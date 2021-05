طبق گزارش‌های منتشر شده به احتمال زیاد در کنفرانس گوگل I/O امسال که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت آغاز می‌شود، شاهد معرفی گوشی گوگل پیکسل ۵a خواهیم بود. مطمئناً این گوشی در مقایسه با پیکسل ۵ ویژگی‌های متفاوتی خواهد داشت و در ادامه با توجه به شایعات و گزارش‌های مطرح شده، به تفاوت‌ها و شباهت‌های احتمالی بین این دو گوشی می‌پردازیم.

قیمت

پیکسل ۵ با قیمت پایه‌ی ۶۹۹ دلار راهی بازار شد که این یعنی ۲۰۰ دلار گران‌تر از پیکسل ۴a 5G است و در مقایسه با پیکسل ۴a هم ۳۵۰ دلار قیمت بیشتری دارد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جذاب پیکسل ۴a، همین قیمت ۳۴۹ دلاری آن است که با وجود این قیمت پایین، می‌تواند عکس‌های بسیار جذابی را ثبت کند. بنابراین امیدواریم گوگل برای نسل بعدی آن هم قیمت پایینی را در نظر بگیرد.

البته با توجه به اینکه ظاهراً پیکسل ۵a در مقایسه با نسل قبلی از ویژگی‌های بسیار بهتری مانند چیپست بهتر و قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G بهره می‌برد، به احتمال زیاد این شرکت نمی‌تواند قیمت آن را چندان پایین نگه دارد. اما حتی اگر قیمت این گوشی افزایش پیدا کند، احتمالا شاهد افزایش قابل توجهی نخواهیم بود زیرا یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت پیکسل ۴a به همین قیمت پایین آن برمی‌گردد.

در رابطه با قیمت این گوشی هنوز گزارش موثقی منتشر نشده اما احتمالا با قیمت بین پیکسل ۴a و پیکسل ۴a 5G راهی بازار خواهد شد.

طراحی و نمایشگر

گوگل توجه چندانی به طراحی گوشی‌های خود نشان نمی‌دهد و به همین خاطر گوشی‌های میان‌رده و پرچم‌دار این شرکت هم از نظر ظاهری شباهت زیادی به یکدیگر دارند. با توجه به رندرهای منتشر شده از این گوشی، با طراحی مشابه با پیکسل ۵ سروکار داریم. اما با توجه به اینکه گوگل برای گوشی‌های ارزان‌تر خود از بدنه‌های پلاستیکی استفاده می‌کند، به احتمال زیاد برای پیکسل ۵a هم شاهد تکرار این رویکرد خواهیم بود.

از دیگر تفاوت‌های کلیدی باید به جک هدفون اشاره کنیم. پیکسل ۵a مانند نسل قبلی از این مشخصه بهره می‌برد ولی در بدنه‌ی پیکسل ۵ جک هدفون تعبیه نشده است. همچنین به نظر می‌رسد پیکسل ۵a از نمایشگر اولد ۶.۲ اینچی با رزولوشن فول اچ‌دی بهره می‌برد. این یعنی نسبت به نمایشگر ۶ اینچی پیکسل ۵ اندکی بزرگ‌تر است اما از طرف دیگر، به احتمال زیاد برخلاف این گوشی از رفرش ریت ۹۰ هرتز پشتیبانی نمی‌کند. البته با توجه به همه‌گیری نمایشگرهای دارای رفرش ریت بالا در گوشی‌های میان‌رده، شاید گوگل برای این گوشی هم چنین مشخصه‌ای را ارائه دهد.

دوربین‌ها

تصاویر رندر منتشر شده از پیکسل ۵a، دوربین دوگانه‌ی این گوشی را نشان می‌دهند که احتمالا مانند پیکسل ۵ شاهد دوربین واید و اولترا واید خواهیم بود. علاوه بر این، مدتی قبل گوگل تصادفا عکسی را منتشر کرد که بعد از بررسی‌های انجام شده، مشخص شد توسط دوربین اولترا واید پیکسل ۵a ثبت شده است.

اگرچه در مورد تعداد دوربین‌های پیکسل ۵a شک و تردید چندانی وجود ندارد، اما در نهایت نرم‌افزار گوگل که در زمینه‌ی پردازش تصاویر انجام وظیفه می‌کند، مهم‌ترین نقش را ایفا خواهد کرد. بنابراین، به احتمال زیاد بسیاری از قابلیت‌های نرم‌افزاری مربوط به پردازش تصاویر در پیکسل ۵ به گوشی پیکسل ۵a راه پیدا می‌کند.

عملکرد

گوگل سال گذشته گوشی پرچم‌دار خود را با اسنپدراگون ۷۶۵G عرضه که یک چیپست میان‌رده محسوب می‌شود. گفته می‌شود این تصمیم را برای پایین نگه داشتن قیمت این گوشی اتخاذ کرده است. حالا بر اساس گزارش‌های مختلف، ظاهرا پیکسل ۵a هم از همین چیپست بهره می‌برد که تصمیم عجیبی به حساب می‌آید.

از یک طرف، این گوشی توان پردازشی برابر با مدل پرچم‌دار را ارائه خواهد کرد و در ضمن دیگر گوگل نیازی به عرضه‌ی مدل ۵G این گوشی ندارد. اما از طرف دیگر، استفاده از چیپست قدیمی برای گوشی جدید-حتی اگر قیمت پایینی داشته باشد-احتمالا با واکنش منفی بخشی از کاربران روبرو می‌شود. در این میان، اگر گوگل می‌خواهد برای این گوشی از چیپست گوشی‌های پیکسل ۵ و پیکسل ۴a 5G استفاده کند، آیا می‌تواند قیمت آن را پایین نگه دارد؟

عمر باتری

گوشی‌های گوگل پیکسل معمولا مشکل عمر باتری دارند و مثلا عمر باتری پیکسل ۵ از میانگین گوشی‌های رقیب کمتر بود. البته باید خاطرنشان کنیم باتری این گوشی عملکرد بهتری نسبت به پیکسل ۴a داشت. بخش مهمی از این مشکل، به پایین بودن ظرفیت باتری این گوشی‌ها برمی‌گردد. به عنوان مثال، پیکسل ۴a با باتری ۳۱۴۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار شد.

با توجه به اینکه پیکسل ۵a از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کند، بدون شک گوگل باید از باتری بزرگ‌تری استفاده کند و شاید مانند پیکسل ۴a 5G از باتری ۳۸۸۵ میلی‌آمپر ساعتی استفاده شود. البته اگر گوگل می‌خواهد قیمت این گوشی را پایین نگه دارد، احتمالا بار دیگر شاهد استفاده از باتری کوچکی خواهیم بود.

همچنین از آنجایی که فقط برخی از گوشی‌های پرچم‌دار گوگل از قابلیت شارژ بی‌سیم بهره می‌برند، پس برای گوشی پیکسل ۵a نباید انتظار بهره‌گیری از این مشخصه را داشته باشیم و کاربران باید به همان شارژ سیمی بسنده کنند.

سخن آخر

طبق شواهد و قرائن موجود، پیکسل ۵a روی هم رفته تفاوت‌های زیادی نسبت به پیکسل ۵ ندارد و شباهت‌های بین آن دو بیشتر از تفاوت‌های آن‌ها است. اما در نهایت هنوز در مورد قیمت این گوشی گزارش موثقی منتشر نرده و اگر گوگل بتواند آن را با قیمت پایینی به دست کاربران برساند، احتمالا با استقبال خوبی مواجه می‌شود.

۵ ویژگی که از گوگل پیکسل ۵a انتظار داریم

