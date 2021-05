شیائومی از جمله شرکت‌هایی است که همواره به ایده‌های نوآورانه توجه نشان می‌دهد. این شرکت در سال ۲۰۲۰ پتنت نوآورانه‌ای را ثبت کرده و اخیرا این پتنت توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) تایید شده است. در این پتنت، شاهد یک دوربین زیر نمایشگر چرخان هستیم.

طبق سندهای مربوط به پتنت موردنظر، شاهد یک گوشی دارای دوربین سه‌گانه هستیم که چینش این دوربین‌ها یادآور آیفون ۱۲ است. اما یکی از این دوربین‌ها، می‌تواند با استفاده از موتور یا آهنربا به سمت نمایشگر بچرخد. با این کار، دوربین موردنظر می‌تواند به عنوان دوربین زیر نمایشگر انجام وظیفه کند.

اسناد این پتنت نشان می‌دهند که در این حالت، بخشی از نمایشگر به نور اجازه‌ی عبور می‌دهد تا به سنسور دوربین راه پیدا کند. هنوز مشخص نیست که این بخش از صفحه‌نمایش چه اندازه‌ای دارد اما گوشی ZTE Axon 20 نشان داد که شرکت‌ها می‌توانند فقط بخش کوچکی از نمایشگر را به این کار اختصاص دهند و اگر این کار به خوبی انجام شود، قسمت موردنظر نسبت به کلیت نمایشگر چندان متمایز نخواهد بود.

روی هم رفته، این مشخصه به شیائومی این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به استفاده از دوربین زیر نمایشگر اختصاصی، گوشی‌های دارای نمایشگرهای یک‌دست را راهی بازار کند. همچنین احتمالا کیفیت عکس‌های سلفی هم بهبود پیدا می‌کند. در رابطه با واید یا اولترا واید بودن این دوربین اطلاعاتی ارائه نشده است. اما در هر صورت، این دوربین باید هم به عنوان دوربین اصلی و هم به عنوان دوربین سلفی انجام وظیفه کند.

طی ماه‌های گذشته، گزارش‌های زیادی در مورد دوربین زیر‌ نمایشگر شیائومی منتشر شده است. همچنین طبق اعلام مدیران این شرکت، در سال جاری میلادی شاهد معرفی اولین گوشی دارای دوربین زیر نمایشگر شیائومی خواهیم بود.

در مورد این ایده چه فکر می‌کنید؟ به نظرتان یک ایده‌ی فوق‌العاده است یا اینکه بیش از حد پیچیده محسوب می‌شود؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

دوربین زیر نمایشگر چگونه کار می‌کند؟

