۰۶.۴۲۵ ۷ مک‌لارن ۵۶ ۱’۲۱.۲۷۹ ۳.۱۳۰ ۲۰۶.۱۷۸ ۸ پیر گاسلی آلفاتاوری ۶۴ ۱’۲۱.۳۷۵ ۳.۲۲۶ ۲۰۵.۹۳۵ ۹ فراری ۵۳ ۱’۲۱.۵۶۸ ۳.۴۱۹ ۲۰۵.۴۴۸ ۱۰ مک‌لارن ۶۰ ۱’۲۱.۸۵۳ ۳.۷۰۴ ۲۰۴.۷۳۲ ۱۱ استون مارتین ۴۷ ۱’۲۲.۶۰۷ ۴.۴۵۸ ۲۰۲.۸۶۴ ۱۲ میک شوماخر هاس ۵۴ ۱’۲۲.۶۳۷ ۴.۴۸۸ ۲۰۲.۷۹۰ ۱۳ آلفا رومئو ۴۲ ۱’۲۲.۸۰۲ ۴.۶۵۳ ۲۰۲.۳۸۶ ۱۴ استون مارتین ۵۶ ۱’۲۲.۸۲۰ ۴.۶۷۱ ۲۰۲.۳۴۲ ۱۵ آلفا رومئو ۵۴ ۱’۲۲.۸۶۸ ۴.۷۱۹ ۲۰۲.۲۲۵ ۱۶ نیکلاس لطیفی ویلیامز ۵۷ ۱’۲۲.۹۰۵ ۴.۷۵۶ ۲۰۲.۱۳۴ ۱۷ ویلیامز ۳۰ ۱’۲۳.۲۰۸ ۵.۰۵۹ ۲۰۱.۳۹۸ ۱۸ آلپاین ۴۶ ۱’۲۳.۳۱۱ ۵.۱۶۲ ۲۰۱.۱۴۹ ۱۹ نیکیتا مازپین هاس ۴۵ ۱’۲۴.۰۴۰ ۵.۸۹۱ ۱۹۹.۴۰۵ ۲۰ آلفاتاوری ۵ ۱’۲۴.۸۲۵ ۶.۶۷۶ ۱۹۷.۵۵۹

عکس کاور: لوئیس همیلتون راننده‌ی مرسدس، برنده‌ی گرندپری اسپانیا از فصل ۲۰۲۱ رقابت‌های فرمول یک

Credit: Steven Tee / Motorsport Images

