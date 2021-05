اسپیس‌ایکس مجموعه‌ی دیگری از ماهواره‌های استارلینک را در مدار قرار داد، اما چیزی که این مأموریت را ویژه می‌کرد، نه مجموعه‌ی ماهواره‌ها بلکه بازیابی مرحله‌ی اول یک موشک فالکون ۹ برای دهمین بار بود.

موشک فالکون ۹ اسپیس‌ایکس روز گذشته ساعت ۰۲:۴۲ بامداد منطقه‌ی زمانی شرقی (۱۱:۱۲ به وقت تهران) از مرکز فضایی کیپ کاناورال به فضا پرتاب شد. مرحله‌ی بالایی موشک حدود ۶۵ دقیقه بعد، محموله‌ی ۶۰ ماهواره‌ی «استارلینک» (Starlink) را در مدار پایین زمین (LEO) قرار داد.

این پرتاب سومین پرتاب اسپیس‌ایکس در کمتر از دو هفته بود و ناوگان صورت فلکی ماهواره‌ای استارلینک را به بیش از ۱۵۵۰ رساند. این شرکت به‌تدریج با توسعه‌ی این مجموعه برنامه‌ی خدمات‌دهی آزمایشی ارائه‌ی اینترنت ماهواره‌ای خود را گسترش می‌دهد. این شرکت اعلام کرد که هفته‌ی گذشته برنامه‌ی آزمایشی بتا را برای مردم اتریش و فرانسه باز کرده است.

اما نکته‌ی قابل توجه در پرتاب اخیر، نه توسعه‌ی برنامه‌ی بتا و حرکت به سمت خدمات‌دهی رسمی، بلکه رسیدن یکی از بوسترهای مرحله‌ی اول موشک به دهمین پرتاب خود بود. حدود ۹ دقیقه پس از پرتاب، بوستر موشک فالکون ۹ به شماره‌ی B1051 که یکی از بوسترهای پیشگام اسپیس‌ایکس محسوب می‌شود، بر روی سکوی شناور بدون سرنشین «البته که هنوز دوستت دارم» فرود آمد و رکورد دیگری ثبت کرد.

این تقویت‌کننده نخستین بار در پرواز آزمایشی سرنشین‌دار «دمو-۱» (Demo-1) در مارس ۲۰۱۹ (اسفند ۱۳۹۷) استفاده شد و تا کنون برای پرتاب مجموعه ماهواره‌های رادارست (Radarsat)، ماهواره‌ی SXM-7 «سیریسوس ایکس‌ام» (SiriusXM) و شش مأموریت دیگر استارلینک استفاده شده است. بوستر B1051 در مأموریت «استارلینک ۲۱» هم برای نخستین بار رکورد ۹ بار استفاده‌ی مجدد را ثبت کرده بود.

اسپیس‌ایکس مدت‌ها بود که انجام ۱۰ پرواز را به عنوان یک هدف برای بازیابی موشک فالکون ۹ درنظر داشت که سرمایه‌گذاری قابل توجه این شرکت را برای توسعه‌ی موشک‌های قابل بازیابی توجیه می‌کرد. اگرچه در ماه‌های اخیر مدیران این شرکت پیشنهاد کرده‌اند که این موشک حتی می‌تواند بیش از ۱۰ بار هم استفاده شود. «ایلان ماسک» (Elon Musk) مدیرعامل اسپیس‌ایکس پس از پرتاب کرو-۲ گفته بود: «به‌نظر می‌رسد محدودیتی برای استفاده‌ی مجدد از این وسیله وجود ندارد.»

این شرکت از مأموریت‌های استارلینک برای توسعه‌ی فرآیند بازیابی موشک‌ها استفاده کرده که البته گاهی با مشکلاتی هم همراه بوده است. برای نمونه عملیات بازیابی موشک در ماه فوریه با به دلیل خاموش شدن موتور با شکست مواجه شده بود.

ماسک در این زمینه خاطرنشان کرد: «ما تمایل داریم که از بوستر فالکون ۹ تا زمانی که مشکلی در آن ببینیم برای مأموریت‌های استارلینک استفاده کنیم. ما از فرآیند بازیابی که چالش بزرگی برای موشک است، درس‌های زیادی گرفته‌ایم.»

اسپیس‌ایکس هنوز چیزی درباره‌ی استفاده از موشک برای یازدهمین بار اعلام نکرده اما فرود موفق بوستر موشک در بیست و ششمین پرتاب استارلینک که البته با نام «استارلینک ۲۷» شناخته می‌شود، احتمال این کار را بالا برده است.

عکس کاور: پرتاب موشک فالکون ۹ اسپیس‌ایکس در مأموریت «استارلینک ۲۷»

Credit: SpaceX

منبع: Space News

The post اسپیس‌ایکس به هدف خود در میزان استفاده‌ی مجدد از موشک فالکون ۹ دست یافت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala