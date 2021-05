اینطور که به نظر می‌رسد، ظاهرا شیائومی قصد دارد در تاریخ ۲۳ اردیبهشت (۱۳ مه)، یعنی سه روز دیگر از یک ایرفون بی‌سیم جدید رونمایی کند که از قابلیت حذف نویز نیز بهره می‌برد.

شیائومی در حال حاضر هدفون‌های بی‌سیم باکیفیت و ارزان‌قیمت خوبی در سبد محصولات خود دارد و به نظر می‌رسد قصد دارد این مسیر را با قدرت ادامه دهد. البته ورود شیائومی به هر بخشی از بازار خبر بسیار خوبی برای کاربران خواهد بود چرا که این شرکت محصولات باکیفیتی را با قیمت مناسب راهی بازار می‌کند که بسیاری از کاربران توان خرید آن‌ها را دارند.

حالا اما به نظر می‌رسد شرکت چینی در نظر دارد از یک ایرفون بی‌سیم هم رونمایی کند. ماه اکتبر سال گذشته بود که می ایر ۲ پرو (Mi Air 2 Pro) به عنوان ایرفون بی‌سیم شرکت راهی بازار شد اما حالا شیائومی می‌خواهد در مدت زمان کمتر از یک سال، جانشین آن را معرفی کند. این خبر کاملا رسمی است چرا که خود شرکت تیزر مربوط به آن را در شبکه‌ی اجتماعی ویبو منتشر کرد.

تصویری که شیائومی در ویبو با کاربران به اشتراک گذاشت نشان می‌دهد کیس جدیدی برای ایرفون مورد انتظار در نظر گرفته شده که لوگوی جدید شیائومی هم روی بخش پشتی آن خودنمایی می‌کند. در همین تصویر است که می‌توانیم تاریخ رونمایی رسمی از آن را هم مشاهده کنیم که به ۱۳ مه (۲۳ اردیبهشت) اشاره داد؛ یعنی در واقع سه روز دیگر.

اما در پستی که شیائومی منتشر کرد، تصویری از ایرفون‌ها را شاهد نبودیم. ولی به لطف یکی از افشاگران، توانستیم تصویری احتمالی از آن را مشاهده کنیم که خب نمی‌دانیم آیا قطعا همان ایرفون مورد نظر هست یا خیر. اما خب این افشاگر منبع موثقی است و می‌توان تا حدودی به گفته‌هایش اعتماد کرد. از تصویر اینطور بر می‌آید که ایرفون جدید طراحی بسیار کوچک، در اندازه‌های ایرپادز اپل خواهد داشت و از سری سیلیکونی نیز بهره می‌برد.

به گفته‌ی شیائومی، این ایرفون قرار است پرچم‌دار شرکت در این زمینه باشد و از قابلیت بسیار خوب حذف نویز هم بهره می‌برد. البته نمی‌دانیم آیا منظور از قابلیتی حذف نویز همان حذف نویز اکتیو است یا خیر اما با در نظر گرفتن اینکه شرکت‌های رقیب نظیر سامسونگ، اپل، هواوی، سونی و … محصولاتی با این قابلیت در اختیار دارند، بعید به نظر می‌رسد شیائومی گجتی را که آن را پرچم‌دار خود خطاب می‌کند بدون این قابلیت راهی بازار کند. با این حال باید منتظر ماند و دید در رویداد معارفه چه پیش می‌آید. البته با وجود سری‌های سیلیکونی، بدیهی است صدای محیط تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند حال این حذف نویز به شکل اکتیو هم حضور خواهد داشت یا خیر هنوز مشخص نیست.

اما بار دیگر برمی‌گردیم به کیس که طراحی جالبی دارد. شیائومی امسال از لوگوی جدید خود هم رونمایی کرد که آن را روی کیس شاهد هستیم. زوایای کیس به نسبت قبل کاهش داشته‌اند به گونه‌ای که اکنون در واقع اصلا هیچ زاویه‌ای را شاهد نیستیم و کیس ظاهری کاملا منحنی و کوچک دارد. امیدواریم قابلیت شارژ بی‌سیم هم در این کیس وجود داشته باشد چون برای یک ایرفون، چنین قابلیتی واقعا ضروری است.

ظرفیت باتری کیس این ایرفون فاش نشده اما کیس می ایر ۲ پرو به یک باتری ۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز شده بود که عملکرد فوق‌العاده خوبی داشت. امیدواریم این کیس هم از چنین باتری پرظرفیتی بهره ببرد تا خیال کاربر از بابت طول عمر بالای باتری آسوده باشد.

متاسفانه جز اینکه می‌دانیم این ایرفون رسما سه روز دیگر رونمایی می‌شود، هیچ خبر قطعی در رابطه با آن در اختیار نداریم. مهم‌تر اینکه از نامی هم که برای آن در نظر گرفته شده بی‌خبریم. اما خوشبختانه نیازی هم نیست که مدت زمان زیادی برای فهمیدن تمام اطلاعات پیرامون این محصول منتظر بمانیم.

آیا می‌دانستید؛ اولین محصول شیائومی گوشی موبایل نبود

منبع: GSMArena

The post شیائومی ۲۳ اردیبهشت از یک ایرفون بی‌سیم با قابلیت حذف نویز رونمایی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala