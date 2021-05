سامسونگ اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد که به زودی چیپست مجهز به پردازنده‌ی گرافیکی AMD را راهی بازار می‌کند. این شرکت طی دو سال گذشته مشغول همکاری با AMD برای توسعه‌ی پردازنده‌ی گرافیکی موبایل بوده تا نسبت به پردازنده‌های گرافیکی سری Mali شرکت ARM عملکرد بهتری ارائه کند. حالا طبق گزارش جدیدی که از طرف منابع کره‌ای منتشر شده، جدیدترین چیپست پرچم‌دار سامسونگ احتمالا با نام اگزینوس ۲۲۰۰ در نیمه‌ی دوم سال جاری عرضه خواهد شد.

همانطور که انتظار داشتیم، این چیپست از پردازنده‌ی گرافیکی طراحی شده توسط AMD بهره می‌برد. همچنین در این گزارش آمده که چیپست موردنظر ابتدا همراه با یک لپ‌تاپ ویندوزی به دست کاربران می‌رسد و همچنین برای گوشی‌ها و تبلت‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گفته می‌شود سامسونگ برای تولید این چیپست از فناوری ساخت ۵ نانومتری استفاده می‌کند. در این گزارش آمده که اگزینوس ۲۲۰۰ از توان پردازشی فوق‌العاده و مصرف انرژی پایینی بهره می‌برد. روی هم رفته اگر این تراشه با لپ‌تاپ‌های ویندوزی سازگار باشد، سامسونگ و کوالکام تنها شرکت‌های سازنده‌ی چیپست‌های Arm مختص این لپ‌تاپ‌ها خواهند بود. از طرف دیگر، این چیپست مطمئنا دارای مودم ۵G است و از تکنولوژی‌هایی مانند بلوتوث ۵.۰ و وای‌فای ۶E پشتیبانی می‌کند.

در همین زمینه نباید چیپست اپل M1 را از قلم بیندازیم که به لطف توان بسیار بیشتر نسبت به پردازنده‌های اینتل و مصرف انرژی کمتر، مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفته است. از طرف دیگر، با وجود اینکه کوالکام از سال‌ها قبل روند ساخت چیپست‌های مختص لپ‌تاپ‌ها را آغاز کرده، اما هنوز نتوانسته در این زمینه به موفقیت قابل توجهی دست پیدا کند.

چرا سامسونگ برای رقابت جدی با کوالکام انگیزه‌ی کافی ندارد؟

منبع: SamMobile

The post چیپست اگزینوس ۲۲۰۰ سامسونگ احتمالا راهی لپ‌تاپ‌ها می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala