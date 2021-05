به نظر می‌رسد سامسونگ با سه ساله کردن آپدیت اندروید گوشی‌های خود، دیگر شرکت‌ها را هم به تکاپو واداشته است. هفته‌ی گذشته، شرکت اوپو اعلام کرد که گوشی‌های سری فایند ایکس ۳ به مدت ۳ سال آپدیت اندروید را دریافت خواهند کرد. حالا دیگر شرکت معروف چینی یعنی ویوو هم اعلام کرده پرچم‌داران سری ایکس این شرکت هم به مدت ۳ سال از آپدیت اندروید بهره‌مند خواهند شد.

باید خاطرنشان کنیم فقط گوشی‌های پرچم‌دار ویوو که بعد از ژوئیه (تیر-مرداد) ۲۰۲۱ معرفی می‌شوند، مشمول این قانون جدید خواهند بود. این یعنی گوشی‌های سری X60 ویوو که مدتی قبل معرفی شدند و همچنین سری X50 که سال گذشته به دست کاربران رسیدند، واجد شرایط دریافت ۳ نسخه‌ی جدید اندروید نخواهند بود.

اگرچه این اقدام ویوو گامی در جهت درست محسوب می‌شود، اما متاسفانه فقط گوشی‌های پرچم‌دار جدید این شرکت می‌توانند از این مزیت بهره ببرند. از سوی دیگر سامسونگ به غیر از گوشی‌های پرچم‌دار خود، ۳ نسخه‌ی جدید اندروید را برای گوشی‌های میان‌رده‌ی خود هم منتشر می‌کند.

در هر صورت امیدواریم دیگر شرکت‌ها، به‌خصوص شیائومی، چنین رویکردی را در پیش بگیرند و به انتشار ۳ نسخه‌ی جدید اندروید برای گوشی‌های خود متعهد شوند. در غیر این صورت، شرکت‌های موردنظر بخشی از مشتریان خود را از دست خواهند داد و این افراد احتمالا ترجیح می‌دهند از گوشی‌های با قابلیت پشتیبانی نرم‌افزاری طولانی‌تر استفاده کنند.

