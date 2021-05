طبق گزارشی که به تازگی منتشر شده، سامسونگ قصد دارد در ماه آگوست (مرداد-شهریور) از گوشی‌های گلکسی S21 فن ادیشن، گلکسی زد فولد ۳ و گلکسی زد فلیپ ۳ رونمایی کند. یکی از رسانه‌های کره‌ای اعلام کرده که سامسونگ در حال مذاکره با اپراتورهای مخابراتی این کشور برای عرضه‌ی گوشی‌های موردنظر در اواخر ماه آگوست است.

در همین زمینه، باید به یک سند از سامسونگ اشاره کنیم که ماه‌ها قبل افشا شد و طبق این سند، سامسونگ در تاریخ ۱۹ آگوست (۲۸ مرداد) از گوشی گلکسی S21 فن ادیشن رونمایی خواهد کرد. با توجه به این سند و البته گزارش جدید منتشر شده، به نظر می‌رسد این گوشی زودتر از نسل قبلی معرفی می‌شود. برای یادآوری باید بگوییم که S21 فن ادیشن سال گذشته در ماه سپتامبر رونمایی شد.

با این حال، ماه قبل گزارشی منتشر شد که ماه ژوئیه (تیر-مرداد) را برای معرفی گوشی‌های گلکسی زد فلیپ ۳ و زد فولد ۳ مطرح کرده بود. این گوشی‌های تاشو قرار است امسال جای خالی سری نوت را پر کنند و بر اساس گزارش‌های مختلف، گوشی زد فولد ۳ از قلم S Pen هم پشتیبانی می‌کند. با توجه به این موضوع، معرفی این گوشی‌ها در ماه آگوست یک تصمیم منطقی محسوب می‌شود زیرا معمولا سری جدید نوت در همین ماه معرفی می‌شدند.

طی هفته‌های گذشته گزارش‌های زیادی در مورد این گوشی‌ها منتشر شده و با خیال راحت می‌توانیم به بخش بزرگی از ویژگی‌های آن‌ها بپردازیم. در هر صورت اگر سامسونگ واقعا می‌خواهد در ماه آگوست از این گوشی‌ها رونمایی کند، به احتمال زیاد به‌زودی گزارش‌های بیشتری در مورد این موضوع منتشر خواهد شد.

از نسل جدید گوشی‌های تاشوی سامسونگ چه انتظاراتی داریم؟

منبع: Android Authority

The post تاریخ احتمالی معرفی گلکسی زد فولد ۳ و گلکسی زد فلیپ ۳ فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala