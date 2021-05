شکی وجود ندارد که قابلیت Anti App Tracking که اپل با انتشار iOS 14.5 آن را در دسترس کاربران آیفون قرار داد، تأثیر بسیار زیادی را بر روی شرکت‌های فعال در زمینه‌ی نمایش تبلیغات هدفمند و تمامی شرکت‌هایی که به‌گونه‌ای دارای کسب و کاری اینچنینی هستند خواهد گذاشت.

از جمله شرکت‌هایی که تحت تأثیر این موضوع قرار خواهند گرفت می‌توان به شرکت فیسبوک و شرکت زیر مجموعه‌ی آن یعنی اینستاگرام اشاره کرد. این شرکت‌ها جز شرکت‌های هستند که بیشترین تأثیر را از این اقدام اپل خواهند دید و از زمان رونمایی و استفاده از این قابلیت در سیستم عامل iOS 14 همواره به آن اعتراض کرده‌اند.

با وجود اینکه از مدت‌ها پیش و تا قبل از منتشر شدن نسخه‌ی نهایی iOS 14.5 هم می‌شد حدس‌ و گمان‌هایی را درباره‌ی مقدار تأثیر استفاده از این قابلیت توسط کاربران بر روی شرکت‌های مختلف زد، اما اکنون اطلاعاتی درباره‌ی این موضوع منتشر شده‌اند که ما را به شکل بهتری با تأثیر قابلیت Anti App Tracking آشنا می‌کنند.

شرکت Flurry Analytics که تحت مالکیت شرکت Verizon Media قرار دارد، ارائه دهنده‌ی سرویس‌های مربوط به تحلیل اطلاعات بر روی بیشتر از یک میلیون اپلیکیشن است و این شرکت ماهانه اطلاعات بیش از دو میلیارد گوشی موبایل را جمع آوری می‌کند.

با توجه به اطلاعات منتشر شده توسط شرکت Flurry می‌توانیم بگوییم که بعدی از عرضه‌ی iOS 14.5 و نصب آن توسط کاربران، در سرتاسر جهان تنها %۱۲ کاربران آیفون به اپ‌های مختلف اجازه‌ی ردیابیشان را داده‌اند. همچنین باید بگوییم که در کشور آمریکا تنها %۴ از کاربران آیفون این اجازه را به اپ‌های مختلف داده‌اند.





در صورتی که با قابلیت Anti App Tracking آشنا نباشید برای روشن شدن این موضوع باید بگوییم که این قابلیت جدید در زمانی که یک اپ بخواهد به اطلاعاتی مانند ID گوشی برای ردیابی کاربر در زمان کار با آن اپ یا در زمان استفاده از اپ‌های دیگر دسترسی داشته باشد، مجبور است تا با نمایش یک پیغام از کاربر اجازه بگیرد.

اگر کاربری تصمیم بگیرد تا با اجازه ندادن مانع از ردیابی اپ خاصی شود، آن اپ دیگر نمی‌تواند که به‌درستی کاربر در حال استفاده از آن را تشخیص دهد تا با جمع‌آوری اطلاعات به آن فرد تبلیغات هدفمند و متناسبش را نمایش دهد.

واتساپ اگر قوانین جدیدش را نپذیرید به مرور امکاناتش را از شما می‌گیرد!

البته برای بهتر توضیح دادن این قابلیت باید بگوییم زمانی که به عنوان نمونه به اپی مانند فیسبوک یا اینستاگرام اجازه‌ی ردیابی خود را نمی‌دهید انجام این کار به این معنا نیست که این اپ‌ها دیگر به اطلاعاتی شخصی که در حساب کاربری خود در این اپ‌ها یا دیگر سرویس‌های مربوط به احراز هویت متصل به حساب خود به اشتراک گذاشته‌اید، دسترسی ندارند.

در واقع کاربران آیفون با عدم اجازه به یک اپ برای ردیابیشان تنها مانع از این موضوع می‌شوند که یک اپ زمانی که این کاربران چندین ساعت را به جست‌وجو برای خرید محصول خاصی در اینترنت پرداخته‌اند، آن اپ بتواند با مطلع شدن از این موضوع تبلیغات مرتبط با آن کالا را به آن‌ها نمایش دهد.

البته باید گفت که اجازه ندادن به اپ‌ها برای ردیابی مانع از دیدن تبلیغات در اینترنت نمی‌شود. در واقع شما با انجام این کار تبلیغاتی را در اینترنت مشاهده خواهید کرد که کمتر مرتبط به شما خواهند بود.

با وجود اینکه بحث‌های مطرح شده در این مقاله با این موضوع که فیسبوک به کاربران می‌گوید که شرکت‌های کوچک از طریق همین تبلیغات نمایش داده شده در فیسبوک مشتریان خود را پیدا می‌کنند، متفاوت است اما بدون شک کاربران باید از این موضوعات مطلع شوند.

با توجه به گستردگی موضوع تبلیغات هدفمند در این مقاله نمی‌خواهیم تا بحث‌های مربوط به این اتفاق و تبلیغات هدفمند را بیشتر از این باز کنیم و کاربران علاقه‌مند می‌توانند که خود درباره‌ی این موضوع‌ها جست‌وجو کنند. در نهایت می‌توان گفت اگر چه این قابلیت جدید iOS که مسدود کننده‌ی تبلیغات هدفمند است، می‌تواند برای کاربران مفید باشد اما این سرویس باعث ناپایدار شدن کسب و کار‌هایی خواهد شد که در این زمینه فعالیت می‌کنند.

شرکت Flurry همچنین اطلاعات بیشتری را درباره‌ی این موضوع منتشر کرده و می‌گوید که تنها %۵ کاربران آیفون در سرتاسر دنیا و %۳ کاربران آیفون در کشور آمریکا با مراجعه به اپ Settings آیفون خود تنظیمات مربوط به ردیابی اپ‌ها را بر روی «محدود شده» (Restricted) قرار داده‌اند.

کاربران آیفون بایدiOS 14.5.1 را همین حالا نصب کنند

منبع: GSMArena

The post تنها %۱۲ کاربران آیفون در جهان به اپ‌های مختلف اجازه‌ی ردیابی داده‌اند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala