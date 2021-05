سامسونگ قرار است تابستان امسال از ساعت‌های هوشمند خود در دو مدل گلکسی واچ ۴ و گلکسی واچ اکتیو ۴ رونمایی کند. در رابطه با این ساعت‌ها هنوز اطلاعات زیادی منتشر نشده چون زمان نسبتا زیادی تا رونمایی از آن‌ها باقی مانده اما به‌تازگی خبری منتشر شده که به لطف آن از اندازه‌ی گلکسی واچ ۴ و واچ اکتیو ۴ باخبر شدیم.

سامسونگ در بازار ساعت‌های هوشمند شاید به اندازه‌ی اپل در بین کاربران معروف نباشد اما محصولات بسیار خوبی در این بخش از بازار دارد و توانسته با معرفی ساعت‌های خوبی چون واچ اکتیو و گلکسی واچ ۳، نظر مثبت بسیاری از کاربران را به سوی خود جلب کند. در راستای ادامه دادن به مسیر موفقیت، شرکت کره‌ای تصمیم گرفته نسل جدید ساعت‌های هوشمند خود را هم راهی بازار کند؛ اما با یک تغییر بسیار بزرگ.

سامسونگ تاکنون سیستم‌عامل تایزن را برای ساعت‌های هوشمند خود در نظر می‌گرفت که خب سرعت و کیفیت بالایی داشت اما هیچوقت نمی‌شد آن را با WearOS گوگل مقایسه کرد که از لحاظ نرم‌افزاری بسیار غنی و باکیفیت است. سامسونگ اما تصمیم گرفت امسال گلکسی واچ‌های خود را با تجهیز به این سیستم‌عامل راهی بازار کند که این موضوع می‌تواند واقعا به شرکت در رسیدن به موفقیت چشمگیر، کمک کند.

علاوه بر این موضوع که تقریبا باید گفت از بابت آن مطمئن هستیم، به‌تازگی اطلاعاتی در رابطه با اندازه‌ی این ساعت‌ها هم منتشر شده. به گفته‌ی یک افشاگر، سامسونگ در نظر دارد اندازه‌ی ساعت‌های خود را امسال تغییر دهد. در نتیجه گلکسی واچ ۴ در دو اندازه‌ی ۴۲ و ۴۶ میلی‌متری تولید خواهد شد که هر دو، ۱ میلی‌متر از محصول کنونی یعنی گلکسی واچ ۳ بزرگ‌تر هستند که در اندازه‌های ۴۱ و ۴۵ میلی‌متر به بازار عرضه شد.

بدنه‌ی بزرگ‌تر علاوه بر اینکه تعامل را راحت‌تر می‌کند، شانس بهره‌مندی از باتری بزرگ‌تر را هم افزایش می‌دهد. پیش از این شایعاتی وجود داشت مبنی براینکه سامسونگ ظرفیت باتری گلکسی واچ ۴ را به ۳۵۰ میلی‌آمپر ساعت افزایش خواهد داد. شرکت گلکسی واچ ۳ را با باتری ۳۴۰ میلی‌آمپر ساعتی با طول عمر فوق‌العاده راهی بازار کرد و حالا که ۱۰ میلی‌آمپر ساعت ظرفیت آن افزایش هم داشته، می‌توان انتظار داشت از این حیث هنوز هم شاهد عملکرد بهتری از نماینده‌ی کوچک شرکت کره‌ای باشیم. البته این باتری باید برای مدل ۴۶ میلی‌متری مورد استفاده قرار بگیرد چون برای مدل ۴۲ میلی‌متری احتمالا یک باتری ۲۴۰ میلی‌آمپر ساعتی در نظر گرفته خواهد شد.

گلکسی واچ ۴؛ از ساعت هوشمند بعدی سامسونگ چه انتظاراتی داریم؟

گلکسی واچ اکتیو ۴ اما ابعاد کوچک‌تری خواهد داشت. گفته می‌شود این ساعت در دو مدل با اندازه‌های ۴۰ و ۴۲ میلی‌متری راهی بازار می‌شود، این در حالی است که گلکسی واچ اکتیو ۲ کنونی در دو مدل با اندازه‌های ۴۰ و ۴۴ میلی‌متری در دسترس قرار دارد. به نظر می‌رسد شرکت تصمیم گرفته اندازه‌ی مدل بزرگ‌تر را کاهش دهد اما خب دلیل این کار چه بوده مشخص نیست. شما عزیزان می‌توانید شماره مدل و اندازه‌های مختلف گلکسی واچ ۴ و واچ اکتیو ۴ را به صورت کامل در زیر مشاهده کنید.

گلکسی واچ ۴ – مدل ۴۲ میلی‌متری – SM-R880

گلکسی واچ ۴ – مدل ۴۶ میلی‌متری – SM-R890

گلکسی واچ اکتیو ۴ – مدل ۴۰ میلی‌متری – SM-R860

گلکسی واچ اکتیو ۴ – مدل ۴۲ میلی‌متری – SM-R870

تاریخ رونمایی احتمالی و قابلیت‌های مورد انتظار گلکسی واچ ۴ و واچ اکتیو ۴

اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد از هر دو ساعت در یک تاریخ رونمایی کند. حال این اتفاق دقیقا در چه تاریخی رخ می‌دهد رسما اعلام نشده اما سامسونگ در ماه جولای (بازه‌ی زمانی ۱۰ تیر تا ۸ مرداد) یک رویداد آنپکد را در تقویم خود دارد که قرار است در آن از گوشی‌های تاشوی گلکسی زد فولد ۳ و زد فلیپ ۳ رونمایی شود. احتمال اینکه در این تاریخ شاهد رونمایی از ساعت‌های هوشمند شرکت باشیم هم بسیار زیاد است اما شاید سامسونگ برای جلوگیری از طولانی شدن مراسم و جلب توجه کاربران به قابلیت‌های محصولات خود، یک ماه قبل و در ماه ژوئن (بازه‌ی زمانی ۱۱ خرداد تا ۹ تیر ماه)، از ساعت‌ها رونمایی کند.

از لحاظ قابلیت نرم‌افزاری اما هیچ چیزی رسما اعلام نشده و منبع خبری موثقی هم در این رابطه چیزی منتشر نکرده. اما شایعاتی وجود دارد مبنی براینکه گلکسی واچ ۴ که در واقع پرچم‌دار شرکت به حساب می‌آید، به قابلیت پایش غیرتهاجمی میزان قند خون مجهز خواهد شد. تهیه‌ی نوار قلب و پایش ضربان قلب هم از قابلیت‌هایی است که قطعا در این ساعت هوشمند و شاید حتی واچ اکتیو ۴ شاهد آن باشیم.

گلکسی واچ اکتیو ۴ اما که قرار است کمی مقرون به صرفه‌تر باشد، احتمالا برای رقابت با اپل واچ SE راهی بازار می‌شود اما خب ساعت هوشمند اپل محبوبیت بسیار بالایی در بین کاربران دارد و واچ اکتیو ۴ برای رقابت با آن باید به قابلیت‌های خوبی مجهز شود. هرچند انتظار داریم به نسبت گلکسی واچ ۴، قابلیت‌های مهم کمتری داشته باشد.

در هر صورت، بدیهی است هم گلکسی واچ ۴ و هم واچ اکتیو ۴ در محدوده‌ی قیمتی خود، می‌توانند به یکی از بی‌رقیب‌ترین ساعت‌های هوشمند سال ۲۰۲۱ تبدیل شوند. حال این به سامسونگ بستگی دارد که تا چه اندازه بین قیمت و قابلیت، تعادل به وجود می‌آورد.

سامسونگ گلکسی واچ ۴ و واچ اکتیو ۴ را احتمالا زودتر از انتظار رونمایی می‌کند

منبع: PhoneArena

