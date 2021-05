مینگ-چی کو، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که مودم ۵G طراحی شده توسط این شرکت همراه با آیفون‌های ۲۰۲۳ به دست کاربران می‌رسد. این یعنی اپل در آینده‌ی نزدیک برای اینترنت ۵G گجت‌های خود دیگر نیازی به استفاده از مودم‌های ساخت کوالکام نخواهد داشت.

به گفته‌ی آقای «کو»، پیش از سال ۲۰۲۳ نباید انتظار بهره‌گیری آیفون‌ها از مودم ۵G اختصاصی اپل را داشته باشیم. در حال حاضر، آیفون‌ها برای پشتیبانی از اینترنت ۵G از مودم کوالکام بهره می‌برند و تا زمانی که فرایند طراحی و تولید انبوه مودم ۵G اپل نهایی نشود، این شرکت به استفاده از مودم‌های کوالکام ادامه خواهد داد. اما زمانی که اپل بتواند به این فناوری دست پیدا کند، کوالکام بازار بزرگی را از دست می‌دهد و باید به نحوی بتواند این ضرر بزرگ را جبران کند.

در بازار گوشی‌های اندرویدی، معمولا گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده فروش بسیار بالایی دارند. به همین خاطر کوالکام برای جبران از دست دادن اپل چاره‌ای جز توجه بیشتر به بازار گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده ندارد. از طرف دیگر پس از برطرف شدن مشکلات مربوط به عرضه‌ی تراشه‌ها، مدیاتک و کوالکام قدرت چانه‌زنی کمتری در برابر شرکت‌ها خواهند داشت و همین موضوع در نهایت منجر به افزایش رقابت و در نتیجه کاهش قیمت‌ها می‌شود.

مدتی قبل، تحلیلگران شرکت Barclays اعلام کردند که برای آیفون‌های ۲۰۲۳ از مودم ۵G اختصاصی خود استفاده خواهد کرد. طبق گزارش‌های مختلف، اپل از سال ۲۰۲۰ توسعه‌ی مودم اختصاصی خود را آغاز کرده و بودجه‌ی هنگفتی را به این پروژه اختصاص داده است. انتظار می‌رود مودم‌های طراحی شده توسط اپل در مقایسه با مودم‌های رقیب، سرعت بیشتر و تاخیر کمتری داشته باشند و همچنین یکپارچگی سخت‌افزاری گجت‌های اپل را هم افزایش می‌دهند.

در سال ۲۰۱۹، اپل با پرداخت ۱ میلیارد دلار بخش بزرگی از کسب‌وکار مودم‌های موبایل اینتل را تصاحب کرد. اپل پس از خرید این بخش از اینتل در بیانیه‌ی خود اعلام کرد: «این خرید به فرایند توسعه در مورد محصولات جدید کمک خواهد کرد و به اپل این امکان را می‌دهد که حرکت رو به جلوی خود را بیش از پیش متمایز کند.»

